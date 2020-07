Kóros hegesedés, sebgyógyulási zavarok

Majdnem minden embernek a testén van valahol egy vagy több heg. Biciklibaleset, vakbélműtét vagy vágási sérülés nyoma. Ha a bőrfelület valahol megsérül, szervezetünk a lehető leggyorsabban igyekszik helyrehozni a bajt.

A hegek a sebgyógyulás folyamatában képződnek. A kisebb sérülések és a vágott sebek, melyeket összevarrtak, néha olyan szépen gyógyulnak, hogy a heg szabad szemmel néhány hónap múlva szinte már nem is látszik. Minél nagyobb a seb, és minél tovább tart a gyógyulás, annál valószínűbb, hogy a sebnek látható nyoma marad. Ha a seb vagy sérülés nagy kiterjedésű és gyulladt, valamint olyan helyen van, ahol gyakran megfeszül a bőr, feltűnő dudor maradhat hátra.

A hegek elsősorban esztétikai problémát jelentenek. Néha azonban fájdalmasak is lehetnek, viszketést okozhatnak, sőt akár a szabad mozgást is korlátozhatják. A nagy és különösen látványos, zavaró kinézetű sebek pszichés problémát is jelenthetnek.

Hirdetés

Sebgyógyulás

Méretüktől függően a sebek többnyire heteken belül gyógyulnak. Azonban a folyamat 6-12 hónapot is igénybe vehet. Az ilyen sebek lehetnek világosak, laposak, puhák és fájdalommentesek. De előfordulhat, hogy a sérülés helye kivörösödik, fájdalmas és viszket, valamint enyhén kiemelkedik a bőrfelszínből.

A megelőzés a legjobb terápia. A sebgyógyulásnak lehetőleg optimális feltételeket kell biztosítani. Azaz meg kell akadályozni, hogy a seb begyulladjon, (ha arra kerül a sor, operáció során lehetőleg egyetlen bemetszést végeznek), a sebet nedvesen kell tartani.

A helyes sebkezelés

tipp: A gyógyuló sebnek nyugalomra van szüksége. Lehetőleg ne tegye ki semmiféle terhelésnek a friss sebet. Ne hordjon, szűk, szúrós anyagból készült ruhát, ami dörzsölheti, irritálhatja a sebet. tipp: A friss sebet ne tegye ki UV-sugárzásnak. Az első hetekben semmiképp se napozzon, és szoláriumba se menjen. Különben a seb tartósan elszíneződhet, nem beszélve az esztétikai problémáknál súlyosabb egészségügyi következményekről. Ha nem kerülhető el, hogy a napon tartózkodjon, használjon magas faktorszámú naptejet, vagy sebtapasszal fedje le a sebet. tipp: Ápolja megfelelően a friss sebet. A zsíros krémek és a gyengéd masszírozás segíti a sebgyógyulást. tipp: Ha ön hajlamos a túlzott mértékű hegesedésre, használjon speciális sebtapaszt. Ezek többnyire szilikonból készülnek, és minimum két hónapig, legalább napi 12 órán át viselni kell őket. A sebfóliák vagy gélpárnák elősegíthetik a dudoros sebek lelohadását, puhítását és gyógyulását. A friss műtéti hegek kinézetét is javíthatják, például a nyakon lévő hegeket pajzsmirigyműtét után. Sebtapaszt addig viselhet, míg a seb teljesen be nem gyógyul.

Ezt olvasta már? Milyen a szakszerű orvosi sebkezelés?

A sebgyógyulás zavarai

Néha a sebgyógyulás és a hegesedés folyamata zavart szenved.

Hipertrófiás hegek akkor keletkeznek, ha a sebgyógyulás „túllő a célon”. Ilyenkor egy piros, viszkető, néha fájdalmas kötőszöveti daganat (szövetburjánzás) alakul ki. A hipertrófiás heg főleg akkor alakul ki, ha gyógyulás alatt a heg feszülésnek volt kitéve, például a váll, hát környékén. Az ilyen hegek rendszerint két éven belül lassan maguktól visszafejlődnek. Ilyenkor további kezelésre nincs is szükség.

A keloidok piros, viszkető és nem ritkán fájdalmas kötőszöveti burjánzások, melyek a seben átnőve az egészséges szövetekre is ráterjednek. A sebgyógyulás befejeződése után is tovább növekedhetnek. Keloidok például égési sérülések után keletkezhetnek. Főleg az arcon, a füleken, vagy a szegycsont bőrén alakulnak ki.

Nem tisztázott, mi az oka annak, hogy egyes embereknél jellemző a keloidképződés, míg másoknál nem. Valószínű, öröklött tényezők játszanak benne szerepet. De maghatározó lehet a hormonok befolyása és a bőrszín is. Fiataloknál, fiatal felnőtteknél, kismamáknál és sötétbőrűeknél gyakrabban jelentkezik ez a probléma.

A keloidok nehezen kezelhetőek, mivel sikeres operáció után is kiújulhatnak. A gondos sebkezelés és a korai, következetes ápolás megelőzheti a sebburjánzást.

A sebgyógyulási zavarok orvosi kezelése

Orvosi terápiára a burjánzó és keloidos hegek esetén lehet szükség. Sokan esztétikai okok miatt fordulnak orvoshoz. Számos heg idővel magától elhalványul, visszahúzódik. A kezelés megkezdése ezért csak azután ésszerű, ha a sebgyógyulás folyamat lezárult, és a heg már nem növekszik tovább.

A kortizon gátolja a sejtek növekedését. A hatóanyagot a sebbe injekciózzák, így megakadályozva a sebszövet burjánzását. Ez a legkíméletesebb és a legeredményesebb módszer a sebgyógyulási zavarokból adódó problémák kezelésére.

Az extrém hideggel való kezelés szintén a kötőszöveti burjánzás gátlását szolgálja. Az úgynevezett kryoterápia során az orvos folyékony nitrogénnel fagyasztja el a sebet, ami akár -190 oC hőmérsékletű is lehet. A hideg megakadályozza a vérellátást, ennek hatására elhalnak a felszíni sejtek, a sebszövet felhólyagosodik és óvatosan eltávolítható.

Operáció során az esztétikailag zavaró heget kimetszik, és a sebszéleket a lehető legóvatosabban újra összevarrják. Nagyobb hegek estén a bőrátültetés javíthat az esztétikai képen. A sebburjánzást az orvosok lézerrel vagy egy speciális csiszolókészülékkel is kezelhetik. Mielőtt valaki műtétre szánná el magát, mindenképpen tudnia kell, hogy az ilyen beavatkozás után az is előfordulhat, hogy a heg még rosszabbul fog kinézni, vagy ha javulás tapasztalható, később akkor is kiújulhat a heg.

Olvasson tovább! Milyen önvizsgálatok ajánlottak?

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos