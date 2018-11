A gyógytorna javíthatná a prosztatarákos betegek életminőségét

Napjainkban az egészségügy állapotáról szóló szinte minden beszámolóból az derül ki, hogy milyen szűkösek a kapacitások, hogy mennyire magukra maradnak a betegek, és íme, mi most azért tesszük közzé az alábbi sorokat, hogy arra hívjuk fel a Borsodban - és azon túl - élők figyelmét, hogy éljenek a számukra adott gyógytorna lehetőségével, vegyék igénybe az életminőséget javító tornát. Továbbá országosan is mintának kívánjuk javasolni az alábbiakat mint a jó gyakorlat lehetséges példáját.

A személyre szabott gyógytorna ugyanis enyhítheti a prosztataműtét, sugárkezelés nyomán kialakuló szövődmények okozta panaszokat. A rendszeres mozgás segítségével javulhat a beteg általános állapota, erőnléte, gyorsulhat lábadozása, csökkenhet a trombózis, tüdőembólia kockázata, mondta Dr. Wijesinghe Ivor urológus-onkológus főorvos a daganatos betegeket mozgásra ösztönző 10 Ezer Lépés Program miskolci rendezvényén a közelmúltban. A városban van is ingyenes lehetőség a gyógytornára, ám ezt alig veszik igénybe az érintettek, miközben a megyében minden évben 250-300 új prosztatarákos esetet diagnosztizálnak. Tavaly mindössze két prosztatarákos jelent meg tornázni – házi-, illetve szakorvosi beutalóval. Hogy többen jöjjenek, ez a betegek, de az orvosok tájékozottságán, hozzáállásán is múlik! Meg az általános egészségértésen, az egészségtudatos magatartáson.

Hirdetés

A miskolci kórházban vannak – kifejezetten a férfiak számára összeállított – ingyenes gyógytorna foglalkozások. A tíz alkalom alatt el lehet sajátítani az alapokat, amelyeket a továbbiakban otthon is rendszeresen gyakorolva érdemi változásokat lehet elérni a mindennapi működésben, állítja Boros Ilona gyógytornász. A gátizom és a zárógyűrűk erősítésével megelőzhetők, kezelhetők a vizelettartási problémák, javulhat akár az erekciós képesség is. Aki megtanulja a gyakorlatokat, napi 10-15 percnyi „munkával” eredményt érhet el. Az intimtorna pedig olyan speciális műfaj, ami akár tévénézés, autóvezetés, utazás közben, észrevétlen módon is végezhető.

Ez a cikk is érdeklheti Önt! A prosztatarák - Válaszok a legfontosabb kérdésekre

Személyre kell szabni a mozgásprogramot

Elsősorban az orvoson múlik, hogy az életminőség javítására a kezelés mellé milyen kiegészítő gyógymódot javasol, ami a beteg teherbíró képességétől, körülményeitől, hozzáállásától is függ. Egy legyengült, csontáttétekkel küzdőnél különösen fontos az orvos-gyógytornász konzultációja, a mozgás személyre szabása. Minden betegre igaz azonban az a megállapítás, hogy az a legrosszabb, amit valaki tehet, ha elhagyja magát, ha nem tesz erőfeszítéseket állapota javításáért, fogalmazta meg üzenetét Wijesinghe főorvos.

A Magyar Rákellenes Liga és a Gyógyulj Velünk Egyesület közös akciója, a 10 Ezer Lépés Program keretében országszerte szerveznek a prosztatarákkal érintett férfiak és családjuk számára tájékoztatókat, konzultációkat, tornákat. A szervezők minden esetben hangsúlyozzák azt, hogy szakorvossal, gyógytornásszal egyeztetve személyre kell szabni a mozgásprogramot, de azért házi segítségképpen a www.rakgyogyitas.hu/ferfitorna oldalon vannak ingyenes kiadványok, segítő videók is. A program elnevezése felidézi az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását, miszerint legalább tízezret lépjen naponta az, aki szeretné megőrizni egészségét.

Olvasson tovább! Prosztatarák és étrend

Forrás: WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró