Fák között tett sétával a nagyvárosi stressz ellen

Lárma, tömeg, aszfalt és beton... Bármennyire is urbanizált világban élünk és születünk, az ember nem ebbe a környezetbe lett teremtve, és a mai napig nem is tudott teljesen hozzászokni és alkalmazkodni a saját maga alkotta életmódhoz és mesterséges környezethez.

Számos tanulmány is igazolja, hogy jelenlegi éltformánk nemritkán pszichésen és testileg is megterhelő. Ugyancsak bizonyított tény, hogy a természetben való tartózkodás csökkenti a stresszt, a szorongást, és javítja a hangulatunkat. Ha a zöldben időzünk, az a kognitív funkcióinkat és a koncentrálóképességünket is élesíti.

Azt még nem sikerült tisztázni, hogy a természetben tartózkodásnak pontosan mely aspektusai azok, amelyek kiváltják ezeket a pozitív hatásokat, és egyelőre azt sem tudják megmondani, hogy mennyi időt kell legalább a természetben tölteni ahhoz, hogy ezek érvényesüljenek.

A brit Bangor Egyetem egy kutatócsoportja 117 mentálisan egészséges városlakót, nőket és férfiakat kért meg arra, hogy tegyen egy 45 perces sétát a városban. Közben mindannyian egy speciális szemüveget viseltek, amely rögzítette, hogy az alanyok mely részleteknek szenteltek különös figyelmet.

Véletlenszerűen 3 csoportba osztották őket, és előre megkérték, hogy mire fókuszáljanak. Az első csoport tagjainak az épületekre és más, ember által készített objektumokra, a másiknak a környezetben lévő növényekre kellett koncentrálniuk, a harmadiknak pedig egyformán mindkettőre.

A séta előtt és után is felmérte a kutatócsoport az alanyok pszichés állapotát jelző különböző paramétereket, így például a szorongást is.

Kevesebb szorongás, több nyugalom

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy aki tudatosan a környezet növényeire koncentrált, sokkal kevesebb szorongást tapasztalt meg. Összehasonlítva azokkal, akik az épületekre és aszfaltra fókuszáltak, a növényszemlélők sokkal jobban regenerálódtak és visszanyerték szellemi teljesítőképességüket is.

„A fák nézésének nagyon erős pozitív hatása van” – emelte ki Dr. Whitney Fleming. Ha csak rövid időre is kapcsolatba kerülünk a természettel, már az is jó hatással van lelki egészségünkre.

Ha kimerültnek vagy gondterheltnek érzi magát, a közeli parkban tett rövid séta is segíthet oldani a feszültséget, szorongást, és hozzájárulhat a regenerálódáshoz.

Több zölddel egészségesebbé alakíthatók a városok

A kutatók elsősorban arra hívják fel a figyelmet kutatásuk eredményei kapcsán, hogy a jövőben emberbarátabb városok és lakókörnyezet kialakítására lenne szükség. Ez pedig nem csak lelki és pszichés szempontból lenne előnyös, hisz más kutatások rávilágítottak, hogy több növény jelenléte hatékony eszköz lehet az egyre erőteljesebben fenyegető hőséghullámoknak és azok egészségre gyakorolt negatív következményeinek az enyhítésében.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Großstadtstress? So stärken Bäume die Psyche (NetDoktor)