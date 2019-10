Hogyan változik a szemünk az életkorunkkal?

A kozmetikai iparban az egyes korosztályoknak más-más termékeket ajánlanak, figyelembe véve a bőrön történő változásokat. A szemünk tekintetében is más-más korban más-más dolgokra lenne érdemes odafigyelni.

Születésünk pillanatában szemünk még kisebb, kb. +2,50 D (dioptria) hypermetrópiával jövünk a világra. Azután a test növekedésével arányosan a szem tengelye is nő, így normál fénytörésűvé válunk. Akinek elmarad szeme a növésben az hypermetróp, akinek nagyobb lesz a szeme az myoppá válik.

A gyermekek látása általában 6 hónapos kortól vizsgálható gyerekszemészeteken vagy speciális baby-szűréseken. Iskolakezdés előtt érdemes lenne minden gyermek látását, színlátását megvizsgáltatni. Ha a gyerek látása nem megfelelő, akkor az tanulási problémákat is okoz. 18 éves korig általában félévente javasolt kontrolláltatni gyermekünk látását.

A tinikor és a szemészeti problémák

Ha hirtelen nőnek és esetleg észreveszik, hogy gyakran hunyorgatnak a szemüvegben, vagy hirtelen megváltozik a tanulmányi eredményük, akkor gondoljanak arra, hogy esetleg szükség lenne egy újabb szemvizsgálatra.

Tini korban sok szemüveges gyerek szeretne kontaktlencsét viselni, elsősorban hiúsági okokból. Kontaktlencse általában 14 éves kortól javasolt, fokozott ellenőrzés mellett és megfelelő szülői együttműködéssel.

Sajnos nagyon sok tini nem tartja be az alapvető kontaktlencse viseléssel kapcsolatos előírásokat (higiéniás, és viselési idő betartása).

Egy túlhordott lencse számos szemészeti szövődményt okozhat, amibe a fiatalok sajnos nem gondolnak bele. Hiába hangsúlyozzuk az illesztés során ezek fontosságát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők „ellenőrző” feladata nagyon fontos a lencsét viselő gyerekeknél.

Gondok 40 éves kor után

És most itt ugorjunk egy nagyot. Utána 40 éves kor után következik be a legtöbb változás. Amit már sok cikkben említettünk és itt most erre nem szeretnék kitérni, a szemlencse öregedése miatt idővel mindenki olvasószemüvegre szorul (presbyopia). Azután idővel a lencsében bekövetkező anyagcsere-folyamatok miatt a lencse elszürkül, szürke hályog alakulhat ki.

Aki 40 fölött kezd kontaktlencsét viselni, ajánlott fokozottabb kontrollra járnia. Egyrészt csökken a szem regenerálódó képessége, másrészt csökken a szaruhártya érzékenysége.

A szemhéjunk is veszít idővel rugalmasságából, ami a fénytörésünket is befolyásolhatja. Előfordulhat, hogy a szemhéj plasztikázására lesz szükség. Ma már egyébként ez is rutinműtétnek számít.

A könnyből is egyre kevesebb termelődik idővel. Ma már jó minőségű műkönnyek alkalmazásával csökkenthetjük az ebből adódó kellemetlen érzéseket.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Halmosi Edina, optometrista-kontaktológus