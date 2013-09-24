Dohányzás és gyógyulási idő műtét után

szerző: K. J., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Szabó Roxana frissítve:

A nyilvánvaló egészségkárosító hatás mellett a dohányzás negatív hatást gyakorol a műtét utáni gyógyulásra is. Aki legalább négy héttel egy operáció előtt felhagy a dohányzással, az megfelezheti a dohányosoknál tapasztalt lassú sebgyógyulási időt.

Egy-egy operáció után – legyen az kisebb, vagy nagyobb jellegű – nem mindegy, hogy mennyi ideig tart a seb gyógyulása. A dohányzók egyértelmű hátránnyal indulnak neki a regenerációnak. A nemdohányzókkal ellentétben a „füstölgők” esetében sokkal gyakoribbnak számítanak az operációk utáni komplikációk, és a műtéti seb gyógyulása is jóval lassabb – mondja Dieter Köhler, a Német Pneumológiai és Tüdőgyógyászati Társaság (DGP) tudományos szaktanácsadója.

Az erős dohányosok körében gyakoribb a seb szétnyílása, a sebfertőzés kialakulása, ortopédiai műtéteket követően a csontforradás, emellett nagyobb a tüdőgyulladás, a trombózis és a szövetelhalás kockázata.

Hogyan hat a dohányzás a műtét utáni regenerációra?

A lassabb regeneráció elsősorban abból adódik, hogy a dohányzás során a vérbe kerülő szénmonoxid megakadályozza, hogy a hemoglobin nagy mennyiségű oxigént szállítson. Ezáltal drasztikusan romlik a szervezet egészének oxigén-ellátása, amely a sebek gyógyulása szempontjából egyértelműen negatív következményekkel jár.

A nikotin érszűkítő hatással rendelkezik, amimiatt az érintett terület vérellátás zavart szenved, így az alapvetően rosszabb oxigén ellátottság tovább romlik. Nem mellékesen a dohányzás során nő a vérnyomás és a pulzusszám, s így a szív fokozott terhelésnek van kitéve.

A tartós függőség károsítja az immunrendszert, mely miatt fokozott az operációt követő sebfertőzések előfordulásának valószínűsége. Csökkent kollagéntermelést is okoz, amely eredményeként gyakoribb a seb szétválás.

Az esetleges altatás során mindez további kockázatokat jelent, hiszen a szervezet oxigénellátása korlátozott, emiatt a műtéti komplikációk előfordulása is gyakoribb dohányosoknál.

Ajánlások műtét előtt álló dohányosoknak

A műtéti és műtét után szövődményak akkor csökkenthetők a legnagyobb mértékben, ha az érintettek legalább négy héttel az operáció tervezett időpontja előtt abbahagyták a dohányzást. Ugyanakkor a szénmonoxid már 24-48 óra füstmentesség után elkezd távozni a szervezetből, ami már érdemben javítja a szöveti oxigénellátást. Mindez érvényes a műtét utáni (posztoperatív) időszakra is, a teljes gyógyulásig a dohányzás akadályozza a gyógyulást és növeli a műtéti szövődmények kockázatát.

Némileg kedvezőbb az alternatív dohánytermékek és a nikotinpótló készítmények alkalmazása. A legnagyobb problémát a dohány égetése során felszabaduló szén-monoxid és más égéstermékek jelentik, ezért a leszokási kísérletek eredménytelensége esetén a szakemberek nikotintapaszokat, nikotinos rágógumit javasolhatnak, vagy a kevesebb ártalommal járó hevített dohánytermékek, e-cigaretták is kevésbé káros alternatívának tekinthetők. A statisztika szerint ezekkel a készítményekkel a műtét utáni komplikációk gyakorisága felére – 28-ról 14 százalékra – csökken, és a seb gyógyulási ideje szintén ugyanilyen arányban redukálódik.

Nikotintartalmuk révén azonban ezek a módszerek is rizikónövelő hatásúak, nem tekinthetők ártalmatlannak, ezért használatukról mindenképp tájékoztassa kezelőorvosát és aneszteziológusát, műtét során ne alkalmazzon nikotintapaszt.

Mindez abban az esetben érvényes, ha a szervezet nem szenvedett tartós károkat az évtizedek óta tartó dohányzás következtében. Amennyiben az szív- és érrendszeri károsodás előrehaladott, a gyors leszokas nem fog pár hét alatt jelentősen javítani a sebgyógyulási nehézségeken.

Dohányzás és női szív
A nők általában később lesznek szívbetegek, mint a férfiak, kivéve, ha dohányoznak - állapította meg egy norvég kutatócsoport. Azok a nők, akik dohányoznak, átlagosan 14 évvel korábban kapnak szívinfarktust, mint nemdohányzó társaik.

Megváltoztathatja a gyógyszerek hatása

A szakorvosok arra is felhívják a figyelmet, hogy a dohányzással való felhagyással ideiglenesen megváltozhat az egyes szedett gyógyszerek hatása is, mivel a dohányzás alapvető befolyással van a máj gyógyszereket (is) lebontó működésére. Éppen ezért javallott, hogy minden dohányzó tájékoztassa háziorvosát és szakorvosait arról is, amennyiben megszabadult káros szenvedélyétől, hogy – amennyiben szükséges – a doktor módosítani tudjon a szedett gyógyszereken vagy azok dózisán.

Számos asztma elleni spray esetében például előfordulhat, hogy a leszokási időszakban nagyobb mennyiségekre van szüksége a páciensnek. Ezzel ellentétben az ugyanakkora mennyiségű inzulin ebben az időszakban erősebb hatást produkálhat, így abból kisebb mennyiséget írhat elő az orvos.

(WEBBeteg - Szerző K. J., fordító, aktualizálta Dr. Szabó Roxana, belgyógyász szakorvosjelölt)

