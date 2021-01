Mi lesz a kiskorú lányokkal, akik gyermeket várnak?

A gyermeket vállaló anyák közül csak alig több mint minden tizedik nő él házasságban. Több mint háromnegyed részük hajadonként hozza világra újszülött gyermekét. Meglepő, és a bizonytalanság érzését, helyzetét nyomatékosítja, hogy a babák mintegy 45 százalékának születésekor az apák nem kerülnek megnevezésre, kilétük ismeretlen marad. A kiskorú, tini lányok esetében ez az arány eléri a 98 százalékot. Ennek legfőbb oka még napjainkban is az, hogy a lányok nem is tudják, ki a gyermekük apja. Az így világra jött újszülöttek egy teljesen bizonytalan, szociálisan, jogilag, társadalmilag ellehetetlenült környezetbe érkeznek. Beszédes az az adat is, hogy az első gyermeküket szülő kiskorúak sokadik terhességük után hozzák világra a nem kívánt kisdedet. A fiatal leányanyák nagy része hazánk keleti végeiben él, igen hátrányos körülmények között, alacsony iskolázottságúak, hátrányos családi környezetben élnek.