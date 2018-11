Szemfáradtság: Mi okozza, mit tehet a megelőzés érdekében?

Gyakran érzi úgy, hogy szemei fáradtak, szárazak? Cikkünkből kiderül, hogy a legtöbb esetben mi okozza ezt a problémát, és mit tehet a panaszok ellen.

Mi állhat a szemfáradtság hátterében?

Különféle tevékenységek vezethetnek fáradtszem-érzéshez. A leggyakoribb ok a hosszú időn át történő számítógépezés, számítógép előtti munkavégzés. Ha sokáig a képernyőt nézzük, illetve egy pontra fókuszálunk, szemünk elfárad. „Elfelejtünk” rendszeresen pislogni, így az egyébként szemhéjunk lecsukásával és felnyitásával a szaruhártyán szétterülő védő hatású könnyfilm nem tudja időről időre felfrissíteni a szemünket. További ok lehet a rossz megvilágítás, a hosszas autóvezetés. De ha sokáig olvasunk, vagy egyéb tevékenységgel erőltetjük meg a szemünket, akkor is jelentkezhetnek ezek a problémák.

Télen az iroda, a lakás és egyéb fűtött helyiségek száraz levegője, nyáron a klímaberendezés kiszáríthatja, irritálhatja a szemet.

A szemfáradtsághoz gyakran társul száraz, égő érzés, a szemek kivörösödhetnek, és állandó idegentest érzés is tapasztalható. A szem könnyezhet. A fentebb említett életmódbeli okok és környezeti hatások mellett ezen tünetek hátterében betegségek is állhatnak, például reuma, pajzsmirigybetegségek és cukorbetegség. Ha szemszárazságot vagy a szemek fáradtságérzetét tapasztalja, feltétlenül forduljon orvoshoz, hogy a panaszok okát kideríthessék és kezelhessék az esetleges alapbetegséget.

Hormonális hatások is szerepet játszhatnak a szemet érintő panaszok kialakulásában, ez elsősorban nőknél jellemző. A szemfáradtságért és -szárazságért felelőssé tehetők továbbá a légköri szennyező anyagok, a cigarettafüst, a magas ózonszint, az UV sugárzás és a huzat. A levegőben lévő allergének is irritálhatják a szemet.

Az említett panaszok jelentkezhetnek lézeres szemműtét után, illetve kontaktlencsét viselőknél, különösen, ha nem megfelelően viselik (pl. túlhordás), tárolják vagy tisztítják a lencséket, illetve nem megfelelő típust hordanak. A kontaktlencsék vizet vonnak el a szemtől.

Mit tehet szemei egészségének megóvásáért?

A számítógép képernyője ne legyen az ablakkal szemben, se munkahelyén, se otthon!

A képernyőt úgy állítsa be, hogy az valamivel szemmagasság alatt legyen!

Szellőztessen gyakran és lehetőleg ne használjon klímaberendezést!

Szükség esetén párásítsa a légteret

Kerülje a dohányfüstös, füstös zárt tereket

Speciális szemcseppek használata ajánlott. Figyeljen arra, hogy tartósítószer-mentes terméket válasszon, mivel a tartósítószer allergizálhat.

Néhány esetben a könnyelvezető rendszer műtéti kezelésére lehet szükség.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; hilfreich.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit