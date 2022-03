Császármetszés után segít a gyógytorna

Ki ne szeretne császármetszés után minél hamarabb túl lenni a fájdalmakon, erőtlenségen, testi korlátozottságon? Kevéssé ismert, hogy az anya maga is segítheti a gyorsabb felépülését.

Érthető, ha a fájó seb, az erősebb vérzés, a műtét utáni testi gyengeség közepette az anya nem vágyik tornázni, de higgyük el, megéri. A megfelelő gyógytorna segít a szövődmények megelőzésében és gyorsítja a felépülést:

javítja a keringést és a légzést, így megelőzhetők bizonyos szövődmények,

gyorsabb a méh visszahúzódása és regenerálódása,

a gyermekágyi vérzés könnyebben távozik,

a vizeletürítés és bélműködés hamarabb rendeződik.

A császármetszés után, már az őrzőben fekve lehet végezni gyógytornát: keringésjavító- és légzőgyakorlatokat. Ezek nemcsak a szövődmények fellépésének esélyét csökkentik, hanem felkészítik a testet az első felkelésre. Minél hosszabb a műtét után előírt fekvés ideje, annál fontosabbak a fekve végzett gyógytorna gyakorlatok. Ebben, ideális esetben osztályon dolgozó gyógytornász nyújt segítséget.

Hirdetés

Császármetszés után A császármetszés utáni felépülésről átfogóan könyvünkben olvashat: „Hogyan legyünk túl a nehezén? 1. kötet Császármetszés után a kórházban”. A sok gyakorlati tanács mellett tudatosítjuk, hogy mit tehet az anya a fájdalmak megelőzése és a mielőbbi felépülése érdekében. A könyv bemutatja a sebkímélő mozdulatokat és példákat a végezhető gyógytorna gyakorlatokra, sok kép kíséretében (elérhető hozzá 15 kisfilm is). A könyv buzdít a gyógytornásszal való személyes kapcsolatra.

Fontos a rendszeres, óvatos mozgás és előnyös a korai felkelés (szaknyelven korai mobilizáció). A gyermekágyas osztályon is fontos rendszeresen felkelni és napról napra fokozatosan többet sétálni. A sok fekvés mellett szükségünk van a lábadozásunkat segítő mozgásra. Közben figyelni kell a helyes testtartásra, egyrészt a szülés utáni súly- és egyensúlyváltozás miatt, másrészt a heg feszülése, fájdalma miatt késztetést érezhetünk az előrehajlott testtartásra. A fekvés során továbbra is végezzünk rendszeres, rövid gyógytornát.

A császármetszés utáni közvetlen időszakkal kapcsolatban folytattak egy tudományos vizsgálatot, hogy mennyire hat kedvezően a fizioterápiás program a fájdalomra és a műtét utáni mozgásokra.

Az anyukák egyik csoportja megszokott ellátást kapott, míg a másik csoporttal gyógytornászok foglalkoztak. Az anyák légzőgyakorlatokat és keringésjavító gyakorlatokat végeztek. A medenceöv óvatos mozgatását is bevették a programba, mert jótékonyan hat a hasizomokra, serkenti a bél aktivitását, segít megelőzni és kontrollálni a bélgázok okozta fájdalmat. A sebfájdalom csökkentésére TENS kezelést is kaptak. Megmutatták az anyáknak a köhintés technikáját, ami kevésbé fájdalmas, mint a köhögés. Megtanították őket a helyes testtartásra és a sebkímélő mozdulatokra a baba ellátása és a mindennapi teendők közben. A testtartásjavító gyakorlatok mellett medencefenék izom gyakorlatokat is tanultak.

Ez is érdekelheti Ha köhögnünk vagy tüsszentenünk kell műtét után, miért fontos, hogy helyes tegyük?

A fizioterápiás kezelésben részt vevő anyák sok szempontból kedvezőbben és gyorsabban gyógyultak.

Az őrző elhagyására több mint másfél órával hamarabb váltak alkalmassá (átlag 6 óra 20 perc után, szemben a 8 órás átlaggal).

A műtét utáni első és második napon sokkal jobban csökkentek náluk a seb okozta fájdalmak. Kevesebb fájdalomcsillapítóra volt szükségük.

Hamarabb beindult náluk a bélmozgás (a bélgázok távozása átlag több, mint 6 órával hamarabb, széklet 15 órával hamarabb).

Az első nap a gyermekágyas osztályon sokkal kevesebb fájdalmuk volt az a napi teendők elvégzésében.

Bár a nehézségek (fordulás az ágyban, felülés, felkelés, járás) két nap után mindkét csoportban látványosan csökkentek, de a vizsgált csoport értékei jobbak voltak. Kimutatható volt, hogy a császármetszés utáni korai időszakban a fizioterápia, a gyógytorna hatékony és érdemes élni vele!

Az otthon töltött kezdeti időszakban (úgynevezett késői gyermekágy a 8. naptól a 6. hét végéig) változik a gyógytorna jellege, hiszen az anya egyre többet van talpon. Éljünk a jól beállított mozgás áldásos hatásával:

segíti és gyorsítja a gyógyulást,

mobilizálja a gerincet, segíti a jobb testtartást,

javítja az egyensúlyt,

erősíti kondíciónkat, gyorsítja erőnlétünk visszanyerését,

javítja a közérzetünket.

Nagyon fontos, hogy a kismama helyesen kivitelezze a gyakorlatokat, ehhez kérje gyógytornász segítségét, és egyedül csak akkor végezheti ezeket, ha már elsajátította a pontos technikát!

Olvasson tovább Felépülés a császármetszésből

Olvasson tovább Császármetszést követő sebfertőzés

Felhasznált irodalom:

Arc. Gynecol Obstet (2012) 285:621-627, Springer Verlag, 2011 www.csaszarosanyuka.hu/segitoknek/fizioterapia_hatasa_csaszarmetszes-utan

Földiné Szőke Sarolta, Földi Gyula: Hogyan legyünk túl a nehezén?

1. kötet Császármetszés után a kórházban

2. kötet Császármetszés után otthon. Magánkiadás, Debrecen, 2013

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Földi Gyula, gyógytornász