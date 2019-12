Mit tegyen, ha 20 perc után sem tud elaludni?

Esténként fáradtan zuhan ágyba, de hosszabb idő elteltével még mindig csak álmatlanul forgolódik? Nincs egyedül a problémájával, az alvászavarok egyre több ember életét nehezítik meg. Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus főorvos tanácsai segíthetnek.

Este elaludni, reggel felkelni nehéz

Az alváshiány Napjaink rohanó világában nehéz mindenre időt szakítani, ezért kompromisszumot kell kötnünk. Ez gyakran az alvás rovására megy. Egy jó könyvre vagy televízió műsorra szánt idő feláldozása helyett inkább lecsípünk egy kicsit az éjszakai alvásidőből.



Az alváshiány egészségügyi kockázatai

Közeleg a lefekvés időpontja, de ahelyett, hogy szép lassan álomba zuhanna, egyre csak forgolódik az ágyban. Közben pedig arra gondol, hogy így mennyivel kevesebbet alhat, másnap megint fáradt és nyúzott lesz. Ezektől persze egyre idegesebb lesz, így még nehezebben alszik el. A jó hír, hogy néhány apró változtatás is elég lehet, hogy gyorsabban elaludjon, de ha ezek sem segítenek, akkor is van megoldás!

1. Lefekvés előtt 4-6 órával már ne igyon koffein tartalmú italt! Kerülje a kávét, a szénsavas üdítőket, energiaitalokat, fekete teát, minden olyan italt, ami serkentőleg hat. A koffeinre nem egyformán reagál a szervezetünk, ha valakit különösen felpörget, annak jobb, ha a nap folyamán legkésőbb ebéd után, délután 1-2 óra körül fogyaszt ilyesmit. Koffeint tartalmazhatnak bizonyos gyógyszerek – fájdalomcsillapítók, fogyasztó tabletták, nátha elleni szerek – is.

2. Az alkohol fogyasztását is jobb a lefekvés időpontjánál legalább 3 órával korábbra időzíteni. Ha a vacsora mellé, este 6-7 körül elfogyasztunk egy pohár bort, abból nem lehet gond, de ha ez közvetlenül a lefekvés előtti időszakban történik, akkor előfordulhat ugyan, hogy az alkohol hatására valóban gyorsabban elnyom az álom, de az éjszaka folyamán gyakoribb ébredésekkel, rémálmokkal és fejfájással is számolhatunk.

Ételek, melyek segítik a jobb alvást Mindaz, amit eszünk vagy iszunk, hatással van az elalvásunkra, illetve annak nehézségére. Amennyiben Ön is elalvási nehézségekkel küzd, próbálja ki az alábbi egyszerű változtatásokat az étrendjében.



3. Hagyjon időt a szervezetének az átállásra! Az elalvás előtti rutin kialakítása felnőtt korban is fontos. Lényeges, hogy a lefekvés előtti időszakban csendes, nyugtató tevékenységeket végezzünk, hogy ráhangolódjunk az alvásra. Nem jó, ha éppen végeztünk a munkával, lecsapjuk a laptopot és irány az ágy, mert az agyunk még az elvégzendő dolgainkon jár. Az sem szerencsés, ha közvetlenül lefekvés előttre időzítjük a napi sportolást, mivel az intenzív mozgás felpörget.

4. Legyen a hálószobánk is alvásra hangoló! Ahhoz, hogy jól aludjunk, fontos, hogy a hálószobában ne legyen se túl meleg, se túl hideg. Sötétítsünk be és kapcsoljunk ki minden olyan elektromos berendezést, aminek a zaja esetleg zavarhatja a pihenést. Használhatunk illatokat is a hálószobában, a nyugtató levendula, jázmin vagy szantálfa illóolaja segíthet az elalvásban.

5. Ha nem tud elaludni, forgolódás helyett menjen át egy másik szobába és olvasson, használja a napjainkban népszerű felnőtteknek szóló színező könyveket, hallgasson relaxációs zenét, vagy végezzen más, álmosító tevékenységet. Ha úgy érzi, hogy elálmosodott, akkor feküdjön vissza az ágyába.

Akár elalvási nehézségről, akár gyakori éjszakai ébredésekről legyen szó, a pihenés hiánya hosszú távon az egész szervezetre kihat. Ha az elalvási szokások terén végrehajtott változások nem hoznak megoldást, érdemes szakemberhez fordulni az alvásprobléma kezelésével – tanácsolja dr. Vida Zsuzsanna.

(JóAlvás Központ)