Felépülés a császármetszésből

Körülbelül a nők egyharmada szül császármetszéssel, vagyis az örömteli esemény - a gyermek születése - során hasi műtét következik be, mely már önmagában is, de a műtét utáni időszakkal együtt nagy megterhelést jelent az anyai szervezet számára. Ez azt jelenti, hogy a felépülés teljesen más, mint egy hüvelyi szülésnél, ám ha tudja, mire számíthat, és előre tervez, könnyebbé teheti a folyamatot.

Közvetlenül a császármetszés után

A császármetszésből való felépülés fokozatosan zajlik. Közvetlenül a császárműtét után a műtét utáni megfigyelőbe tolják be, ahol általában 2-4 órát kell eltöltenie attól függően, hogy altatásban vagy gerincepidurális érzéstelenítéssel történt-e a műtét. Epidurális érzéstelenítésnél általában megvárják, hogy mozgatni tudja a lábát, míg altatás esetén előfordulhat, hogy ébredés után ismételten visszaalszik, illetve hányingere is lehet. A megőrzőben az életjeleket, a vérnyomást, a pulzust, a vizeletet, a méh állapotát (mennyire húzódott össze), valamint a vérzés mennyiségét (hasseb, méh) is rendszeresen ellenőrzik. A méh összehúzódásával akár már ekkor is tapasztalhat utófájásokat.

Hirdetés

A műtét utáni napokon

A legjobb tanács a felépüléshez, hogy kezdjen el mozogni, amilyen gyorsan csak tud! Természetesen olyan egyszerű dolgokkal akar majd kezdeni, mint a légzés. Ez ugyan banálisan hangzik, higgye el, hogy a mély lélegzetvétel ilyenkor nem is olyan könnyű és kellemes. Ne feledje, kezdje minél korábban és végezze minél gyakrabban a mozgásokat.

Az őrzőből a szobájába átkerülve számítania kell arra, hogy a katétert általában csak a műtét utáni napon távolítják el, illetve előfordulhat, hogy infúziót kap majd mindaddig, míg a belei újra dolgozni kezdenek. Tartózkodjon a szénsavas, túl meleg vagy túl hideg italok fogyasztásától, mivel ezek bélgáz képződésre hajlamosíthatnak.

A műtét után fájdalmat fog érezni, aminek csillapítása szintén fontos, hiszen minél kevesebb fájdalmat érez, annál hamarabb tud felkelni és járkálni, ami a gyors császármetszés utáni felépülés egyik kulcsa.

Amennyiben gerincepidurális érzéstelenítésben történt a császármetszés, valószínűleg fájdalomcsillapítót kap az epidurális katéter eltávolítása előtt. Amennyiben később is jelentős fájdalmat érez, gondoskodjon a fájdalom csillapításáról. Noha a gyógyszerek átkerülnek az anyatejbe, és az egyik ajánlott a szoptató anyák számára, a másik nem, ezért kérje ki orvosa vagy gyermekorvosa tanácsát, mielőtt bármit bevenne.

A kórházi tartózkodás egyik legnagyobb mérföldköve a kórházban megtett első séta

Kímélje a sebét azzal, hogy egy párnát tart hozzá. Noha érezheti úgy, hogy a belső szervei kiesnek a helyükről, nyugodjon meg, több réteg öltés és kapocs tartja a sebet.

Próbáljon meg nem előrehajolni, tartsa inkább egyenesen magát.

Ne nézzen lefelé, hanem fókuszáljon egy tárgyra, mint kijelölt célra (pl. asztal, fürdő stb.).

Mindig segítséggel kezdje a sétát.

Sétáljon olyan gyakran, amennyire csak lehetséges, még akkor is, ha csak pár lépésről van szó.

A mélyvénás trombózis elkerülése érdekében is igen fontos, hogy műtét után mielőbb járkálni kezdjen. Ugyancsak javasolt a kompressziós harisnya használata, mielőtt képes lenne sétálni.

A műtéti seb

Ne féljen megnézni a műtéti sebet, sőt, valójában fontos, hogy azt rendszeresen ellenőrizze! Az első napokon még géz fedheti, és előfordulhat, hogy egy speciális cső vezeti el belőle a felgyűlt folyadékot. A terület sebesnek, vörösnek és irritáltnak tűnhet, és láthatja a kapcsokat vagy öltéseket is. Ezeket pár nappal a műtét után eltávolítják, vagy maguktól felszívódnak, mint a belső varratok. A seb ellenőrzése lehetővé teszi, hogy mielőbb jelentse azokat a változásokat orvosának, melyek fertőzésre utalnak.

Pihenjen sokat! A pihenés nagyon fontos szülés után, különösen, ha az műtéttel járt együtt. Kérje meg a családtagokat, barátokat, hogy várjanak egy kicsit még a látogatással, ha kell, kérje a kórházi személyzet segítségét a látogatók korlátozásához. Ugyanakkor fogadja el azoknak a barátoknak és családtagoknak a segítségét, akik felajánlották azt, és aludjon, amikor csak lehet.

Tovább Császármetszést követő sebfertőzés

A baba a császármetszés után

Előfordulhat, hogy a kisbabája speciális orvosi ellátást igényel, különösen, ha a császármetszésre az ő egészsége érdekében került sor. Amennyiben ez az eset áll fenn, kérje, hogy mielőbb áttolják hozzá, hogy láthassa őt.

Ha a baba a szülés után jól van és egészséges, akkor a lábadozás egész ideje alatt együtt, egy szobában lehet vele. Ha álmos vagy fájdalmai vannak, a kórházi személyzet segíthet a baba ellátásában.

A szoptatásról sem kell lemondani a császármetszés miatt, noha meg kell találni a megfelelő testhelyzetet hozzá. A kórházi szoptatós nővérek segítenek ebben, és a helyes szoptatás elsajátításában is. Az oldalt fekvő pozíció különösen ajánlott a császármetszésen átesettek számára a szoptatáshoz, mivel kevés erőfeszítésbe kerül a mamának, a baba pedig elkerüli a sebet. Amennyiben mégis ülve szeretne szoptatni, az ölébe helyezett párnákkal támassza alá a babát.

Érzelmek a császármetszés után

Az újdonsült anyukákat heves érzelmek egész sora önti el a szülést követő napokon, ami teljesen normális reakció. Az Ön esetében ezek mellett számolni kell a szüléssel kapcsolatos bizonyos érzelmekre is. Lehet, hogy félt, mikor azt mondták, császármetszésre van szüksége, mert valami nincs rendben a babával. Egészséges kisbabáját látva megkönnyebbülés töltheti el, ám ha a kicsinek speciális vagy intenzív ellátásra van szüksége, a félelemérzet tovább fokozódhat.

Érezhet csalódottságot is a szülés módja vagy a történtek miatt, vagy, mert bizonyos dolgok, melyeket eltervezett, és a hüvelyi szülésnél magától értetődőek, a császármetszés miatt nem történhettek meg (pl. a baba szoptatása a születés után, apa általi köldökzsinór elvágás stb.) Ne aggódjon, ezek az érzések teljesen normálisak!

Amennyiben kérdése van a császármetszés során történtekkel kapcsolatosan, kérdezze az orvost, szülésznőt, nővéreket, a partnerét - azokat, akik jelen voltak. Fontos felismerni, hogy ezekkel az érzésekkel ugyanúgy foglalkozni kell, mint a fizikai gyógyulással.

Vannak nők, akiknek nincsenek negatív érzései a császármetszéssel kapcsolatosan, és ez is teljesen normális reakció. Nem jobb és nem rosszabb egyik érzés sem a másiknál, mindegyik helytálló, a lényeg, hogy a kismamát az érzéseitől függetlenül támogatni kell a felépülési folyamatban.

Tovább Császármetszés után segít a gyógytorna

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, verywell.com

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász