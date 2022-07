Ha köhögnünk vagy tüsszentenünk kell műtét után, miért fontos, hogy helyes tegyük?

A mindennapi életben a köhögés nem tűnik fontos vagy bonyolult dolognak, ám egy műtét utáni lábadozáskor már közel sem egyszerű vagy fájdalommentes dologról van szó. Sőt, az sem mindegy ilyenkor, hogyan köhögünk.

Miért fontos helyesen köhögni műtét után?

Műtét után, ha köhögési ingert tapasztal, a köhögés létfontosságú a tüdőgyulladás megelőzése és a tüdő folyamatos tisztán tartása érdekében. Sok beteg kerüli a köhögést, mert az fájdalmas lehet, pedig a megfelelő köhögés ilyenkor elengedhetetlen a tüdőszövődmények megakadályozása érdekében. A tüdőgyulladás akár életveszélyes komplikáció lehet egy műtét után!

Azoknál a betegeknél, akik kerülik a köhögést vagy túl gyengék hozzá, segítségre lehet szükség a tüdő tisztán tartásához. Ilyenkor a kórházban egy speciális szívót használhatnak, ám jó, ha tudja, hogy ennél a köhögés sokkal hatékonyabb és előnyösebb.

Hogyan köhögjön helyesen a műtét után?

Ha köhögési ingert érez, amennyiben mellkasi vagy hasi műtéte volt, alkalmazzon nyomást a bemetszés helyén. Ez azt jelenti, hogy egy kispárnát vagy a kezét a műtéti terület fölé helyezve arra enyhe, de határozott nyomást gyakoroljon köhögés közben. Ez segíti a sebvédelmet és csökkenti a stresszt, mely a területet a köhögés miatt éri.

Ha nincs kispárna a közelben, használja a kezét a seb megtámasztására, hiszen a kispárna elsősorban csak a kényelem miatt ajánlott. Ha a seb más területen van, annak megtámasztása segíthet a fájdalom ellenőrzésében is.

Miért kell megtámasztani a sebet köhögéskor?

A sebre gyakorolt nyomás köhögésnél több okból is fontos. Egyrészt csökkenti a köhögés által a területet érő stresszt, ezzel pedig jelentősen csökkenti a fájdalmat is. Másrészt a seb megtámasztásával megakadályozható, hogy az széthúzódjon vagy szétnyíljon, ami nagyon súlyos szövődmény lehet. Ezért is fontos, hogy a napi rutin sebellátás részeként alaposan vizsgálja meg, hogy tapasztalhatók-e a műtét helyén szétnyílásra utaló jelek vagy hézagok!

Köhögés és mély lélegzetvétel

A köhögés és mély lélegzetvétel egy olyan technika, ami segít a tüdők tisztán tartásában a műtétet követő első napokban. Ennek lépései a következők:

Vegyen mély lélegzetet, tartsa benn néhány másodpercig, majd fújja ki lassan a levegőt! Ismételje ezt meg ötször! Alkalmazzon enyhe nyomást a sebre és próbáljon meg mélyről köhögni! Ismételje meg a folyamatot 1-2 óránként!

Tüsszentés műtét után

Az eljárás ugyanaz, mint köhögésnél: a sebre alkalmazott nyomás védi a sebet és csökkenti a fájdalomérzetet. Soha ne fojtsa el a tüsszentést: visszatartása sokkal fájdalmasabb és veszélyesebb lehet, mintha csak hagyná, hogy megtörténjen!

Mikor kell orvoshoz fordulnia?

Azonnal forduljon orvoshoz, ha az alábbiak bármelyikét tapasztalja:

Nyílást vesz észre a seben – bármilyen apró is az.

Köhögésnél vért tapasztal

Gyengének érzi magát a köhögéshez vagy nem elég erős ahhoz, hogy hatékonyan köhögjön

Nehezen lélegzik, légszomja van vagy nem tudja megtartani a levegőt

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: Why It Is Important to Cough After Surgery (Verywell Health)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna