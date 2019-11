A menstruáció alatti hasmenés oka és kezelése

A menstruáció alatti hasmenést a magas prosztaglandinszint is okozhatja. Megfelelő étkezéssel és gyógyszerrel enyhíteni lehet a tünetet.

A menstruáció alatti hasmenésért többek között a prosztaglandinok a felelősök.

A prosztaglandinok hatással vannak a vérnyomásra, az izmok feszültségi állapotára, az anyagcserére és a női ciklusra is.

A menstruáció alatt a méh és a bél összehúzódását, a fájdalmas menstruációt és a görcsös menstruációt a magas porosztaglandinszint is okozhatja.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Fájdalmas, görcsös menstruáció - Dysmenorrhoea

Hirdetés

Hogyan előzhető meg a hasmenés?

A menstruáció alatti hasmenés enyhíthető bizonyos praktikákkal. A nemszteroid gyulladáscsökkentők enyhítik a menstruációs fájdalmat és a PMS (premenstruációs szindróma) fájdalmait. Mérsékelt testmozgással javítható a váráramlás, mely a görcsöket, és az ehhez kapcsolódó hasmenést enyhíti. Hasfogó alalmazása kerülendő, mert a bél mozgásának leállításával a helyben bomló bélsár, baktériumok még nagyobb gondot okozhatnak. Bár van olyan eset (pl. utazás), amikor szükség lehet hasfogó alkalmazására, de ezeket leszámítva ne használjuk.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A premenstruációs szindróma megelőzése

Ajánlott a fogyasztása a probiotikumokban gazdag ételeknek (pl. joghurt, kefir) és a rostokban gazdag ételeknek a széklet tömörítése érdekében. Sok folyadékot kell inni a folyadékveszteség elkerülése végett. Kerülendő a koffein és a gyorsételek bevitele, mert ezek is fokozzák a bélmozgást.

Ha a széklet véres és erős hasi fájdalom lép fel, ajánlott az orvost felkeresni, mert más probléma is állhat a panaszok mögött! A kifejezett hasi fájdalom, láz, hasmenés, vérzés akár fertőzés jele vagy gyulladásos bélbetegség fellángolása is lehet, ami egy időben is jelentkezet a menstruáció idejével.

Olvasson tovább! Emésztési panaszok menstruáció idején - Lehet összefüggés?

Forrás: WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus