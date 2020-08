A csonthártyagyulladás okai és tünetei

A csonthártyagyulladás (periostitis) egy olyan betegség, amelynek során a csontokat körülvevő szövet, a csonthártya gyullad be. A betegség leggyakrabban futóknál és nehéz súlyokat emelőknél, illetve sportolóknál alakul ki, azonban egyszeri megerőltetés hatására is (pl. kertészkedés, költözés, hobbi sport) jelentkezhetnek a panaszok.

Azoknál, akik sokat futnak, gyakran jelentkezik a csonthártyagyulladás egyik fajtája, a tibialis anterior szindróma, amely egy időszakos károsodás, és a sípcsonton jelentkezik. A sípcsontra (más néven: lábszárcsont) eső ismétlődő megterhelés okozhatja ezt a szindrómát, amely a csonthártyasérülések egyik leggyakoribb formája.

A csonthártyasérülések és a csonthártyagyulladás tünetei sok esetben pihentetéssel enyhülnek és teljesen elmúlhatnak, azonban kialakulhat akut gyulladás is, amelyre nem használ a pihenés. Ilyenkor minden esetben kezelésére van szükség, mivel az akut gyulladás akár maradandó csontkárosodást is okozhat.

A csonthártyagyulladásnak tehát két fajtáját különböztethetjük meg: az akut (hirtelen) betegség a komolyabb, általában fertőzéses eredetű, míg a krónikus (tartós) betegség az enyhébb, ez utóbbi úgynevezett túlterheléses betegség.

A csonthártyagyulladás okai

A csonthártyagyulladás okait elkülöníthetjük aszerint, hogy akut vagy krónikus fajta betegségről beszélünk.

Mi okozhat akut csonthártyagyulladást?

A gyulladás akut fajtáját leggyakrabban az érintett csont fertőzése okozza, amely nagyon fájdalmas lehet. A gyulladás akár csontelhaláshoz is vezethet, amely során az élő csontszövetek elkezdenek elpusztulni. A betegségnek ezt a fajtáját reumatológus szakorvosnak kell kezelnie a megfelelő gyógyszerek segítségével. Bizonyos esetekben akár műtéti beavatkozás is szükségessé válhat.

Az akut gyulladás leggyakoribb oka valamilyen fertőzés (bakteriális, pl. Staphylococcus). Ez a fertőzés a test több részéről, szervéből is kiindulhat. A csonthártya gyulladását okozhatja húgyúti fertőzés, nemi betegség (szifilisz), csontig hatoló sérülés vagy krónikus fekély is. Azok, akiknek krónikus fekélyei vannak (pl. lábszárfekély), gyakrabban szenvednek a csonthártyák gyulladásától. Cukorbetegség, mozgásképtelenség, elfekvések jelenléte esetén is kialakulhat az akut csonthártyagyulladás. Ez különösen igaz olyankor, amikor a fekélyek nem gyógyulnak be, vagy nem megfelelően kezelik őket vagy kialakulásuk folytatódik a kezelés után. Emellett autoimmun betegségek is hozzájárulhatnak a csonthártyagyulladás kialakulásához. A leukémia, bizonyos daganatos megbetegedések és vérképzőrendszeri betegségek mind olyanok, amelyek hozzájárulhatnak a tünetek kialakulásához.

Mi okozhat krónikus csonthártyagyulladást?

A betegség krónikus fajtájának elsődleges oka az ismétlődő megterhelés, mely egy idő után túlerőltetéssé válik. Ez a forma különösen gyakori sportolók esetében. A bizonyos testtájakra eső ismétlődő és tartós terhelés megterheli a csontokat, amelyek a túlterhelés miatt begyulladhatnak és ez további gyulladást válthat ki a csonthártyán.

A csonthártya gyulladásának krónikus fajtája leggyakrabban a csontokra eső jelentős erőhatás (sérülés) vagy tartós nyomás hatására alakul ki. A krónikus fajta kialakulhat szinte bármely csonton, azonban leginkább a lábon jelentkeznek a tünetek.

A krónikus csonthártyagyulladás hátterében tehát leggyakrabban sérülés vagy valamilyen tartós megerőltetés áll. Leggyakrabban az alsó végtagon alakul ki, leginkább érintett a sípcsont, de más csontokat is érinthet, mint a talp, a sarok vagy a kéz csontjait.

A talpban jelentkező fájdalmak nagy része izom- vagy íneredetű; és leggyakrabban lúdtalp deformitás miatt alakul ki. Ilyen esetekben járás vagy futás közben a talp bizonyos csontjai túlerőltetést szenvednek, és az adott csontok körüli csonthártya akár még be is gyulladhat.

A sarokfájdalmak egy része ugyancsak abból adódik, hogy a sarokcsontot túlterhelik. Ez legtöbbször helytelen ugró-, járó- vagy futótechnika, esetleg lapos talpú lábbeli (flipflop) viselése miatt következik be. A megterhelt sarok begyulladása megnehezítheti a járást, ezért kialakulása esetén igyekezzünk a lehető legkevesebbet terhelni sarkunkat.

Mint már említettük, a csonthártyagyulladás leggyakrabban a sípcsonton jelentkezik. Ennek oka, hogy a sípcsont egy hosszú csöves csont, így annak csonthártyája túlerőltetés hatására sajnos nagyon könnyen be tud gyulladni. A túlterhelés oka legtöbbször futás vagy ugrálás, esetleg táncolás. Ilyenkor gyakran a láb izomegyensúlyának hiánya, lúdtalp jelenléte vagy a core izomzat instabilitása játszik szerepet.

Annak ellenére, hogy leggyakrabban a láb csontjain jelentkeznek a csonthártyagyulladás tünetei, a kéz nagyobb csontjain (orsó- és singcsont) is viszonylag gyakran kialakulhat a gyulladás. Ebben az esetben a pihentetés sok esetben könnyebb, mint a lábon jelentkező tünetek esetén, mert felső végtagjainkat nem használjuk mindennapi tevékenységeink során a járás kivitelezésére. A betegséget azonban nehézkes lehet felismerni, mert a tünetek könnyen összekeverhetőek az alagút szindróma és a teniszkönyök, valamint a golfkönyök tüneteivel, mivel azok is hasonló jellegzetességeket produkálnak.

A csonthártyagyulladás tünetei

A csonthártyagyulladás tüneteit megkülönböztethetjük aszerint, hogy a betegség akut (hirtelen) vagy krónikus (tartós) fajtájáról beszélünk.

Az akut csonthártyagyulladás tünetei

A betegség akut (hirtelen) jelentkezése esetén, amely leginkább egy csont fertőzése miatt alakul ki, a leggyakoribb tünet az igen erős csontfájdalom. A csont körül, akár nagy kiterjedésben, jelentős fájdalom jelentkezik. Emellett az érintett végtag gyengesége is előfordulhat, az érintett végtag teherbírása jelentősen lecsökken. Súlyosabb esetben az is előfordulhat, hogy a beteg egyáltalában nem is tud lábra állni. A csonthártyagyulladás miatt a gyulladás helyén gennygyülem alakulhat ki, akár jelentős mennyiségben is. A fertőzéses gyulladás miatt a szervezet láz segítségével küzd meg a fertőzéssel. A láz mellett gyakran jelentkezik a hidegrázás is, amelynek oka a testhőmérséklet és a környezet hőmérsékletének láz miatt megnövekedett különbsége. Gyakran a gyulladás miatt a gyulladt csontot körülvevő szövet bedagadhat. Ezt általában könnyen lehet észlelni, mivel a gyulladás egyszerre csak egy végtagon szokott jelentkezni.

A krónikus csonthártyagyulladás tünetei

A csonthártyagyulladás krónikus fajtája – vagy akár csak a rövid ideig jelentkező tibialis anterior szindróma és hasonló sérülések – a gyulladás mellett leggyakrabban bedagadást okoz az érintett végtagon. A krónikus (tartós) gyulladás általában fájdalmon és érzékenységen kívül más tünettel nem jár. A gyulladással érintett csont fáj, legtöbbször nemcsak egy kis pontban, hanem kiterjedten, a csonthártya egy nagyobb kiterjedésű részén. Az érintett, gyulladt csont gyakran már érintés hatására is fájdalmas. Ez tipikusan a gyulladás egyik jele. A csonthártya krónikus gyulladása esetén a tünetek gyakran sokkal enyhébbek, mint akut gyulladás esetén, és betegség általános jelei (pl. láz, hidegrázás) gyakran nem is jelentkeznek. Krónikus esetben tehát gyakran csak kizárólag az érintett csont fájdalma érzékelhető.

