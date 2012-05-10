A tinédzserkori fogamzásgátlás

Tinédzserkorban, a nemi élet kezdetén különösen fontos téma a biztonságos szex és fogamzásgátlás. Az első szexuális élmény az utóbbi évtizedekben korábbi életkorra tolódott, erre ugyanakkor sok esetben védekezés nélkül került sor. Cikkünk az első fogamzásgátlási módszer kiválasztásához ad tanácsokat.

A szülői kommunikációs és a nőgyógyászati konzultáció is fontos

Jó szülő-gyerek viszony esetén a szex nem tabu téma. Ideális esetben a lányok már jóval az első együttlét előtt ismerik a testük működését, számon tartják a menstruációjukat, beszéltek szüleikkel a védekezésről, fogamzásgátlásról is.

A felelős gondolkodás része azonban az is, hogy a tinédzser (akár szülővel, akár a legjobb barátnővel, vagy akár egyedül is) felkeres egy nőgyógyászati rendelést, ahol sor kerül a nőgyógyászati vizsgálatra és az orvossal ki tudja választani a számára legmegfelelőbb, biztonságos fogamzásgátlási módszert is. Számos kórházban működik "tinédzser ambulancia", ahol speciálisan a 20 év alatti lányokat várják. A legfontosabb szabály: "merj kérdezni"!

Kettős védelem: gumióvszer és kiegészítő fogamzásgátlás

Nagyon fontos, hogy minden együttlétnél használjanak a fiatalok gumióvszert is, mert ez az egyetlen fogamzásgátlási módszer, ami egyben védelmet nyújt a nemi úton terjedő fertőzésektől is. Sok fiatal úgy gondolja, hogy a nemi úton terjedő betegségek ritkák, de ez egyáltalán nem így van, egyes fertőzések pedig hosszú távú szövődményei is kialakulhatnak (pl. a Chlamydia meddőséget okozhat).

Mivel azonban az óvszer nem a legbiztosabb eszköz a nem kívánt terhesség megelőzésére, ráadásul - tinédzserkorban különösen - gyakrabban fordulhat elő hibás használat (lecsúszás, szakadás) is, ezért ajánlott az óvszerhasználat mellett valamilyen hormonális fogamzásgátlási mód is. A nem kívánt terhesség bekövetkezése, az esetleges abortusz jelentette fizikai és lelki terher, a fiatalkorban szervett nemi betegség mind olyan jelentős kockázat, ami indokolttá teszi a kettős védelmet.

Hirdetés

Hormonális fogamzásgátló módszerek alkalmazása kamaszkorban

A lányoknál az első menstruáció általában 11-13 éves korban jön meg. A petefészkek hamar szabályosan kezdenek működni, a mensesek idővel rendszeresen követik egymást. Ha ez már így van, bekövetkezhet a teherbe esés, így indokolt a fogamzásgátlás megtervezése is.

Tinédzserkorban általában nincsen akadálya a hormontartalmú fogamzásgátlási módszerek alkalmazásának, sem a kombinált (ösztrogént és progeszteront is tartalmazó) fogamzásgátló tablettának vagy a hüvelygyűrűnek, sem a kizárólag progeszteront tartalmazó módszereknek (pl. injekció). Lehetnek egyéni ellenjavallatok, de az alkalmazási kritériumok és az ellenjavallatok ugyanazok egy tinédzser lány, mint egy felnőtt nő esetén, önmagában az életkor nem képez ellenjavallatot. Használatuk első fogamzásgátló módszerként is biztonságos, kamaszkorú lányoknál is.

A hormonális fogamzásgátlást ugyanakkor meg kell előznie egy alapos orvosi kivizsgálásnak (egészségi állapot, korábbi vagy fennálló betegségek, családi kórtörténet, esetleges ellenjavallatok), és a későbbi életkorban is rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés mellett javasolható. Ellenjavallatot képez - a felnőtt nőkhöz hasonlóan - az ismert trombóziskockázat, az aurás migrén, a nagyon magas vérnyomás.

Szükséges egyáltalán az állandó fogamzásgátlás? Gyakori kérdés, hogy kell-e állandó fogamzásgátlás, hiszen a serdülők általában alkalomszerűen, ritkábban élnek nemi életet. Ez igaz, ugyanakkor partnereik száma jellemzően több, az együttlét időpontja kiszámíthatatlanabb, a nem kívánt terhesség pedig egyetlen aktus során is létrejöhet, ennek kockázatai pedig jelentősek!

Mire kell számítani hormonális fogamzásgátlás használata során?

