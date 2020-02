Mennyire érzed a menstruációd közeledtét?

PMS, azaz premenstruális szindróma az összefoglaló neve annak az akár 150 féle tünetnek, amelyek jellemzően a menstruációt megelőzően 7-10 nappal jelentkeznek, a vérzés jelentkezésekor megszűnnek, és amelyek alapján 5 féle alaptípust lehet megkülönböztetni. Vannak a vízvisszatartók, a depresszióra hajlamosak, a hangulatingadozók, a falánkok és a kevert típusúak. Te melyikbe tartozol? Teszteld magad!

1. Milyen gyakori, hogy kellemetlen tüneteid vannak a menstruációt megelőző 7-10 napban?

a) Minden hónapban nagyon szenvedek, gyakran már 2 héttel a menstruáció előtt kezdődnek a panaszok.

b) Néha, évente 1-2-szer előfordul, hogy megérzem a havi vérzés közeledtét.

c) Nincsenek panaszaim a menstruációt megelőzően.

2. Mennyire viselnek meg a menstruációt megelőző napokban tapasztalt tünetek?

a) Nagyon meggyötörnek ezek a napok, többször előfordult már, hogy otthon kellett maradnom.

b) Elviselhetők a tüneteim, bár nem kellemesek.

c) Nekem nem okoz gondot a menstruáció előtti időszak.

3. Milyen panaszok jellemzők rád a leggyakrabban és legintenzívebben a menstruációt megelőzően?

h) Megduzzad a kezem, a lábam, és feszül a mellem is.

a) Elviselhetetlen vagyok szinte a magam számára is: hiszti, levertség, ingerültség, sírás – mikor melyik.

d) Nagyon levert és kedvetlen vagyok, sokszor álmatlanság kínoz.

c) Rendkívül kívánós vagyok: sós vagy édes, mindegy, csak legyen.

k) Sokféle kellemetlen tünetet észlelek: gyakran fáj a fejem, görcsöl a hasam, nem jól alszom.

Értékelés

Ha a legtöbb kérdésre az „a” választ adtad, akkor nagy valószínűséggel PMS-ed van!

Ha az első két kérdésre a „b” választ adtad, akkor elképzelhető, hogy PMS-ed van, bár kevésbé viselnek meg a tünetek.

Ha az első két kérdésre a „c” választ adtad, azon szerencsések közé tartozol, akit nagy valószínűséggel elkerül a PMS.

A 3. kérdésre választott betű alapján az alábbi PMS típusok egyikébe tartozol:

Kevert típus: ha a „k” választ jelölted meg

C-típus: ha a „c” választ jelölted meg

H-típus: ha a „h” választ jelölted meg

D-típus: ha a „d”-t jelölted meg

A-típus: ha az „a”-t jelölted meg

Az egyes típusokról bővebben ITT olvashatsz.