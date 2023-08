Sclerosis multiplexes betegek rehabilitációja gyógymasszázzsal

A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer fehérállományának többgócú károsodása, amely időnkénti fellángolással járó krónikus gyulladásos folyamat. Általában elmondható, hogy a betegek többségét nagyon megviseli a betegség lefolyása és annak tudata. Nélkülözhetetlen, hogy a terapeuták ne csak elméleti tudással rendelkezzenek, hanem manuális tapasztalattal is.

A sclerosis multiplex klinikai tüneteit az idegsejtek nyúlványait körülölelő velőshüvely pusztulása (demyelinisatio) okozza, amelynek következtében az adott idegpályákban ingervezetési blokk alakul ki. A mágneses rezonanciás (MRI) vizsgálatok bizonyítják a gócok jelenlétét az agyban és a gerincvelőben.

A betegség oka ismeretlen, jelenleg az autoimmun eredet az elfogadott. Kialakulását és lefolyását környezeti, genetikai, tényezők befolyásolják. A betegség nőkben kétszer gyakrabban fordul elő, mint férfiakban. Leggyakrabban a 20. és 30. életév között alakul ki. Hazánkban 8-9000 beteggel számolhatunk.

Elmondható, hogy az összes SM-mel diagnosztizált beteg legalább 30-40 százalékában enyhén, jóindulatúan zajlanak le a folyamatok. Ez annyit jelent, hogy csak enyhén lesznek mozgáskorlátozottak, könnyű fizikai terheléssel járó munkát vagy más típusú tevékenységet tudnak végezni.

Van, hogy 30 év kórtörténet után sem lesznek mozgáskorlátozottak a betegek, mert annyira enyhén zajlik le a betegség. Sajnálatos módon a betegségek 10-20 százaléka rosszindulatúan zajlik le és 1-2 éven belül kerekesszékhez és ágyhoz kötötté válnak a betegek.

Rengeteg betegvizsgálati módszer létezik, amelyeket kiválóan lehet alkalmazni az állapotfelmérésekhez.

Az SM vizsgálati módszerei • FIM – Kurzke-féle funkciónális skála: elsősorban funkcióáramlást mér

• EDSS – Expanded Disability Status Scale: elsősorban funkióáramlást mér

• NRS – Neurological Rating Scale Scripps skála: pontozza a motoros, mentális, agyideg és reflex státuszt

• ISS – Incapacity Status Scale: rokkantságot mérik fel

• ESS – Environmental Status Scale: társadalmi és környezeti hátrányokat pontozza

• MSFC – MS Functional Composite: a kéz ügyességét és a számolási készséget méri objektíve

Orvosi gyógymasszázs kezeléseim során törekednem kell arra, hogy ne fárasszam ki nagyon az SM-től szenvedő pácienst, mert az fokozhatja a leépülést. Ez a betegség nagyon nagy figyelmet igényel, ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kezelni, rehabilitálni. Tömérdek szempontot kell figyelembe vennünk. A fáradékonyság miatt jelentkeznek különböző tónuszavarok az izomzatban, ami izomgyengeséghez vezet, ezért akár drasztikusan is csökkenhet az állóképesség.

A kialakult mozgásos ügyetlenség nagyon zavaró a betegek számára, ezért stabilizálnunk kell a törzset, a végtagok működését. A hőérzékenységet az erekben zajló összehúzódás és tágulás eredményezi, ami által fázékonnyá válnak a betegek, de akár hőhullámok is gyötörhetik őket, ami által a közérzetük gyengülhet.

Terapeutaként, az esettanulmányaim során megtapasztalhattam, hogy gyógymasszázzsal elképesztő hatékonysággal képesek vagyunk az SM-ben szenvedő betegeknél olyan eredményeket elérni, ahol a leépülési folyamat lassul vagy megáll. Ami pedig talán még lényegesebb, hogy azoknál, akik drasztikusan leépültek, igen látványos javulást érhetünk el.

Gyógymasszázzsal javíthatjuk az agyi és gerincvelői funkciókat, oly módon, hogy ha a terapeuta tisztában van az anatómiai összefüggésekkel, főleg az ideg és izom kapcsolattal, hatni tud a központi, a vegetatív és a környéki idegrendszerre, ami által javít a koordinációs készségeken, illetve stabilizálni tudja a beteg életminőségét.

Kezelendő idegpályák, mozgató idegvégződések • Arcideg

• Gerincvelő

• Bordaközi idegek

• Combideg

• Középideg

• Karfonat

• Ülőideg

• Singcsonti ideg

• Közös szárkapocs ideg

Ha a perifériás idegrendszer főbb idegvonalait és pontjait masszírozzuk át, illetve alkalmazunk az idegvégződéseken kompresszív nyomásokat, akkor hatással leszünk az agyi funkciókra.

Nagyon erős hatást érhetünk el a mozgatóidegek masszírozásával, ahol fokozhatjuk az ideg-izom kapcsolódást, ezáltal stabilizálni tudjuk a járást, karok, kezek mozgatását. Megszüntethetjük a szédülést és egyéb mozgáskoordinációs bizonytalanságokat.

• Az érzőideg-végződések nyomkodásával, masszírozásával javíthatjuk a hő, tapintás, fájdalom, izomfeszülés és íz érzékelését.

• A környéki idegek ingerlésével a gerincvelőben és az onnan kifelé áramló információkat továbbító idegrostkötegekre leszünk kiváló hatással. Ezáltal stabilabbá válik a törzs és a végtagok.

• A mozgató idegvégződések ingerlésével, masszázzsal a központi idegrendszert stimuláljuk, ezáltal összehúzódásra késztetjük az izmokat. Így normalizáljuk az izmok tónusosságát.

Orvosi gyógymasszázs során alkalmazzuk a kötőszöveti és szegment masszázst is, ami rendkívül erős hatással bír a szervezetre nézve, a gerincből kilépő idegpályák lehetővé teszik, hogy dörzsöléssel és intenzív pontnyomásokkal stimulálni tudjuk a szervek és az idegrendszer működését, ami által erősödik az immunrendszer és általa az izomműködés, az egészséges mozgás, járás stb.

Kiegészítő kezelésmódok SM-betegeknél • Mobilizációs gyakorlatok

• Járásanalízis és korrekció

• Koordinációs és egyensúlygyakorlatok

• Légző- és relaxációs gyakorlatok

• Hydroterápia – víz alatti torna

• Gyógytorna

• Izmok célzott nyújtása és stabilizálása jógával

Orvosi gyógymasszázs célja SM-betegeknél

• A mozgásszervi funkciók megőrzése és javítása mobilizációs gyakorlatokkal kiegészítve

• Passzív kimozgatással az ízületi mozgásterjedelem növelése, fájdalom csökkentése

• A flexibilitás növelése, az izmok, inak, fasciahüvelyek nyújthatósága

• Az izmok maximális erőkifejtésének elérése

• Izomatrófia (izomsorvadás) és inszufficiencia (elégtelen működés) megelőzése

• Különböző eredetű kontraktúrák megelőzése és célzott oldása

• Az izmok mozgással szembeni ellenállásának csökkentése és a szöveti sérülések kivédése

Pszichés – lelki folyamatok SM betegeknél

Betegvizsgálat során rengeteg funkcionális, manuális és pszichés folyamatot kell figyelembe vennünk. SM-betegeim többségénél tapasztaltam depressziót, illetve pánikbetegséget is, ezért nélkülözhetetlen a pszhiés, lelki terápia párhuzamosan a kezelések alatt is. Gyógymasszőri praxisom alatt lényegesnek bizonyult, hogy ne csak manuális téren legyek tapasztalt és szakképzett, hanem a betegségek pszichés és lelki oldala mögé is lássak egyben. Sokkal hatékonyabb a felépülési folyamat, ha törődünk a beteg lelkével is.

Pszichés változások

• Demencia: lassú folyamat, melynek kialakulása a testi tünetek hosszabb fennállása után jelentkezik, így a kedélyállapot szélsőségesen változékony (kognitív zavarok). Az emlékezés és az ítélőképesség gyengülése jellemzi. Az intellektuális teljesítmény lassul, nagyfokú kritikátlanság jelentkezik.

• Affektuszavar: általában túlérzékenység, ingerlékenység, indulatosság, hangulati és érzelmi labilitás érzékelhető.

• Depresszió: lényegesen gyakoribb, mint az eufória.

• Eufória: a betegség be nem látása, amelynek ismerete fontos a terapeuta munkája során, ugyanis nagymértékben akadályozhatja a beteg aktív együttműködését, bevonását a kezelésekbe.

Azt tapasztaltam, hogy az SM betegségben szenvedők a betegség megjelenése előtt is rendkívül szenzitíven reagáltak a stresszre. Ezért nélkülözhetetlennek tartom, hogy teljes mértékben oldjuk a páciensben a stresszt, illetve támogatnunk és segítenünk kell, hogy elsajátítsák önmaguk által is a stresszoldást, ami által megelőzhető a további állapotromlás.

A rendszeres kezelésekkel és kommunikációs, lelki terápiával olykor azt tapasztalom, hogy 80 százalékos javulást érünk el a betegeknél a többi terápiás eszközzel együtt.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Farkas Lehel, gyógymasszőr

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó