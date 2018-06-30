Veseproblémák műtét után - Szövődmények és fertőzések

A húgyúti szerveket érintő problémák meglehetősen gyakoriak műtét után. Szerencsére ezek legtöbbje enyhe, és a beavatkozást követő napokban elmúlik. A súlyosabb veseproblémák jellemzően azoknál a betegeknél alakulnak ki, akik műtét után további kezelést igényelnek, különösen abban az esetben, ha több napos vagy hetes intenzív ápolásra szorulnak a műtétet követően.

A leggyakoribb vese- és húgyúti problémák operáció után

Húgyúti fertőzés

Húgyúti fertőzésnek nevezünk minden olyan fertőzést, mely az egyik vagy mindkét vesében, a húgyhólyagban vagy húgycsőben jelentkezik. Az egyik leggyakoribb, műtét után jelentkező komplikáció, ám szerencsére gyorsan és könnyen kezelhető antibiotikumok segítségével. Bár a húgyúti fertőzés általában könnyen kezelhető, súlyos esetben uroszepszishez vezethet, amely egy igen súlyos, életet veszélyeztető szövődmény.

A műtét után jelentkező húgyúti fertőzés elsődleges oka a húgyúti katéter alkalmazása. A legtöbb, általános anesztéziában végzett műtét esetén a betegnél katétert alkalmaznak a hólyag ürítésére. A katétert steril technika segítségével helyezik be, mely segít megelőzni a fertőzést. A katéter felületén hosszabb katéterviselés során kialakult biofilm hozzájárul a kórokozók feljutásához a húgyhólyagba, és ez okozhatja a húgyúti fertőzés kialakulását. Ez a jelenség tartós katéterviselés során mindig jelentkezik, ezért fontos a katéter mielőbbi eltávolítása. A megfelelő tisztítás segít a fertőzés kockázatának csökkentésében, ám a cél az, hogy a katétert a műtét után, amint lehetséges, eltávolítsák.

Hirdetés

Vizeletretenció (neurogén hólyag)

Ez a vizeletvisszatartással járó állapot okozhat csak enyhe kellemetlenséget, de akár nagyon komollyá is válhat.

Enyhébb esetekben a beteg nem érzi a vizelési ingert, de gond nélkül képes a vizeletürítésre, ha úgy dönt.

Más esetekben a beteg érzi a vizelési ingert, ám nem képes a hólyag részleges vagy teljes kiürítésére sem. Ebben az esetben több vizelet marad a hólyagban annak ürítése után, mint az normális (több mint 8 cl), ez pedig szintén fokozza a húgyúti fertőzés kockázatát. A hólyag ürítésének képtelensége nagyon súlyos szövődmény és kórházi kezelést igényel mindaddig, míg a probléma meg nem oldódik. Ennek oka, hogy a visszatartott vizelet miatt a hólyag kitágul, mint egy lufi, a felgyűlt, visszatartott vizelet pedig akár véglegesen is károsíthatja a veséket. Az állapot a felesleges vizeletet elvezető katéter alkalmazásával enyhíthető, viszont komoly ellenőrzést kíván a húgyutak károsodásának elkerülése miatt.

Alacsony vizeletmennyiség

Ez azt jelenti, hogy a szervezet kevesebb vizeletet termel, mint elvárható. Az alacsony vizeletmennyiség oka a műtéteket követően általában nem veseeredetű, hanem az alacsony hidratáltság miatt jelentkező állapot. Műtét után a vizeletkiválasztást figyelni kell, hiszen kitűnően jelzi, hogyan lábadozik a szervezet a műtétből. A legtöbb esetben az alacsony vizeletmennyiség könnyen és gyorsan kezelhető a folyadékfogyasztás növelésével vagy infúzió alkalmazásával. Amennyiben ez a módszer nem sikeres, agresszívabb beavatkozásra van szükség.

Akut veseelégtelenség

Olyan kóros állapotról van szó, amely igen gyorsan (kevesebb, mint 7 nap alatt) jelentkezik, és következtében a vesék kevésbé hatékonyan működnek. Az akut veseelégtelenség kapcsán a vér kreatininszintje mindig magasabb. Az akut veseelégtelenség oka lehet a tartósan alacsony folyadékbevitel, vérveszteség vagy tartósan alacsony vérnyomás (úgynevezett prerenális faktorok), a vese működésének akut zavara (renális ok), illetve a vizeletelfolyás hirtelen leállása (posztrenális ok).

Az állapot gyakran visszafordítható

Ideális esetben a betegnek több folyadékot kell fogyasztania, mely a veséket munkára bírja.

De előfordulhat, hogy az állapot sokkal komolyabb, és speciális nefrológiai kezelést igényel annak érdekében, hogy kiderüljön a probléma forrása. Egyes esetekben a kiváltó ok valahol egészen máshol keresendő a szervezetben: például alacsony vérnyomás vagy valamilyen szívprobléma is okozhatja. Sok esetben, ha a háttérben meghúzódó problémát kezelik, a vesék képesek visszatérni a normális funkciójukhoz, ám az is előfordulhat, hogy valamilyen mértékben csökkent marad a vesefunkció.

Súlyos esetben az akut veseelégtelenség krónikussá válhat, mely azt jelenti, hogy az állapot nem javul és élethosszig tartó problémává válik. Ez ritkán fordul elő.