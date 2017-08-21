Nyakmerevség – A hibás tartás is lehet az oka

Ha gyakran érzi merevnek a nyakát, a vállait, sokszor fáj a feje, akkor itt az ideje, hogy jobban odafigyeljen mindennapi testtartására. A panaszok hátterében a legtöbb esetben a hibás testtartás áll. Cikkünkből kiderül, hogy mit tehet, hogy ezt elkerülje, és melyek azok az esetek, amikor komolyabb probléma gyanítható a háttérben, amivel javasolt orvost felkeresni.

Főként a számítógép előtt dolgozók ülnek gyakran órákon keresztül görbe háttal. De a stressz, a szorongás és a hideg is okozhat hasonló panaszokat.

Az ember feszült helyzetben hajlamos rá, hogy vállait felhúzza. A váll régiója ilyenkor védőpáncélként funkcionál: az izmok megfeszülnek, a test meggörnyed. Annak, aki gyakran felveszi ezt a testhelyzetet, nagy valószínűséggel sokszor fáj a nyaka, a vállai és a háta.

A kényelmetlen alvási testhelyzet, rossz párna ugyancsak oka lehet nyakmerevségnek.

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Mit tehet a rossz testhelyzet okozta nyakmerevség ellen?

Ha észreveszi magán, hogy hibás testtartást vett fel, akkor korrigálja azt tudatosan! Próbáljon meg ellazulni, érezni fogja, hogy vállai leereszkednek, az izomfeszülés feloldódik. Üljön egyenes háttal, végezzen lassan fejkörzést balra és jobbra is, majd vállkörzést előre és hátra! A relaxációt légzőgyakorlatok is segíthetik. Ugyancsak hasznos a Jacobson-féle progresszív izomlazítás, amely segíti az izomfeszülés oldását. Ezek a gyakorlatok a számítógép előtt ülve is elvégezhetőek, és megelőzik az izommerevséget.

A feszült terület masszírozása is jótékony hatású.

Erősebb fájdalom esetén helyileg alkalmazható fájdalomcsillapító kenőcsök is bevethetők.

A nyaki fájdalom megelőzésére és kezelésére nagyon hatékony a meleg. A hideg vagy a huzat kiválthatja vagy felerősítheti a panaszokat, ezért mindig védje a nyakrégiót megfelelő ruházattal, télen viseljen meleg sálat!

Az irodában végezze az említett gyakorlatokat, otthon pedig meleg borogatást tehet a nyaka köré, és izomlazító hatása van a meleg (nem forró!) zuhanynak is.

Alváshoz kényelmes környezetet alakítson ki, válasszon megfelelő matracot és párnát. Nagyon hasznosak lehetnek a memóriahabos, anatómiai adottságokhoz igazodó verziók. A nyak "elfekvése" gyakoribb a hason fekvőknél, hiszen ebben a pozícióban a gerinc kissé elcsavarodott helyzetet kénytelen felvenni alvás közben. Számukra már elérhetők speciális, kifejezetten hason fekvéshez tervezett párnák, amelyek csökkentik a gerinc terhelését, ezek gyógyászati segédeszköz boltokban beszerezhetők.

Nagyon hasznos még a gyógytorna, amely a nyak körüli izmok erősítését, a megfelelő tessttartás elsajátítását szolgálja. Ha gyógytornász irányítása mellett megtanultuk a gyakorlatokat, azok később otthon is rendszeresen végezhetők, ezzel megelőzve a probléma újbóli jelentkezését, illetve segítve a gyorsabb gyógyulást, amennyiben az újra jelentkezne.

Mikor forduljon orvoshoz?

Ha minden jel arra utal, hogy tartáshiba vagy stressz, esetleg huzat okozta a panaszát, de a fenti ajánlott módszerek alkalmazása mellett sem észlel javulást néhány napon, legfelejebb egy héten belül, és a nyaki fájdalom tartósan fennáll vagy rendszeresen visszatér, forduljon orvoshoz, aki pontosan meghatározza a nem szűnő nyaki fájdalom okát, és kiválasztja a megfelelő terápiát! A nyaki fájdalomnak komoly betegség is állhat a hátterében, nem csak az izmok feszülése, merevsége. Ezért a panaszokat vegye komolyan!

A nyakmerevség hátterében az alábbi elváltozások, betegségek, okok is állhatnak:

spondylosis

rándulás

porckorongsérv

discopathia

daganat

ízületi porckopás

bizonyos fertőzések, pl. agyhártyagyulladás

egyes gyógyszerek mellékhatásként.

A komolyabb betegségek kizárása érdekében, illetve amennyiben azok igazolódnak, azért, hogy mielőbb megfelelő kezelésben részesülhessen, az alábbiak bármelyikének észlelése esetén forduljon orvoshoz mielőbb nyakmerevség esetén:

ha zsibbadás is jelentkezik

ha erős fájdalom kíséri

ha bármely végtag gyengeségérzetével jár együtt

ha láz kíséri

ha fejfájással társul

ha hányinger lép fel

ha zavartság jelentkezik

ha szédülés kíséri

ha fúlzúgással jár együtt

ha látászavar lép fel

ha bizonytalan járással társul

ha balesetet, sérülést követően alakul ki

ha egyéb tünettel társul

ha folyamatosan erősödik.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de