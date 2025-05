Mit ehetünk műtét után, és mikor?

A műtét után előfordulhat, hogy nem lesz kedve sokat enni. Ha hányingere van, hány vagy görcsöl a hasa, előfordulhat, hogy egyáltalán nem is akar enni. Az étvágyának a műtét után néhány napon belül vissza kell térnie, de fontos, hogy közben a lehető legjobban fenntartsa a táplálkozását. Az erő megőrzése érdekében próbáljon meg kis mennyiségű egyszerű ételeket enni a nap folyamán, összpontosítva a kalóriadús ételekre. Ezek sok fehérjét és más tápanyagot tartalmaznak aránylag kisebb mennyiségű élelmiszerben. Egyen többször keveset a nap folyamán a három nagy étkezés helyett. Kezdje azzal, hogy először a legmagasabb kalóriatartalmú ételt eszi meg a tányérjáról (hogy akkor is hozzájusson, ha pl. étkezés közben elveszíti az étvágyát). Jól jön az uzsonna az étkezések között, pl. hummusszal, szeletelt csirkehússal vagy pulykahússal, mazsolával, fehérjeszeletekkel vagy fehérjeitalokkal. Használjon „jelzéseket” a nap folyamán – például reklámszüneteket a tévében –, hogy emlékeztesse magát az evésre. Emlékeztetőket is beállíthat mobiltelefonján. Adjon hozzá egy lefekvés előtti snacket az étkezési rutinjához.