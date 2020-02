Hogyan beszéljen lányával a fogamzásgátlásról?

A mai modern és rohanó világban nagyon gyakran tapasztalható, hogy a szülőknek nem jut ideje arra, hogy a gyermekeikkel foglalkozzanak. Különösen észleljük ezt akkor, amikor nemritkán 13-15 éves lányok érkeznek a rendelőbe azzal a panasszal, hogy pozitív lett a terhességi tesztjük, vagy hogy lehetnek-e terhesek, ha még nem is menstruáltak.

Ez betudható az egyre korábban elkezdett szexuális életnek, a szexualitás iránti fokozott figyelemnek, az ezen a téren hiányos oktatásnak, illetve még a családban is tabu témának számító szexuális felvilágosításnak. Természetesen az internet világa a szükséges ismeretek széles körét nyújtja minden formában, de lehet, hogy ezek a „gyerekek” nem a legmegfelelőbb oldalakon keresik kérdéseikre a választ. A legjobb döntés lenne ezt a felvilágosítást az oktatási intézményeken túl a családi légkörre lokalizálni, hiszen talán itt lehet a legintimebb kérdéseket úgy megbeszélni, hogy azt illetéktelen ne hallja. Ennek legmegfelelőbb formája lehet egy anya-lánya beszélgetés, talán az első menses megjelenésének idején. Nem feltétlenül kell már ilyenkor az összes fogamzásgátló módszert átbeszélni, de a témát érinteni mindenképpen érdemes.

A másik nem iránti fokozott érdeklődés, esetleg párkapcsolat kialakulásakor viszont mindenképpen érdemes a témát részletesen megtárgyalni, esetleg nőgyógyász szakember segítségét kérni. A szülők gyakran nem támogatják a hormonális módszerek alkalmazását a tinédzser korosztály számára, ám fontos megemlíteni, hogy a napjainkban alkalmazott hormonális fogamzásgátló módszerek mindegyike olyan alacsony hormontartalommal bír, hogy inkább kedvező mértékben befolyásolja a hormonháztartást, minthogy ártana annak.

A nemi betegségekről is beszéljenek!

Gyakran tapasztaljuk, hogy a súlyos bőrproblémákra bőrgyógyász által javasolt kombinált fogamzásgátló tablettától megdöbbennek a szülők, pedig jelen esetben nem is a fogamzásgátlás a fő cél, csupán egy kedvező és biztos mellékhatás. Fiatal életkorban rendszerint gyakoribb a szexuális partnerek váltogatása, ennek köszönhetően a szexuális úton terjedő fertőzések megjelenése. Fel kell hívnunk erre is a figyelmet, melyre az egyetlen (és nem 100%-ban hatékony!) módszert az óvszer alkalmazása jelenti. Szerencsés, ha a szexuális élet megkezdése előtt gondolunk a méhnyakrák elleni védelemre is, hiszen a vakcina ilyen esetben nyújtja a legjobb hatást, a gyártók és mi, orvosok már 9 éves kortól ajánljuk fiúknak és lányoknak egyaránt!

Az ideális fogamzásgátló módszerek

Rendszeres szexuális kapcsolat esetén megfelelő fogamzásgátló módszer lehet a hüvelygyűrű alkalmazása, mely havi egyszeri felhelyezésével tökéletes és biztos megoldás a gyakran laza tablettaszedési habitussal rendelkező fiatal lányok körében. Az első nőgyógyászati vizsgálatra elegendő, ha a szexuális élet megkezdését követően egy-két évvel kerül sor, természetesen csak azokban az esetekben, ha semmilyen panasza nincs a fiatal páciensnek.

Mindenképpen fontos leszögezni, hogy a megfelelő időben elkezdett és kiválasztott fogamzásgátló módszer (egyidejűleg esetleg lehet több is, pl. tabletta és kondom) hatékony védelmet biztosíthat a nem kívánt terhesség és/vagy a nemi úton terjedő kórokozók ellen is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Erdődi Balázs, szülész-nőgyógyász