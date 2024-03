Az antioxidánsok hiánya makula degenerációhoz vezethet.

Az erős napsugárzás és a vér alacsony antioxidáns tartalmának kombinációja fokozza a felnőttek hajlamát az időskori makula degeneráció kialakulására.

Hét európai ország idős felnőtteit vizsgálva kutatók azt tapasztalták, hogy a viszonylag alacsony antioxidáns-szinttel élők között az erős napsugárzás hatására megnő az időskori makula degeneráció (AMD, sárgafoltsorvadás) - kialakulásának esélye. Ilyen összefüggést nem tapasztaltak a magas antioxidáns-szinttel élők körében.

Az AMD az időskori vakság egyik vezető kiváltó oka. A makula, a retina (ideghártya) kis területe, mely a centrális látásért felelős. A retinának ez a része produkálja a legélesebb részletes látást. A retina a szem hátsó részén található fényérzékeny szövet, és mivel a nap UV sugárzásának nagy részét a szem külső felszíne nyeli el, a retina a látható kék fénynek van kitéve.

Ismert tény, hogy a szemet tartósan érő napsütés (annak UV-B tartománya) az időskori makula degeneráció kialakulásának egyik fontos oka. A London School of Hygiene & Tropical Medicine kutatásának eredménye azt bizonyította, hogy az erős napsugárzás azoknál növeli a sárgafoltsorvadás kialakulásának esélyét, akiknek alacsony az antioxidáns-szintjük. A vizsgáltak egynegyedénél (a legalacsonyabb antioxidáns-szintűeknél) az AMD kialakulásának kockázata egyenes arányban nőtt az erős napsugárzásban töltött idő mennyiségével.

A káros sugárzás hatásai ellen védenek az antioxidánsok

Korábban elvégzett laboratóriumi kísérletek bizonyítják, hogy az antioxidánsok, mint a C- és E-vitamin, cink, lutein fontos szerepet töltenek be a retina védelmében, a fény káros hatásaival szemben. Ezért is lehetséges, hogy az alacsony antioxidáns-szint hozzájárul az AMD kialakulásának kockázatához.

A vizsgálat során 4753 olyan 65 év feletti felnőttet kísértek figyelemmel, akik felének diagnosztizált időskori sárgafoltsorvadása volt. Annak érdekében, hogy a résztvevők hosszú-távú, napsugárzás-ártalmáról képet kapjanak, megkérdezték őket arról, mennyi időt töltöttek a munkában, illetve nyugdíjas korukban a napon, illetve viseltek-e közben napszemüveget vagy kalapot, majd vért vettek tőlük, hogy megmérjék az antioxidáns-szintjüket.

Általánosan elmondható, hogy azoknál, akiknek a legalacsonyabb volt a C- és E-vitamin-, valamint cinkmennyiség a szervezetében, és emellett sokat voltak a napon, az AMD kialakulásának kockázata 40 százalékkal volt magasabb, mint a többieknél.

A betegség kezelésében is van szerepe Az oxidánsok részt vesznek a szervezet öregedési folyamataiban, és ezért a sejtdegeneráció felgyorsításával hozzájárulhatnak az időskori makula degeneráció kialakulásához. A sejt „oxidációja” során potenciálisan káros hulladékanyagok, úgynevezett „szabad gyökök” szabadulnak fel, amelyek részben felelősek az öregedésként leírt folyamatokért. Az antioxidánsok csökkentik ezt a káros hatást. Antioxidáns-tartalmú kiegészítők szedése bizonyítottan segíthet megelőzni a látás romlását korai stádiumú betegség esetében segíthet a súlyosbodás megelőzésében; továbbá bizonyos esetekben száraz típusú makula degeneráció esetén segíthet megelőzni a nedves típussá fejlődést. A kezelésben alkalmazott vitaminkoplexről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Tanácsok a makula degeneráció megelőzéséért

Az antioxidánsokban gazdag étrend szemünk egészségének elengedhetetlen része. Fontos, hogy elegendő mennyiségű zöld színű zöldséget (spenót, borsó, brokkoli stb.), citrusféléket és magvakat fogyasszunk, amelyek nagy mennyiségben tartalmazzák a felsorolt antioxidánsokat. Ha ezekből megvan a szükséges napi mennyiség, nem kell étrend-kiegészítőket szedni. Más kutatások a béta-karotinok és a B-vitaminok szerepére világítottak rá, amik nagy mennyiségben találhatóak a sárgarépában, a sütőtökben és a tojásban.

Az orvosok emellett hangsúlyozzák a szemek fényvédelmének fontosságát is, például széles karimájú kalap és napszemüveg viselésével. Szemünk védelmével a makula degeneráción kívül számos más szembetegség rizikója csökkenthető.

(WEBBeteg - Cs.K. fordító, forrás: Reuters Health; Lektorálta: Dr. Cserháti Zoltán, szemész)