A szervezetbe bevitt női hormonok átmenetileg leállítják a petefészek működését, kikapcsolják a tüszőérést, ezáltal megtermékenyülés, terhesség sem jöhet létre. A fogamzásgátló tabletták hatékonysága megfelelő alkalmazás mellett 99,7 százalékos, még rendszeres nemi élet során is rendkívül ritkán alakul ki nem kívánt terhesség.

Jó hír, hogy a hormontartalmú fogamzásgátlóktól számos egyéb, kedvező hatás is várható: csökken a vérzés mennyisége, kiszámíthatóvá válnak a ciklusok, csökkennek a kellemetlen menstruációs görcsök. A női hormonok csökkentik a bőr faggyútermelését, ezért jótékony hatással vannak a tinédzserkorra jellemző zsíros, pattanásos arcbőrre, homlokra is.

Amikor a hormonális fogamzásgátlás szóba kerül, sok fiatal tart bizonyos mellékhatásoktól. Ma már tudjuk, hogy a modern készítmények csak a tabletták szedők kisebb részénél mellékhatásként idézhet elő súlynövekedést, hangulatingadozásokat. Nem szükséges szünetet tartani a használat során, sőt éppen az állandó, kiszámítható hormonszint mellett ritkák a panaszok. Mindenesetre egyeseknél előfordulhatnak ezek a panaszok, ebben az esetben ezt jelezze nőgyógyászának, aki más és az adott tinédzsernek jobban tolerálható készítményt javasolhat.

Hosszabb távon sem jelentkezik káros hatása, abbahagyás után a petefészek normál működése visszatér, nem alakul ki meddőség.

Milyen fogamzásgátlási módszer ajánlott tinédzsereknek?

A megbízhatóság és a biztonság szempontjából nincs érdemi különbség az egyes hormonális megoldások között, a kényelmi szempontok és a hibalehetőség kockázata alapján lehet választani az ajánlott fogamzásgátlási módszert.

A hormonális fogamzásgátlás „klasszikus” módja a fogamzásgátló tabletta szedése, itt a kívánt hatást a rendszeres, napi tablettabevétellel lehet elérni. Mindennapos odafigyelést igényel, tinédzserkorban különösen előfordulhat a nem szabályos szedés, de lelkiismeretes alkalmazás esetén kiváló védelmet nyújt.

Kényelmesebb változata a hormontartalmú hüvelygyűrű, ami automatikusan adagolja a szervezetbe a tablettához hasonló hatóanyagokat. Előnye, hogy nem lehet elfelejteni bevenni, nem lehet otthonhagyni, egy esetleges gyomorrontás, hányás sem befolyásolja a hatékonyságát. Mivel a hüvelyen keresztül szívódik fel, ezért kevesebb hormonmennyiség is elég ugyanahhoz a hatás eléréséhez.

Régebben tévhit volt, hogy fiatal lányoknál nem alkalmazható spirál. Napjainkra kiderült, hogy a méhen belüli fogamzásgátlási eszközök mindkét típusa (réz, illetve hormontartalmú spirál) alkalmazható tinédszer korban is, és nem befolyásolja hátrányosan a későbbi gyermekvállalást. Előnye, hogy tartós hatást fejt ki és gyakorlati alkalmazása esetén minimális a hibalehetőség, ugyanakkor tudni kell, hogy a kilökődésnek némileg magasabb a kockázata fiatal lányoknál

Sürgősségi fogamzásgátlás

Ha védekezés nélküli együttlét történt, vagy a védekezésbe hiba csúszott (kiszakadt óvszer, kihagyott tabletták), létezik aktus után alkalmazható úgynevezett esemény utáni tabletta. A különböző sürgősségi fogamzásgátlók 72-120 órás (3-5 napos) időkorláttal rendelkeznek, ezen időtávon belül alkalmazhatóak, csak orvosi rendelvényre szerezhetőek be. Mindkettő csak sürgősségi helyzetekre szolgál, hosszú távú fogamzásgátlásra nem megfelelő. Bár serdülőkorban is korlátozás nélkül alkalmazható, nem okoz egészségkárosodást, mindenképp az állandó fogamzásgátlási módszerek valamelyikének használata javasolható!

A természetes módszerek nem ajánlottak

A megszakított közösülés nem hatékony, semmilyen korosztálynak nem nyújt megfelelő védelmet sem a nemi betegségek, sem a nem kívánt terhesség ellen. A naptármódszer közepes hatásfokkal működik, tinédzsereknek - ahol jelentősebb egy nem tervezett terhesség kockázata, mint felnőtt párok esetén - szintén nem ajánlott.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté, nőgyógyász