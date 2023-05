Hogyan védjék szemüket a napsugaraktól a szemüvegesek?

Azoknak, akik látáskorrekciós eszközt viselnek, nem egyszerű védekezni a napsugarakkal szemben. Ám ez mégis szükséges, hiszen az UV-sugárzás számos szembetegéget okozhat. Mi is lenne az ő esetükben a jó megoldás?

A hagyományos szemüveg miért ne nyújtana elegendő védelmet szemünknek az UV-sugárzással szemben? Hiszen az ablaküvegen keresztül sem lehet lebarnulni! – gondolják sokan. „A hagyományos szemüveg valóban nyújt bizonyos védelmet „ – erősíti meg George Eckert szemész, a Német Szemorvosok Szakmai Szervezetének tagja. „A megfelelő napszemüveget azonban nem helyettesíti.”

„A jó napszemüvegnek ugyanis anatómiailag is megfelelőnek kell lennie, és a szemet az oldalról beeső fénytől is védenie kell.” – mondja a szakértő. Ennek különösen fontos szerepe van a hegyekben vagy a tengernél, mivel ott erősebb az UV-sugárzás egyrészt a magasság miatt, másrészt a víz és a hó is visszaveri a fényt.

A kontaklencse sem védi meg a szemet a napsugarak káros hatásaitól!

A kontaktlencsét viselők se tegyék félre a napszemüveget, akkor sem, ha a lencséjük UV-védelemmel van ellátva. „A kisméretű lencsék a szaruhártyának ugyanis csak kis részét fedik le. A fennmaradó terület így védtelen az UV-sugárzással szemben, aminek gyulladások vagy a rettegett hóvakság lehet a következménye” – hangsúlyozza Eckert.

Fontos tudni! Ha nem tudja biztonságban behelyezni, eltávolítani vagy megfelelően ápolni a kontaktlencsét, inkább maradjon a szemüveg használata mellett.

Mi tehát a megoldás?

Kontaktlencsét viselőknek

A kontaktlencsét viselők viseljenek megfelelő minőségű, hagyományos napszemüveget.

Szemüvegeseknek

A hagyományos szemüveget félretenni a napszemüveg viselésének idejére nem megoldás, hiszen látáskorrekció nélkül abban nem lehet élesen látni. A lehetőségek közül olcsóbb megoldást jelentenek a csiptethető vagy mágneses napszemüvegelőtétek, illetve a ma már elérhető, speciálisan szemüveg felett viselhető napszemüvegek, de kényelmesebb, ám valamivel drágább lehetőség, ha a hagyományos dioptriás szemüvegünk mellé dioptriás napszemüveget is készítettünk. A dioptriás napszemüveglencsék többféle színárnyalatban is elérhetők. Köztes megoldást jelentenek a fényre sötétedő dioptriás lencsék, amelyek előnye, hogy egy szemüveg elegendő, amely alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, hátránya viszont, hogy a lencséknek van bizonyos reakcióideje, illetve a sötétedés és világosodás nem kontrollálható.

Szerző: WEBBeteg - B. M., szakfordító

Forrás: Debeka.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos