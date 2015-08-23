Sérülések az úszósportban

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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Az úszás az egyike azoknak a sportágaknak, amelyekben a legkevesebb sérülés következik be. Ha azonban egy úszó megsérül, akkor minden tizedik sérülés olyan súlyos, hogy a felépülés két hétnél hosszabb időt vesz igénybe. Milyen sérülések fordulhatnak elő?

Az úszósport nagyon veszélyes balesetek kockázatát hordozza magában: a nedves kövön könnyű elesni, elcsúszni, a vízbe való fejesugrás is komoly veszélyt jelent, és a medencékben az úszók véletlenül megrúghatják, megüthetik egymást, ami fej-, szem-, kéz- és karsérüléseket okozhat. A vízbe ugrás minden formája a koponya-, agy- és nyakcsigolya-sérülések veszélyét hordozza.

Természetesen nem csak a sportolókra vonatkozik a következő szabály: Sosem szabad olyan vízbe ugrani, amit nem ismer jól! Így elkerülhetők a vágási sérülések, csonttörések, fejsérülések és gerincsérülések, amelyek akár bénuláshoz is vezethetnek!

Ám ezeknél jelentősen gyakoribbak a túlterhelésből vagy rossz technikából adódó sérülések. Az úszók sérüléseinek két-harmada a vállat érinti.

A mellúszásban nagyobb szerepet kapnak a térdek, mint a többi úszásnemben. Ezért a mellúszók gyakrabban küzdenek meniszkusz-sérülésekkel, valamint a térdízületek és szalagok sérüléseivel.

A medencéből való kilépés után is számolni kell egy veszélyforrással: ha valaki vizes vagy nedves hajjal megy ki az utcára, annak a megfázás és nátha mellett sokkal súlyosabb következményei is lehetnek.

Úszóváll

Az úszáshoz a vállaknak nagy mozgástartományban kell dolgozniuk. Különböző felmérések szerint az úszást versenyszerűen űzők körében a vállat érintő sérülések előfordulása 70-80% körüli.

Az „úszóváll” a vállízület és a környező struktúrák számos ortopédiai elváltozásának gyűjtőneve. Lehet szó az ízületi tok vagy az inak gyulladásáról, izomrövidülésről, a nyakcsigolyák elváltozásairól vagy impingement-szindrómáról. Utóbbit ütközéses szindrómának is nevezik, és nagyon gyakori probléma az úszók körében.

Csigolyaelváltozások

Az úszást hivatásszerűen űző sportolók felének gerincéről készült röntgenfelvételen jól kivehetőek a csigolyák elváltozásai. A nyakcsigolyák összezsugorodnak, extrém esetben akár el is törhetnek, illetve a gerincvelő felső szakasza is sérülhet, ami a karok és lábak bénulásával járhat. Emellett felléphetnek vizelet- és székletürítési zavarok, szívritmuszavarok és légzészavarok is.

Szörfös fül

A „szörfös fül” nemcsak a szörfösöknek okozhat kellemetlenséget, hanem valamennyi vízi sportot űző személynek. A hideg vagy szennyezett vízzel való állandó érintkezés a hallójárat gyulladásához vezet. Az időről-időre kiújuló gyulladásra a szervezet túlzott mértékű csontképződéssel reagál. Ezek a csontkinövések hosszú távon beszűkítik vagy akár el is zárhatják a hallójáratot. Ennek a középfül súlyos gyulladása vagy extrém esetben hallásvesztés lehet a következménye.

Ujjak sérülései

Azt gondolhatnánk, hogy az úszósportban az ujjak nincsenek különösebb sérülésveszélynek kitéve, hiszen a vízzel érintkeznek úszás közben, azonban az ujjsérülések mégis nagyon gyakoriak az úszók körében. Ezek elsősorban versenyzés vagy arra való felkészülés közben következnek be a fordulóknál, a medence falának véletlen, rosszul érintése során.

Az úszótechnika sokat számít!

Megfelelő úszótechnikával a legtöbb túlterhelésből adódó sérülés elkerülhető. A váll károsodásához hozzájárulnak az olyan bemelegítő gyakorlatok, mint az extrém karkörzések vagy a passzív nyújtás, ezét ezek helyett a váll-, törzs- és csípő izomzatának edzését javasolják a medencén kívül, ezek megakadályozzák, hogy a vízben a szervezet károsodást szenvedjen. Közvetlenül úszés előtt pedig könnyedebb bemelegítő gyakorlatok végzése javasolt.

Kerülendő továbbá az egyoldalú terhelés is! Ezért az edzés alatt ajánlott a különféle úszásstílusok váltogatása. Edzések során jobb hosszabb távon lassan úszni, mint rövidtávon gyorsan, ez fokozza a kitartást, erőnlétet, állóképességet.

Akinek gerincsérülése van, le kell mondania a mellúszásról, sokkal kímélőbb a hátúszás. Várandós nőknek a mellúszás ajánlott. Akiknek térdproblémái vannak, a mellúszásra jellemző lábtempó helyett a gyorsúszásnál használt lábtechnikára kell áttérniük.

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: NetDoktor.de, Dangerzone: Die häufigsten Verletzungen bei Schwimmern (swimsportnews)

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