A rendszeres súlyemeléssel kiegészített aerob mozgásformák meghosszabbíthatják az életet

Egy friss kutatás szerint a súlyemelést aerobikkal kombinálva jelentősen csökkenthető az idő előtti, szívbetegség miatt bekövetkező elhalálozás esélye.

Az idősödő felnőtteknél, attól függően, hogy milyen gyakran emelgették a súlyokat, 9–22 %-kal csökkent a korai elhalálozás kockázata, míg a rendszeresen és intenzíven aerobikozók esetében 24–34%-os rizikócsökkenést találtak. Nem meglepő módon, akik mindkét sporttevékenységet űzték, azoknál volt a legalacsonyabb az idő előtti halálozás kockázata.

„A legújabb, amerikaiaknak szóló fizikai aktivitásra vonatkozó irányelvek egyaránt ajánlják az aerob mozgásformákat és az izomerősítő gyakorlatokat is, mint a súlyemelést” – nyilatkozta Jessica Gorzelitz, az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet egyik vezető kutatója.

Tehát, ha a jelenlegi sporttevékenységünk (akár aerobik, akár más) mellett elkezdünk súlyokat emelgetni, azzal nagyban megalapozzuk az egészségünket és a hosszú életünket. Mindez a súlyemelés számos előnyével magyarázható: többek között a testi funkciók javulásával és a megnövekedett fizikai erőnléttel. A súlyemelés anyagcserére gyakorolt hatása még jelenleg is tanulmányozott terület, az azonban már bebizonyosodott, hogy jótékony hatással van a vérnyomásra és a koleszterinszintre, valamint csökkenti a gyulladásos markerek mennyiségét.

Közel 100.000 főt vontak be a vizsgálatba, akik a kutatás részeként prosztata-, tüdő-, vastagbél- és petefészekrák-szűrésen estek át. A vizsgálat kezdetekor az átlagéletkor 71 év volt. A résztvevőket megkérdezték sportolási szokásaikról, kifejezetten az általuk végzett közepesen intenzív és intenzív sporttevékenységekről. Összességében 23%-uk végzett súlyzós edzést, 16%-uk legalább heti rendszerességgel. A vizsgálatban részt vevők egyharmada aerobikozott. Az ajánlott heti 150 perc mérsékelt vagy erőteljes aerob mozgásformát 24%-uk választotta, az alanyok 8%-a ennél is több időt szánt hetente aerobikra.

A 10 éves megfigyelési időszak eredményei azt mutatták, hogy a súllyal edzők, illetve aerobikozók körében alacsonyabb volt a bármely okból (többek között szívbetegségek miatt) bekövetkező halálozás, azonban a rákos megbetegedésekből eredő halálesetek elkerülése nem mutatott összefüggést a végzett sporttevékenységgel. Összevetve a mozgást egyáltalán nem végzőkkel, 41–47%-kal alacsonyabb volt az elhalálozás azok körében, akik az ajánlásnak megfelelő mennyiségű aerob mozgást végezték, mindemellett heti 1-2 alkalommal súllyal is edzettek. Ez utóbbi összefüggés szignifikánsabb volt a vizsgálatba bevont nők esetében, mint a férfiaknál.

A súlyemelés helyett hasonlóan pozitív hatású a calisthenics, a pilates, a fekvőtámasz, a különböző guggolások és a plyometrikus gyakorlatok, mint a négyütemű fekvőtámasz és a zsugorugrás. Gorzelitz szerint a legfontosabb, hogy az összes fő izomcsoportot (láb, törzs, hát, has, mell, váll és kar) megdolgoztassuk. A felnőtteknek, ideértve az idősödőket is, hetente legalább kétszer, közepes vagy nagy intenzitású, valamennyi izomcsoportot megmozgató tevékenységet kellene végezniük.

A korábbi kutatások kizárólag az aerob mozgásformák szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatásait tanulmányozták. A különféle izomerősítő gyakorlatok az utóbbi időben kerültek a figyelem középpontjába és ma már a felnőtteknek szóló, egészségre vonatkozó ajánlásokban is szerepelnek. Az itt bemutatott vizsgálat eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy rendszeres súlyemeléssel és aerobikkal nemcsak fittebbek leszünk, hanem akár tovább is élhetünk.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: News Consumer News Print All News Consumer Pro New Drugs Pipeline Clinical Trials FDA Alerts Regular Weightlifting Could Lengthen Your Life (Drugs.com)