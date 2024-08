A birkózók sportsérülései

Birkózásban a versenyzőknek ütni, rúgni, bármilyen eszközt használni nem szabad, ennek ellenére a sérülések mindennaposak. Ezért a versenyzőknek és kísérőiknek is ismerniük kell az elsősegélynyújtás szabályait.

Melyek a legtipikusabb sérülések a birkózósportban?

Akut sportsérülések

Birkózásban tulajdonképpen a test bármely pontja megsérülhet.

A leggyakoribb akut sérüléstípusok a rándulás, a zúzódás és a ficam. Csonttörések is előfordulnak, de ritkábban.

Sérülések gyakrabban fordulnak elő versenyeken, mint edzések alkalmával.

A birkózók leggyakoribb sérülései a felső ugróízületi (bokaízületi) tokot és szalagokat érintik. Ilyen típusú sérülések rossz lépés vagy a talaj egyenetlenségei miatt következhetnek be.

A birkózók sérüléseinek egyharmadát térdsérülések teszik ki, leggyakrabban a meniszkuszok sérülnek, vagy az elülső keresztszalag szakad el.

Agyrázkódás mindig valamilyen erőbehatás hatására következhet be, pl. ütés vagy esés miatt. Ha felmerül az agyrázkódás gyanúja, a sportolót azonnal kórházba kell szállítani, védeni kell a kihűléstől és felsőtestét meg kell emelni.

Birkózóknál nagyon gyakori sérülés az ujjak-, a könyök- és a váll ficama.

Birkózók körében gyakran sérül a hát és a nyak, előfordulnak fejet érő sérülések, valamint combsérülések is.

Gerincsérülések is előfordulhatnak, elsősorban a nyakcsigolyák területén, de az olyan súlyos sérülések, amelyek neurológiai tüneteket okoznának, ritkák.

A fokozott megterhelés és a magas környezeti hőmérséklet hatására izomgörcsök léphetnek fel. A görcsöket a legtöbb esetben az okozza, hogy a szövetek közt felszaporodik a tejsav és megbomlik az elektrolitegyensúly, ezért nagyon fontos a folyadék- és elektrolitpótlás. Az izomgörcsök hátterében komolyabb ok is állhat (pl. izomrövidülés, az izom megkeményedése, keringési zavarok, fertőzés, elsősorban bizonyos vírusfertőzések, alkohol-, nikotin- vagy fluormérgezés), ezért ha ez a panasz jelentkezik, klinikai és laborvizsgálatok elvégzése is szükséges.

Krónikus sportsérülések

A hosszan tartó, túlzott megterhelés birkózóknál is okozhat krónikus problémákat, minden más sportághoz hasonlóan. Krónikus problémák akkor is kialakulhatnak, ha valamilyen sportártalmat nem ismernek fel vagy egy akut sérülést nem látnak el időben vagy megfelelően.

Birkózóknál nemritka az úgynevezett karfiolfül, amely a külső fül maradandó deformitása. Ha a fület ért ütés hatására a fül porca és az azt borító bőr kapcsolata megszakad, kezelés nélkül vérellátás hiányában a porc összehúzódik, elhal és hegesedik, ez adja a karfiolfül tipikus formáját. Ez a deformitás tehát szintén egy akut sérülésből indul, megfelelő kezelés hiányában alakul ki. Az akut sérülés kezelése a vérömleny azonnali leszívásával és kompressziós kötéssel lehetséges. Megelőzésére pedig fejvédő használata javasolt. A kialakult karfiolfül már nem gyógyítható, csak kozmetikai kezelések javíthatnak megjelenésén.

Fontos a szakszerű és azonnali ellátás!

Az akut sérülések megfelelő és gyors ellátásának hiánya hátráltatja a gyógyulást és szövődményekhez vezet. Ha a sportoló megsérül, azonnal meg kell szakítani a küzdelmet, különben a sérülés súlyosbodhat. Nagyon fontos a sérülések azonnali ellátása, például jegeléssel, nyomó vagy rugalmas kötéssel, a sérült testrészt magasabbra kell emelni a szívnél, hogy a kialakuló duzzanat kisebb legyen.

A vérző sebek ellátása nyomókötéssel történik, ha a kötésen átüt a vér, akkor az első fölé egy újabbat kell helyezni.

Csonttöréseknél semmi esetre sem szabad megpróbálni helyre tenni a törött csontokat. Ha nyílt törés következik be, akkor a területet steril gézlappal kell lefedni. Minden törés esetén kórházi kezelés szükséges!

A sápadt bőr, a hideg verejték és a hányinger keringési elégtelenségre utalhat. Ebben az esetben a sportolót hanyatt kell fektetni és lábait magasra kell emelni. Ha nem tud beszélni, stabil oldalfekvésbe kell helyezni és mentőt kell hívni hozzá.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: ringen.de, Ringen aus sportmedizinischer Sicht (Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin), Verletzungen im Kampfsport (Holger Smitt, Deutsches Gelenkzentrum)

Lektorálta: Dr. Földi Ildikó