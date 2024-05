A galagonya, a domboldalak fehér ruhás menyasszonya, a szív gyógynövénye

Bár a galagonyáról leginkább Weöres Sándor versének egy részlete jut elsőként eszükbe (őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája). Ugyanakkor nemcsak a termése, hanem a május-júniusban fehér virágokkal virító növény virágzó hajtásvége is rendelkezik gyógyászati hatással.

Az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a cseregalagonya (Crataegus laevigata) a rózsafélék közé tartozó tövises cserjék. Virágjaik csak a portokok színében különböznek (sárga, illetve sötétbíbor). A hivatalos magyar Gyógyszerkönyvben a galagonya termése, virágos hajtásvége, annak száraz és folyékony kivonata található meg. A kivonatok jellemzően többféle galagonya faj terméséből és virágos hajtásvégéből készülnek.

Eredetileg emésztési panaszok, köszvény és menstruációs görcsök kezelésére használták. Szívelégtelenség kezelésére a 17. században kezdték alkalmazni. Majd idegrendszeri és szívnyugtatóként használták. Mára már a szívelégtelenség kiegészítő kezelésére is alkalmazható.

Hatóanyagai

A galagonyakivonatok összetevői nem teljesen ismertek még, a hatásért biztosan felelnek a procianidinek, a készítmények többségét erre standardizálják. Ezenkívül megemlítendő a flavonoidtartalom. A virágzó ágvég tartalmaz flavonoidokat (1,5-2,5%) és (2,5%) procianidint. Az áltermésben a flavonoidok mennyisége kisebb, a procianidineken kívül triterpéneket is tartalmaz.

A galagonya gyógyhatásai

A szívben fokozza az összehúzódások erejét, az erekben dilatációt okoz, így csökken a szív utóterhelése, mérsékli a szív munkáját;

Csökkenti a szívizom ingerlékenységét, ezáltal a szívritmuszavar (aritmia) kialakulásának a veszélyét;

Javítja a szívkoszorúerek vérellátását;

A galagonya előnye, hogy a terápiás szélessége nagy, így az esetleges adagolási hibák sem járnak nagy veszélyekkel;

Mérsékelten csökkenti a vérnyomást;

Csökkenti az összkoleszterin és az LDL (rossz) koleszterin szintjét;

Alkalmazása

A galagonya virágos hajtásvégét tartalmazó készítmények indikációja a szívelégtelenség enyhe formájának kezelése (Szakmailag NYHA I.-II. stádium). A szívelégtelenség egy olyan krónikus betegség, amelyben a szívizom teljesítménye csökken, ezáltal a perctérfogat (a percenként továbbított vér mennyisége) csökken. Következménye, hogy a szervezet oxigénigényét nem képes fedezni a keringő vér mennyisége. A betegség főként az idős korosztályt érinti. Életüket megnehezíti a betegség olyan tünetei miatt, mint a nehézlégzés, a fáradékonyság, a láb dagadása.

A maximális hatás kialakulásához legalább 6 héten át folyamatosan kell alkalmazni a galagonyát. A terápiában a galagonyatea önmagában is alkalmazható, a virágos ágvég napi adagja 6 gramm. Gyógyteakeverékekben és gyári készítményekben is alkalmazható. A szívműködést javító gyógyteakeverékek a galagonya mellett kiegészítő komponensként tartalmazzák a szúrós gyöngyajakfüvet, mely ideges eredetű szívpanaszok esetén használatos, a citromfű és a macskagyökér összetevők pedig nyugtató hatásuk révén csökkenthetik az ideges szívpanaszokat. A gyári készítmények között találhatunk gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt is, melynek hatását orvosi vizsgálat eredménye igazolja, és étrend-kiegészítőket is.

A kezelés eredményességét jelzi, hogy nő a beteg fizikai terhelhetősége, a szív pumpafunkciója javul, és a beteg fent említett panaszai mérséklődnek. A galagonyakezelés csökkentheti a szíveredetű halálozást enyhébb fokú szívelégtelenségben szenvedőknél. Ebben a szívműködés javulásának, és a növény szívritmuszavarellenes hatásának is szerepe lehet.

Lehetséges mellékhatásai

A galagonya terápiás alkalmazása rendkívül biztonságos. Mindössze néhány esetben számoltak be enyhe gyomor-bélrendszeri panaszokról, fejfájásról, szívdobogásérzésről.

Ellenjavallata

Várandósság és szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlott.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész