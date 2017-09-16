A műtétek utáni leggyakoribb panaszok és komplikációk

A műtétek után nagyon ritkán fordul elő, hogy ne jelentkezzenek panaszok. A legtöbb betegnél csak néhány természetes és gyorsan múló probléma merül fel operáció után, ugyanakkor olyan súlyos komplikációk is jelentkezhetnek, amelyek mielőbbi kezelést igényelnek.

Normál műtét utáni panasz vagy szövődmény?

Amennyiben tudja, hogy operációt követően melyek a leggyakoribb panaszok és komplikációk, úgy könnyebb felismerni, megelőzni, szükség esetén pedig időben kezelni azokat.

A műtétet követően a szervezet természetes reakciói közé tartozik:

fájdalom

fáradtság

hőemelkedés

átmeneti étvágytalanság

rekedtség.

Ezzel szemben potenciálisan veszélyes szövődményre utalhatnak, ezért orvosi vizsgálatot igényelnek az alábbi tünetek:

az erősödő fájdalom

magas vagy tartós láz

fokozódó vagy gennyes sebváladékozás

a seb szétnyílása, csillapíthatatlan vérzés

légszomj vagy mellkasi fájdalom

tartós hányás

alsó végtag duzzanata.

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A leggyakoribb panaszok operáció után

Fájdalom

Nem meglepő, hogy minden sebészeti beavatkozás után valamilyen mértékű fájdalmat érez a beteg, amely talán a leggyakoribb, ám sokszor alábecsült panasz a műtétet követő napokban vagy esetleg hetekben. A fájdalomcsillapítás ebben az időszakban természetes, jelezze az ápolóknak vagy orvosának, ha erősek a panaszai, és hazatérése után is alkalmazhat fájdalomcsillapítókat. Ez nem csak a beteg közérzete miatt fontos, hanem azért is, mert jelentős fájdalom nélkül könnyebb a mozgás megkezdése, a mély légvétel, ezek pedig csökkentik a szövődmények kockázatát. Ha túl erős a fájdalom, arra a betegek többsége a mozgás visszafogásával reagál. Ha nem érzi elég hatékonynak fájdalomcsillapítóját, akkor se vegyen be többet a betegtájékoztatóban előírt maximális mennyiségnél, hanem egyeztessen orvosával az esetleges gyógyszerváltásról.

Az altatás mellékhatásai

Az altatásra mindenki másképp reagál: vannak, akik könnyen ébrednek és nincsenek kellemetlen tünetei, míg mások zavarosan, nyugtalanul vagy hányingerrel térnek magukhoz a beavatkozás után. Ha máskor is műtötték már, arra készülhet, hogy ugyanúgy fog ébredni a műtétből, mint az előző alkalommal, amikor altatták. Amennyiben akkor hányingerrel és hányással ébredt, nagyobb a valószínűsége, hogy ez most is megismétlődik. Az intubáció miatt néhány napig torokkaparás, rekedtség vagy nyelési kellemetlenség is előfordulhat, az altatás ezen mellékhatásai néhány napon belül javulásnak indulnak.

Hányinger és hányás

A műtét utáni hányinger és hányás miatt a műtéten átesettek csaknem fele érzi rosszul magát az ébredés utáni órákban vagy az elkövetkező napokban. A megelőzés ebben az esetben kulcsfontosságú. Tájékoztassa az aneszteziológust a korábbi tapasztalatokról, és beszéljék meg, hogyan akadályozhatják meg annak ismételt előfordulását.

Sebfertőzés

A műtéti seb körüli enyhe bőrpír, sőt az enyhe - áttetsző vagy rózsaszín - váladákozás is természetes, normál sebgyógyulás esetén azonban ezek a panaszok napról napra csökkennek. Sebfertőzésre utalhat azonban, ha a pirosodás és a duzzanat fokozódik, a váladék pedig gennyes, kellemetlen szagú. Fontos a műtéti sebek helyes ápolásának elsajátítása.

Vérzések

Kisebb vérzés normálisnak számíthat a műtét után, de a nagy mennyiségű vagy elhúzódó vérzés veszélyes, ezért bármiféle vérzést tapasztal, ossza meg a sebészével vagy a nővérekkel, mielőtt komolyabb problémát okozna.

Tüdőkárosodás, tüdőgyulladás

A lélegeztetőgép használata műtét alatt sajnos tüdőproblémákhoz vezethet, bár ez a szövődmény azoknál gyakori, akiknél a műtét befejezése után is gépi lélegeztetés szükséges. A tüdőgyulladás kockázata csökkenthető légzőtornával, mély belégzésekkel, óvatosan végzett, de nem elnyomott köhögéssel, illetve amennyiben állapota engedi, a mozgás minél korábbi megkezdésével (korai mobilizáció).

Vérrögök

A műtét és az ágynyugalom fokozza a vérrögök kialakulásának kockázatát, ezért a beteg trombóziskockázatának felmérése mindig megelőzi az operációt. Ismét a megelőzés a kulcsfontosságú. Orvosa injekciós véralvadásgátló kezelést írhat elő, amit sokszor a műtét utáni hazatérést követően is folytatni kell meghatározott ideig. Emellett fontos a bőséges folyadékfogyasztás, a lábtorna, orvosi javallatra a kompressziós harisnya viselése, és hogy amennyire a beteg állapota engedi, minél korábban keljen fel az ágyból és sétáljon. Vérrög képződhet az alsó végtagban, ami duzzanatot és fájdalmat okozhat (mélyvénás trombózis), ha pedig egy vérrög leszakad, akkor a vérárammal a tüdőbe jutva tüdőembóliát okozhat, amit éles mellkasi fájdalom és légszomj jelezhet. Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, sürgősen értesítse az ügyeletet, illetve hívjon mentőt, a tüdőembólia életveszélyes állapot.

Fáradtság

A fáradtság a műtétek után gyakori panasz. A szervezetet megterheli az altatás és a műtéti procedúra, utána pedig keményen dolgozik, hogy felépüljön a vérveszteségből és a seb begyógyuljon, így a fáradtságérzés teljesen normális része a felépülésnek. Kisebb műtétek után ez az időszak néhány napig tart, nagyobb műtétek (pl. hasi- és mellkasműtétek többsége, jelentős vérveszteség) után hetekig is eltarthat ez az időszak.

Zavartság, delírium

Az altatás utáni zavartság különösen az idősebb betegeknél gyakori. A zavartság delíriumhoz vezethet, mely egy sokkal súlyosabb típusú zavar az altatást követően. Ijesztő lehet, de legtöbbször átmeneti állapot. Amennyiben a betegnek demenciája vagy más memóriaproblémája van, nagyobb valószínűséggel jelentkezhet nála az ilyen típusú probléma az eljárást követően. A bőséges folyadékbevitel, a napirend, a hozzátartozók jelenléte és a beteg megnyugtatása segíthet.

Láz

A hőemelkedés a műtét után gyakori és természetes jelenség, amennyiben alacsony marad és két napon belül megszűnik. A magas vagy tartósan fennálló láz ugyanakkor kivizsgálást igényel!

Fertőzés, szepszis

A fertőzés megelőzése óriási jelentőségű a műtét után, és ebben a higiénés szabályok betartása sokat segíthet. Sok műtét előtt vagy alatt megelőző jelleggel is adnak antibiotikumot a betegnek, műtét után ez csak bizonyos orvosi indikációkban indokolt. A legkomolyabb lehetséges szövődmény a vérmérgezés, amelynek első jele a láz, a légszomj, a szapora pulzus és az alacsony testhőmérséklet. A korai jelek felismerése segít a kezelés gyors megkezdésében.

Vizelési nehézségek és húgyúti fertőzés

A műtét után jelentkező vizelési nehézség gyakori probléma, de a panaszok általában a műtétet követő napokban megoldódnak. Más betegeknél húgyúti katéter alkalmazása szükséges, amíg a hólyag állapota nem normalizálódik az érzéstelenítés után. A húgyúti fertőzés azonban gyakori mellékhatásai a műtét miatti katéter alkalmazásnak, ezért a lehető legrövidebb ideig igyekeznek alkalmazni a műtét utáni ellátás során. A legtöbb húgyúti fertőzés könnyen kezelhető antibiotikumokkal, és gyorsan reagál is a kezelésre. A komolyabb húgyúti fertőzések uroszepszishez vezethetnek.

Seb szétválás

Seb szétválásról akkor beszélünk, ha a seb a gyógyulási folyamat során kissé megnyílik. A legtöbb esetben ez nem jelentős probléma, de 1-2 héttel hosszabbá teheti a sebgyógyulást. Súlyos esetben a seb olyannyira megnyílik, hogy műtéti beavatkozásra van szükség. Gyakrabban fordul elő elhízott betegeknél, cukorbetegeknél, túl erős köhögés vagy tüsszentés hatására, vagy túl korai mobilizáció esetén.

Hegesedés

Az, ahogyan a műtétet követő hetekben a sebet kezeli, nagy hatással van arra, hogyan hegesedik. Az egészséges táplálkozás, a seb tisztán tartása, a dohányzásmentes életmód és a gyógyszerek megfelelő alkalmazása segíti a megfelelő hegesedést.

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Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító

Orvos szakértőnk: Dr. Árki Ildikó, háziorvos