Az, hogy a Parkinson-kór hogyan befolyásolja a munkavégzést, nagyon egyéni kérdés. A diagnózis születése után az első kérdések között szerepel, hogy „mennyi ideig leszek még képes dolgozni?”, és nincs mindenkire érvényes válasz.

Mennyi ideig folytassam a munkát?

Parkinson-kór diagnózisa esetén nem kell azonnal lemondani a munkáról. Valójában sokan úgy érzik, hogy a munka folytatása segíti őket a betegség sikeres elviselésében.

Az, hogy mennyi ideig tud még dolgozni, részben attól függ, hogy a Parkinson-kór milyen mértékben befolyásolja a munkavégző képességét. A betegek gyakran még sok éven keresztül folytatják a munkájukat, míg mások úgy érzik, hogy a betegség progressziója vagy a munkájuk természete megnehezíti a munkavégzést.

A döntés során mérlegelendő tényezők egyike a foglalkozás jellege. Ha különösen nagy aktivitást igénylő munkája van, akkor már nehezebben ellátható a feladat, és a fárasztó munka vagy a stressz károsan hathat az állapotára.

Ha a panaszok veszélyt jelenthenek önmagára vagy másokra nézve a jelenlegi munkájában (például munkagépek kezelése), akkor más munkakör lehetőségét kell átgondolni.

Amennyiben a gyógyszerek mellékhatásai befolyásolják a munkáját, érdemes lehet a kezelőorvosa segítségével átgondolni a kezelését, sok esetben kedvezőbb mellékhatásprofilú készítménnyel még biztonságosan folytatható a munkavégzés.

A munkakör rugalmassága is fontos tényező. Sok esetben a korábbi beosztás szerinti munka már nem ajánlott, de részmunkaidőben, otthoni munkavégzéssel még kedvező a munka folytatása.

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Mikor mondjam el a munkáltatómnak?

Az, hogy mikor közölje a munkáltatójával, nagyon egyéni. Nincs olyan jogszabályi kötelezettség, hogy be kellene számolnia diagnózisáról a munkaadójának, ugyanakkor állapotának őszinte megbeszélése legtöbbször lehetőséget ad az optimális megoldás megtalálására. A tünetek palástolása fokozza a stresszt, és a stressz fokozhatja a parkinsonos tüneteket. Bármennyire is úgy érzi, hogy sikerült a tüneteket eltitkolnia, azok valószínűleg idővel észrevehetőek lesznek környezete számára.

Érthető módon néhányan nem szívesen mondják el munkahelyükön, félve a negatív visszajelzéstől, vagy talán az előléptetések vagy a munka elvesztésétől. De érdemes lehet korán elmondani a munkáltatónak, hiszen az ő és a kollégák támogatása megkönnyíti a munka folytatását, és alkalmazkodni is tudnak.

Egy személyes tapasztalat "Mint szabadúszó tolmácsnak, borzasztó jó tapasztalatom volt. Attól a pillanattól kezdve, hogy mindkét ügynökségnél közöltem, ahol dolgoztam, csodálatos visszajelzéseket kaptam. Mindig megkérdezik, hogy érzem magam, és hogy el tudom-e végezni a munkát, és nem adnak sürgős fordítást. Ezzel a támogatással le tudtam csökkenteni a munkaórák számát, de folytathattam a munkát. Az órák csökkentése anyagi szempontból nehéz volt, de mérlegelnem kellett.

Ismerek másokat, akiknek nem voltak ilyen szerencsés tapasztalataik. Azt hiszem, egy nagyvállalat többet tud segíteni a határidők rugalmassá tételében és a megváltozott szükségletekhez való alkalmazkodásban, mint egy kicsi, de hallottam sok olyan emberről, akik néhány hónap időt kaptak, hogy kiderüljön, hogyan alakulnak a dolgok, bár gyakran úgy döntenek egy éven belül, hogy abbahagyják a munkát. Bárhogyan is dönt, biztos lehet benne, hogy hamarabb észre fogják venni, hogy valami nincs rendben, mint azt gondolná." - Carolin Hübner, Spanyolország

Az alábbi tényezők mérlegelése is segítheti a döntésben:

kapcsolata a munkáltatóval: ha jó kapcsolatban vannak, lehet, hogy jobban érezné magát, ha hamarabb elmondaná

a tünetek természete, súlyossága: például a fáradtság, romló kézírás, remegés, járás-vagy egyensúlyzavar hátrányosan befolyásolhatja bizonyos munkák elvégzésében

a munkája jellege és a biztonságos folytatáshoz szükséges képessége

a munka pszichológiai előnye: ha a munkája fokozza az önbecsülését, nem szívesen fogja abbahagyni

Milyen változtatások könnyíthetik meg a munkám folytatását?

A betegséghez történő alkalmazkodás sokat segíthet abban, hogy folytassa a munkáját, anélkül, hogy a teljesítménye csökkenne. Egyéntől függ, hogy ezek a módosítások mennyire sikeresek. Néhány embernek talán nem praktikus vagy lehetséges a környezet vagy a munkamenet módosítása, de sok esetben a változtatások sikeresek lehetnek.

Hatalmas lehet a különbség, ha a munkáltatója támogatja. Például, egy munkáltató megengedte egy Parkinson-kóros alkalmazottjának, hogy a raktárban egy összecsukható ágyon pihenjen ebédidőben, így enyhítve a fáradságot, és lehetővé téve a munka folytatását. A munkáltató például azt is engedélyezheti, hogy megváltoztassa a munkaidejét , vagy csökkentse az óraszámát, részmunkaidőben vagy otthon dolgozzon.

Azt, hogy milyen változtatások lehetnek esetményesek, számos tényező befolyásolja. Ilyen az Ön által tapasztalt problémák jellege, a munkája jellege, a korlátozások hatása a teljesítményére, gyakorlati nehézségek, mint pl. a távolság, a vállalat anyagi lehetőségei a változtatásokhoz szükséges költségeket figyelembe véve. Néhány javaslat a változtatásokra, amit Ön és a munkáltatója figyelembe vehet. Ez nem egy kimerítő lista, de segíthet a tervezésben.

Munkahelyi környezet:

egy ergonomikusan kialakított íróasztal kartámaszokkal

író és fogó segédeszközök

billentyűzetvédő

kihangosítóval ellátott telefon

kihangosító

hangfelismerő szoftver a gépelés könnyítésére

egy jó szék, ami egyszerre kényelmes és elég stabil, főleg diszkinézis estén

A munkahely megközelítése:

a munkahely mellett biztosított parkolóhely

a munkahelyen szükséges mozgás csökkentése úgy, hogy a gyakran használt eszközök egy helyen legyenek

kapaszkodók a munkahely bizonyos részein és a mellékhelyiségben

automata nyílászárók és könnyen megközelíthető bejárat

a fizikailag kimerítő munkafázisok csökkentése vagy eliminálása, helyettesítése szellemi erőfeszítést igénylő feladatokkal

a bonyolult feladatok átccsoportosítása, például amik finom motoros mozgást vagy koordinációt igényelnek

Fáradtság és munkaidő:

pihenőidő iktatása a napba, például rövidebb ebédidő, hogy hamarabb haza tudjon menni

részmunkaidő bevezetése

rugalmas munkaidő engedélyezése, otthoni munka és a szabadság rugalmas beosztása

Érzelmi és pszichológiai támogatás:

a többi dolgozó felvilágosítása a Parkinson-kórról és a támogatás fontosságáról

az orvosi vizsgálatok miatti eltávozások engedélyezése

a munka stresszes elemeinek csökkentése

Kognitív segítség:

a figyelmet elvonó dolgok, például a TV vagy rádió mellőzése

érthetően adott utasítások, gyakori emlékeztetők

memóriát segítő eszközök, például naptárak és fali táblák rendelkezésre bocsátása

Munkaadóként A Munka Törvénykönyve (Mt. 51. § 3. bekezdés) szerint az egészségi állapot változására tekintettel kell lennie a munkaadónak is, és ésszerű mértékben alkalmazkodnia az állapotához a munkafeltételek vagy a munkaidő-beosztás módosításával. A jogszabály előírja a jóhiszeműség, a tisztesség, a kölcsönös együttműködés és a méltányos mérlegelés elvét. Ennek ellenére vannak olyan helyzetek, amikor a munkavégzés nem folytatható, mert vagy nem látható el a feladat, vagy veszélyes lenne annak fenntartása.

Ha a Parkinson-kór progrediál

Az idő előrehaladtával lehet, hogy úgy érzi majd, hogy abba kellene hagynia a munkát, vagy korán nyugdíjba kellene vonulnia. Fontos, hogy tisztában legyen a határaival és vegye figyelembe a képességeit a munka kényelmes folytatásához.

Azonban az is fontos, hogy felismerje, hogy a nyugdíjba vonulás egy nagy lépés és változás az életében, és nem szabad elsietni, anélkül, hogy a családjával és/vagy barátaival megbeszélné. Gondolja át, hogyan fog kijönni kevesebb pénzből, a munka abbahagyása hatással lesz-e az önállóságára és társas kapcsolataira, a döntés hogyan befolyásolja a nyugdíját.

Az egyik legfontosabb lépés, hogy nyíltan beszéljen a munkáltatójával a nehézségeiről. Ha küszködik, vagy aggódik, az megmutatkozik a teljesítményében, és ez újabb stresszt okoz. Ezért javasolt beszélni a munkáltatójával, főleg, ha észrevették, hogy valami nincs rendben, és félreérthetik a helyzetet. A hatékony kommunikáció általában hatékony megoldásokat eredményez.

A munka abbahagyása ugyanakkor messze nem azt jelenti, hogy megadta magát a Parkinson-kórnak. Új távlatok nyílhatnak meg és új, élvezetes elfoglaltságokat találhat. Ha olyan tevékenységet talál, amihez szüksége van a szaktudására, és szellemileg leköti, ez ugyanolyan vonzó és jóval kevésbé kimerítő lehet. Sokan önkéntes munkába kezdenek, vagy rájönnek, hogy a fizetett munka nélkül is teljes életet élhetnek, új szabadidős tevékenységeket találva, aktívan részt véve kreatív tevékenységekben. Természetesen a barátok és a család is örülhet a több szabadidőnek.

(A tájékoztató a Parkinson's Europe ajánlásai alapján készült - WEBBeteg feldolgozás)