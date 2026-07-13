A fel nem ismert lisztérzékenység menstruációs zavarokhoz és meddőséghez vezethet

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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A cöliákia (lisztérzékenység, gluténérzékenység) az olyan gabonafélékben megtalálható bizonyos fehérjével, a gluténnal szembeni intoleranciát jelenti, mint többek között a búza. Autoimmun betegségről van szó.

A gluténintoleranciát a WHO a krónikus betegségek közt tartja nyilván, mely főleg olyan embereknél alakul ki, akik genetikailag hajlamosak rá. A betegségre jellemző a vékonybél nyálkahártyájának gyulladásos reakciója glutént tartalmazó élelmiszer fogyasztását követőn, aminek következtében az emésztés és a tápanyagok felszívódása is nehezebbé válik.

A cöliákia egyetlen kezelési módja az egész életen át tartó teljesen gluténmentes étrend. A lisztérzékenység nem feltétlenül okoz meddőséget minden betegnél, szigorú gluténmentes étrenddel maga a betegség is kordában tartható és így a szövődmények esélye, beleértve a meddőségét is, jelentősen csökkenthető.

A nem vagy nem megfelelően kezelt cöliákia befolyással lehet a férfiak nemzőképességére is, de még inkább a nők ciklusára és termékenységére. Utóbbit az alábbi módokon befolyásolhatja:

Mivel a lisztérzékenység következtében a sérült vékonybél-nyálkahártyán keresztül a tápanyagok (vas, kalcium, kálium, magnézium, B12-, D- és K-vitamin) felszívódása is zavart szenved, ez a következő problémákat okozhatja, melyek közvetve lehetnek hatással a terherbe esésre:

  • vérszegénység (a vas- és B12-vitamin-hiányon keresztül)
  • alultápláltság
  • vitaminhiány
  • testsúlycsökkenés.

A kezeletlen betegség növeli az ismételt vetélések, a koraszülés, a magzati fejlődési rendellenességek, az alacsony születési súly és a méhen belüli növekedési retardáció kockázatát.

A meddő nőknek csupán kis részénél (kb. 1%, bár hivatalos statisztikák erre vonatkozóan nem léteznek, több tanulmány is hasonló eredményre jutott) áll fenn cöliákia, azonban tervezett gyermekáldás elmaradása esetén, ha a szükséges kivizsgálással nem deríthető fény a meddőség okára, erre is gondolni kell. Azon nők körében, akiknél a meddőség hátterében nem sikerül azonosítani semmilyen okot, akár 4-8% is lehet a cöliákia előfordulása.

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Wie beeinflusst die Zöliakie die Fruchtbarkeit? Und wenn man bereits schwanger ist? Wie beeinflusst die Zöliakie die Fruchtbarkeit? Und wenn man bereits schwanger ist? (Instituto Bernabeu)

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