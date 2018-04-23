Mikor veszélyesek a műtét utáni tünetek? Mi számít kórosnak?

A kórházból való hazatérés után fontos tudnia, hogy a gyógyulási folyamat mikor normális és mikor vesz esetleg olyan irányt, mely orvosi beavatkozást igényel. Amennyiben az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja a műtétet követő hetekben, feltétlenül gondolni kell rá, hogy ákár orvosi beavatkozásra is szükség lehet!

Nem lehet mindig előre megmondani, mi a teendő. Enyhébbnek tűnő esetben háziorvossal indokolt beszélni, súlyos, hirtelen jelentkező drasztikus tünetek esetén mentőt kell hívni, legalábbis a telefonos diszpécser segít eldönteni mi a teendő, vagy van-e értelme önként pl. sürgősségi osztályra, ügyeletre menni. Bizonyos esetekben és ha van mód rá, érdemes a sebészeti osztállyal felvenni a kapcsolatot.

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38 °C feletti láz

A műtétet követő enyhe láz nem ritka, és nem feltétlenül jelent gondot, ugyanakkor a 38 Celsius-fok feletti láz fertőzés jelenlétére utalhat. A paracetamolra vagy ibuprofenre nem reagáló láz különösen aggasztó, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni! Ilyenkor érdemes a sebésszel felveni a kapcsolatot, vagy az elbocsájtó osztályra visszamenni, ezt általában a zárójelentésen is javasolják.

Megmagyarázhatatlan lábfájás

A műtét egyik fő kockázata a vérrögök kialakulása a lábakban, azaz a mélyvénás trombózis. Ezek a vérrögök nagyon veszélyesek, mert a véráram útján a tüdőbe juthatnak, nehézlégzést, embóliát vagy egyéb problémákat okozva. Ha úgy látja, hogy egyik lába duzzadtabb, mint a másik, fájdalmat érez a lábikrában, illetve ha nehézlégzést, mellkasi fájdalmat tapasztal, azonnal hívjon mentőt.

Genny, sebváladékozás

Kis mennyiségű, áttetsző szerózus váladék a sebből a műtét utáni napokban előfordulhat, ám ha ez gennyes jellegű vagy kellemetlen szagú, az fertőzés jele. Ugyancsak fertőzésre utal, ha a seb irányából távolodva vörös csíkok jelennek meg a bőrön, hőemelkedés, hidegrázás, láz kíséri. Enyhéb esetben háziorvossal kell konzultálni, kifejezett panaszok esetén sürgősségi osztály vagy sebészet felkeresése javasolt.

A seb szétnyílik

Amennyiben a seb elkezd szétnyílni, azonnal beszéljen sebészével! Takarja be a sebet nedves gézzel és kérjen mielőbbi orvosi segítséget! Ez a komplikáció elkerülhető, ha köhögés, tüsszögés vagy a székből való felállás során enyhe nyomást gyakorol kezével a sebre.

Vizelési vagy székelési képtelenség

Beszéljen orvosával, ha székrekedése van, vagy ha nehézséget okoz a vizelés. Az ezzel járó erőlködés növelheti a hasfal nyomását, és stresszt gyakorol a sebre, emellett a tünetek sokkal komolyabb problémákra is utalhatnak. Ne használjon enyhítésükre vénymentes készítményt az orvosa beleegyezése nélkül! Amennyiben több mint hat órán át képtelen a vizelésre, az vészhelyzetnek számíthat és ajánlott az ügyeletre mennie!

Véres, nagyon sötét széklet

Azonnal jeleznie kell az orvosának, kivéve, ha korábban jelezte Önnek, hogy közvetlenül a műtétet követő napokban előfordulhat a véres széklet. Ha nem tudja vele a kapcsolatot felvenni, sürgősségi osztályos vizsgálat lehet indokolt.

Véres köhögés vagy vérhányás

Ezek egészségügyi vészhelyzet potenciális jelei, amelyek arra utalnak, hogy vér van a gyomorban vagy a tüdőben. Forduljon sebészéhez, vagy kérjen azonnali orvosi segítséget – mentő, sürgősségi ellátás!

Súlyos, megmagyarázhatatlan vagy kontrollálhatatlan fájdalom

Amennyiben a fájdalma a műtétet követően kontrollálható volt, ám sokkal súlyosabbá válik vagy kontrollálhatatlanná bármiféle egyértelmű magyarázat nélkül, műtéti komplikációról lehet szó. A fájdalom tipikusan a műtétet követő második vagy harmadik napon a legrosszabb, ám ha naponta erősödik, majd szignifikánsan súlyosabbá válik, minden látható ok nélkül, az komoly figyelmeztető jel és nem szabad figyelmen kívül hagyni! Háziorvossal konzultáljon, ha nem javul, a kezelőorvossal.

Légzési nehézség

A légzési képességben beálló változás jelentős probléma a műtét után és súlyos problémát, például a tüdőben lévő vérrögöt jelezhet. Ne hagyja figyelmen kívül a műtét után jelentkező légzési nehézséget, forduljon orvoshoz! Általában mentőhívás vagy sürgősségi ellátás merül fel.

Evési képtelenség

Amennyiben hazaengedték a kórházból, az orvos feltételezi, hogy megfelelő tápanyagokhoz jut az étrendjével. Amennyiben nem ez a helyzet, mert nem tudja benntartani az ételt és folyadékot, jelentse háziorvosának! Ő indokolt esetben tovább küldi szakorvoshoz.

Fokozódó gyengeség, öngondoskodási képtelenség

Ha úgy tűnik, hogy egyre gyengébb, ahelyett, hogy erősödne, vagy képtelen ellátni magát, a gyógyulása veszélyben van. Ne feledje, fokozatosan javulnia kell az állapotának, ahelyett, hogy egyre nehezebben látná el a szokásos tevékenységeit. Az Önt ismerő háziorvossal konzultáljon indokolt esetben.

Élete legrosszabb fejfájása

Amennyiben az orvosa nem figyelmeztette, hogy súlyos fejfájást érezhet a műtét után, és általában nem szokott komoly fejfájástól szenvedni, mindenképpen kérjen orvosi segítséget! A súlyos fejfájást akár a műtét után az agyba vándorló vérrög is okozhatja! Akár mentőhívás vagy sürgősségi ellátás is felmerül.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, verywell.com

Lektorálta: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus