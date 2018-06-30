Veseproblémák műtét után - Szövődmények és fertőzések

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus frissítve:

A húgyúti szerveket érintő problémák meglehetősen gyakoriak műtét után. Szerencsére ezek legtöbbje enyhe, és a beavatkozást követő napokban elmúlik. A súlyosabb veseproblémák jellemzően azoknál a betegeknél alakulnak ki, akik műtét után további kezelést igényelnek, különösen abban az esetben, ha több napos vagy hetes intenzív ápolásra szorulnak a műtétet követően.

A leggyakoribb vese- és húgyúti problémák operáció után

Húgyúti fertőzés

Húgyúti fertőzésnek nevezünk minden olyan fertőzést, mely az egyik vagy mindkét vesében, a húgyhólyagban vagy húgycsőben jelentkezik. Az egyik leggyakoribb, műtét után jelentkező komplikáció, ám szerencsére gyorsan és könnyen kezelhető antibiotikumok segítségével. Bár a húgyúti fertőzés általában könnyen kezelhető, súlyos esetben uroszepszishez vezethet, amely egy igen súlyos, életet veszélyeztető szövődmény.

A műtét után jelentkező húgyúti fertőzés elsődleges oka a húgyúti katéter alkalmazása. A legtöbb, általános anesztéziában végzett műtét esetén a betegnél katétert alkalmaznak a hólyag ürítésére. A katétert steril technika segítségével helyezik be, mely segít megelőzni a fertőzést. A katéter felületén hosszabb katéterviselés során kialakult biofilm hozzájárul a kórokozók feljutásához a húgyhólyagba, és ez okozhatja a húgyúti fertőzés kialakulását. Ez a jelenség tartós katéterviselés során mindig jelentkezik, ezért fontos a katéter mielőbbi eltávolítása. A megfelelő tisztítás segít a fertőzés kockázatának csökkentésében, ám a cél az, hogy a katétert a műtét után, amint lehetséges, eltávolítsák.

Vizeletretenció (neurogén hólyag)

Ez a vizeletvisszatartással járó állapot okozhat csak enyhe kellemetlenséget, de akár nagyon komollyá is válhat.

Enyhébb esetekben a beteg nem érzi a vizelési ingert, de gond nélkül képes a vizeletürítésre, ha úgy dönt.

Más esetekben a beteg érzi a vizelési ingert, ám nem képes a hólyag részleges vagy teljes kiürítésére sem. Ebben az esetben több vizelet marad a hólyagban annak ürítése után, mint az normális (több mint 8 cl), ez pedig szintén fokozza a húgyúti fertőzés kockázatát. A hólyag ürítésének képtelensége nagyon súlyos szövődmény és kórházi kezelést igényel mindaddig, míg a probléma meg nem oldódik. Ennek oka, hogy a visszatartott vizelet miatt a hólyag kitágul, mint egy lufi, a felgyűlt, visszatartott vizelet pedig akár véglegesen is károsíthatja a veséket. Az állapot a felesleges vizeletet elvezető katéter alkalmazásával enyhíthető, viszont komoly ellenőrzést kíván a húgyutak károsodásának elkerülése miatt.

Alacsony vizeletmennyiség

Ez azt jelenti, hogy a szervezet kevesebb vizeletet termel, mint elvárható. Az alacsony vizeletmennyiség oka a műtéteket követően általában nem veseeredetű, hanem az alacsony hidratáltság miatt jelentkező állapot. Műtét után a vizeletkiválasztást figyelni kell, hiszen kitűnően jelzi, hogyan lábadozik a szervezet a műtétből. A legtöbb esetben az alacsony vizeletmennyiség könnyen és gyorsan kezelhető a folyadékfogyasztás növelésével vagy infúzió alkalmazásával. Amennyiben ez a módszer nem sikeres, agresszívabb beavatkozásra van szükség.

Akut veseelégtelenség

Olyan kóros állapotról van szó, amely igen gyorsan (kevesebb, mint 7 nap alatt) jelentkezik, és következtében a vesék kevésbé hatékonyan működnek. Az akut veseelégtelenség kapcsán a vér kreatininszintje mindig magasabb. Az akut veseelégtelenség oka lehet a tartósan alacsony folyadékbevitel, vérveszteség vagy tartósan alacsony vérnyomás (úgynevezett prerenális faktorok), a vese működésének akut zavara (renális ok), illetve a vizeletelfolyás hirtelen leállása (posztrenális ok).

Az állapot gyakran visszafordítható

Ideális esetben a betegnek több folyadékot kell fogyasztania, mely a veséket munkára bírja.

De előfordulhat, hogy az állapot sokkal komolyabb, és speciális nefrológiai kezelést igényel annak érdekében, hogy kiderüljön a probléma forrása. Egyes esetekben a kiváltó ok valahol egészen máshol keresendő a szervezetben: például alacsony vérnyomás vagy valamilyen szívprobléma is okozhatja. Sok esetben, ha a háttérben meghúzódó problémát kezelik, a vesék képesek visszatérni a normális funkciójukhoz, ám az is előfordulhat, hogy valamilyen mértékben csökkent marad a vesefunkció.

Súlyos esetben az akut veseelégtelenség krónikussá válhat, mely azt jelenti, hogy az állapot nem javul és élethosszig tartó problémává válik. Ez ritkán fordul elő.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Cs. K., fordító; verywell.com
Lektorálta: Dr. Papos István, urológus
Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Molnár Jeannette

Dr. Molnár Jeannette

Belgyógyász, Endokrinológus, Diabetológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Széklet és vizelet inkontinencia
Széklet és vizelet inkontinencia

Ha együtt fordulnak elő.
Megfázás
Megfázás

Sportolhatok, ha náthás vagyok?
Mit ehetünk műtét után, és mikor?
Mit ehetünk műtét után, és mikor? WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos
A magas vérnyomás vesekárosító hatása (hipertenzív nefropátia)
A magas vérnyomás vesekárosító hatása (hipertenzív nefropátia) WEBBeteg - Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász
A hasi műtétek utáni rehabilitáció fontossága
A hasi műtétek utáni rehabilitáció fontossága Fontanus Egészségközpont - Dr. Bajzik Éva mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, manuálterapeuta
Habos vizelet – Mi okozhatja?
Habos vizelet – Mi okozhatja? WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Húgyúti fertőzés műtét után
Húgyúti fertőzés műtét után WEBBeteg - Cs. K., fordító
A leggyakoribb komplikációk műtét után
A leggyakoribb komplikációk műtét után WEBBeteg - Cs. K., fordító