A tinédzserkori fogamzásgátlás

Tinédzserkorban, a nemi élet kezdetén különösen fontos téma a biztonságos szex és fogamzásgátlás. Sajnos gyakran épp ebben az életkorban nincs kivel megbeszélni a legfontosabbakat: a tini nem mer kérdezni, a szülő vagy az iskola pedig nem mindig nyitott az őszinte, megértő kommunikációra.

Magyarországon egy felmérés szerint a 15 éves lányok harmada már átesett az első szexuális élményén, erre sok esetben védekezés nélkül került sor. A tinédzserek a lehetséges veszélyekkel vagy nincsenek tisztában, vagy hajlamosak könnyelműen túllépni rajtuk (tévesen azt gondolván, hogy velem ez úgysem történhet meg). Cikkünk az első fogamzásgátlási módszer kiválasztásához, a szexuális élet biztonságos elkezdéséhez ad tanácsokat.

Csak őszintén!

Jó szülő-gyerek viszony esetén a szex nem tabu téma. Ideális esetben a lányok már jóval az első együttlét előtt ismerik a testük működését, számon tartják a menstruációjukat, beszéltek a védekezésről, fogamzásgátlásról is. Az érett, felelős gondolkodás része, hogy a tinédzser a szülővel (vagy legjobb barátnővel, vagy akár egyedül is) felkeres egy nőgyógyászati rendelést, ahol az orvossal ki tudja választani a számára legmegfelelőbb, biztonságos fogamzásgátlási módszert. Számos kórházban működik "tinédzser ambulancia", ahol speciálisan a 20 év alatti lányokat várják. Legfontosabb szabály, hogy "merj kérdezni"!

Hormonális fogamzásgátló módszerek

A lányoknál az első menstruáció általában 11-13 éves korban jön meg. A petefészkek hamar szabályosan kezdenek működni, a mensesek idővel rendszeresen követik egymást. Ha ez már 1-2 éve így van, általában nincsen akadálya a hormontartalmú fogamzásgátló használatának.

A szervezetbe bevitt női hormonok átmenetileg leállítják a petefészek működését, kikapcsolják a tüszőérést, ezáltal megtermékenyülés, terhesség sem jöhet létre. Jó hír, hogy a hormontartalmú fogamzásgátlóktól számos egyéb, kedvező hatás is várható: csökken a vérzés mennyisége, kiszámíthatóvá válnak a ciklusok, csökkennek a kellemetlen menstruációs görcsök. A női hormonok csökkentik a bőr faggyútermelését, ezért jótékony hatással vannak a tinédzserkorra jellemző zsíros, pattanásos arcbőrre, homlokra is! Erősödnek a körmök, szebbé válik a haj is.

Amikor a hormonális fogamzásgátlás szóba kerül, sok fiatal tart bizonyos mellékhatásoktól. Ma már tudjuk, hogy a modern készítmények nem okoznak sem elhízást, sem depressziót, sem fokozott szőrnövekedést. Abbahagyás után a petefészek normál működése visszatér, nem alakul ki meddőség.

A hormonbevitel „klasszikus” módja a fogamzásgátló tabletta szedése, itt a kívánt hatást a rendszeres, napi tablettabevétellel lehet elérni. Mindennapos odafigyelést igényel, de lelkiismeretes szedés esetén kiváló védelmet nyújt.

Modernebb, kényelmesebb változata a hormontartalmú hüvelygyűrű, ami automatikusan adagolja a szervezetbe a tablettához hasonló hatóanyagokat. Tinédzsereknek ez utóbbi praktikusabb megoldás, hiszen nem lehet elfelejteni bevenni, nem lehet otthonhagyni, egy esetleges gyomorrontás, hányás sem befolyásolja a hatékonyságát. Mivel a hüvelyen keresztül szívódik fel, ezért kevesebb hormonmennyiség is elég ugyanahhoz a hatás eléréséhez.

Összességében, a hormonális fogamzásgátlás rendszeres orvosi ellenőrzés (méhnyakrák-szűrés, vérvétel) mellett bátran javasolható első fogamzásgátló módszernek, akár már 14-15 éves korban is.

Sürgősségi fogamzásgátlás

Ha védekezés nélküli együttlét történt, vagy a védekezésbe hiba csúszott (kiszakadt óvszer, kihagyott tabletták) még van segítség. A nem védett aktus utánra való az úgynevezett esemény utáni tabletta.

A régebbi, jól ismert „72 órás” tabletta nagyobb adag sárgatesthormont tartalmaz, és összetett hatása révén gátolja a terhesség kialakulását. Ahogy a neve is mutatja, a szeretkezést követő 72 órán belül kell bevenni. Ma már létezik egy újabb készítmény is, ami 120 órás (5 napos) időkorláttal rendelkezik, hatása némileg eltér a klasszikus 72 órás tablettáétól. Ezeket a gyógyszereket sürgősségi ambulanciákon vagy a háziorvosnál lehet beszerezni. Mindkét megoldás csak „végszükség esetén” alkalmazható, hosszú távú fogamzásgátlásra nem alkalmas! Ilyen esetben célszerű fogamzásgátló tablettát vagy hüvelygyűrűt felíratni.

Gumi óvszer

Nagyon fontos, hogy minden együttlétnél legyen óvszer is, mert csak ez véd a nemi úton terjedő fertőzésektől. A fiúk egy része kellemetlennek, természetellenesnek tartja a használatát, de ez inkább pszichés idegenkedés, mint valós probléma. Tinédzserkorban gyakrabban fordulhat elő hibás használat (lecsúszás, szakadás) is, ezért spermicidekkel vagy hormonális fogamzásgátlással való kiegészítése ajánlott.

Egyéb módszerek

A spriál hatékony eszköz, de még nem szült nőknek, tinédzsereknek nem ez a megoldás javasolható. A megszakított közösülés nem hatékony, semmilyen korosztálynak nem nyújt megfelelő védelmet. A naptármódszer közepes hatásfokkal működik, tinédzsereknek szintén nem ajánlott.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté