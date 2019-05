A kúszóhártya, kúszóhályog - avagy a farmer szeme

A kötőhártya két leggyakrabban előforduló degenerációja a pinguecula és a pterygium. A pinguecula egy sárgás folt vagy dudor a kötőhártyán, a szaruhártya közelében, mely általában az orrhoz közeli oldalon, idősebb korban, poros helyen dolgozóknál alakul ki.

A pterygium (kúszóhártya vagy kúszóhályog) a szaruhártya felé, arra ráhúzódó, kúszó kötőhártya kettőzet, mely háromszög alakú és méreténél fogva befolyásolhatja, zavarhatja a látást. Három fő részből áll: fej, test és nyak. Gyakori, hogy a pinguecula-ból fejlődik ki.

Előfordulási jellemzői

Számos esetben látjuk, hogy a kúszóhártya mindkét szemet érinti. A kiváltó ok pontosan nem ismert, de a betegséget befolyásolhatja az UV-B sugárzás. A poros, homokos, vagy szeles területeken élőknél, valamint a mezőgazdaságban dolgozóknál (leginkább férfiaknál) gyakrabban fordul elő a kúszóhályog. Ezért hívják gyakran „farmer szemnek” ezt az elváltozást. Gyermekeknél nagyon ritkán fordul elő.

Diagnosztikája

A kisebb pterygium általában nem is okoz panaszokat, általánosságban elmondható, hogy fájdalommentes betegségről van szó, leginkább esztétikai szempontból zavaró. Azonban a nagyobbak be is gyulladhatnak, vörös szemet, égő, irritáló, viszkető érzést okozva ezzel. Egyes esetekben astigmiát is okozhat. Réslámpás vizsgálattal könnyen diagnosztizálható a betegség, speciális vizsgálatokra nincs szükség. Amennyiben visszatérő panaszt okoz, zavarja a látást, vagy a szaruhártya közepe felé húzódik, érdemes beavatkozni.

Kezelési eljárások

Ameddig az elváltozás nem okoz panaszokat, szemcsepp kezelés is elégséges. Amennyiben már súlyosabb panaszokat is okoz érdemes a leghatékonyabb kezelési módot választani, a műtéti eltávolítást. Számos technika létezik, de leggyakrabban a kúszóhályog fejét, majd ezt követően a teljes hártyát eltávolítják.

A beavatkozás ambulánsan elvégezhető, tünetmentes gyógyulás várható a legtöbb esetben. Az eltávolítást követően gyakori, hogy a kúszóhártya újra kialakul, kb. 30-40%-ban. Ezekben az esetekben egyéb speciális szaruhártya-átültetési technikák állnak rendelkezésre. A műtétet követően szemcsepp kezelés szükséges, mivel a szem az első napokban vörös lehet, de ez kb. egy hónap után fokozatosan eltűnik. Fontos a szem óvása a szennyezett klímaberendezésektől és ajánlatos napszemüveg viselése az UV sugarak ellen, valamint a száraz szem megelőzése.

Forrás: WEBBeteg összeállítás, American Academy of Ophthalmology

Orvos szerzőnk: Dr. Cserháti Zoltán, szemész rezidens