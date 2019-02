Gyógyítható-e a gerincferdülés?

A gerincferdülés a gerinc oldalirányú elhajlását jelenti, amelynek alapvetően két típusát különböztetjük meg.

Funkcionális gerincferdülés esetében a gerinc oldalirányú elhajlásához nem tartozik rotáció (szomszédos csigolyák közti elmozdulás), torzió (csigolyán belüli elmozdulás), vagy bordapúp. Ez a gerincferdülés általában 10-15 éves kor közt alakul ki, lányoknál kétszer olyan gyakran, többnyire balra konvex (azaz balra ferdül a gerincoszlop), kialakulásának oka elsősorban a gyenge hátizomzat. A serdülőkorú gyermekek sokszor hirtelen nőnek, és rendszeres testmozgás hiányában izomerejük növekedése elmarad magasságuk növekedésétől. A hirtelen növekedéssel az izomerő nem tud lépést tartani, a fejletlen izomzat helytelen testtartáshoz, egyenlőtlen terheléshez, majd a gerinc ferdüléséhez vezet.

A másik típus, a strukturális gerincferdülés a csigolyák aszimmetrikus fejlődése miatt alakul ki, tehát ez esetben csontos elváltozás is történik. Általában 10-12 éves korban kezdődnek a tünetek, főképp lányoknál gyakori. Gyakran társul a gerincferdüléshez rotáció, torzió és bordapúp is.

A gerincferdülés kezelése

A gerincferdülés mindenképp rendszeres törődést igényel. Az elváltozásból adódóan féloldalasan, aszimmetrikusan terhelődik a szervezet, ami a boka, a térd és a csípőízületek korai kopásához, állandósult fájdalmakhoz vezethet. A statikai rendellenesség rontja a szervezet terhelhetőségét is, súlyos fajtái légzési, keringési problémákat is okozhatnak. Mindezeken felül gyakran komoly esztétikai problémát is jelent a beteg számára.

Míg a funkcionális gerincferdülés mozgásterápiával általában jelentősen csökkenthető, akár meg is szüntethető, a strukturális gerincferdülés sajnos nem. Utóbbi esetében a terápia fő célja a kompenzált gerincferdülés létrehozása, azaz annak az állapotnak kialakítása, amikor a gerinc ferdülése mellett a vállak és a csípő két oldala egy szintben kerül, a fej pedig a medence közepén helyezkedik el. Ez nem csupán látványában jelentős változás, de statikailag is jóval kedvezőbb állapot, azaz kevésbé terhelődnek az ízületek.

A panaszok megszüntetése néha több évig tartó folyamat is lehet, az esetek nagy részében azonban már pár hónap után látványos javulás érhető el. Komplex terápiával maximális hatékonysággal, több oldalról „támadva” szerencsés fellépni a gerincferdülés ellen. A kezelés során először manuálisan ellazítjuk a gerinc menti izmokat, a feszes izomzat ugyanis sem erősödni, sem nyúlni nem képes. Sajnos a közhiedelemmel ellentétben a sima masszázs gerincproblémák esetén nem igazán hatékony, a felszínes izmok mellett ugyanis általában a mélyizmok is érintettek, ezekhez azonban nem fér hozzá a masszőr. A lágyrész manuálterápia azonban képes arra, hogy a mélyebben futó izmokat is oldja. A kezelés gyakran érzékenységgel, esetenként kisebb-nagyobb fájdalommal is járhat, a megkönnyebbülés azonban általában azonnali.

Ezt követi a személyre szabott mozgásterápia, amely a kezelés legfontosabb eszköze. Célja a test általános lazítása, nyújtása és erősítése mellett a törzsizomzat szimmetriájának helyreállítása speciális, gyakran aszimmetrikusan végzett gyakorlatokkal.

A terápia záróakkordja a korrekció megerősítéseként, stabilizálásaként felragasztott kineziológiai szalag, amely a mozgásszervi problémák kezelésének egyik leghatékonyabb kiegészítő módszere. A gerincferdülés kezelése mellett alkalmazható többek közt sportsérülések, ficamok, húzódások, túlfeszült, görcsös izmok, korlátozott ízületi mozgások, derék-, hát-, nyak- és fejfájások, gyulladásos tünetek, idegbántalmak kezelésére, tartásjavításra, valamint a mozgásszervi műtéteket követő rehabilitáció során. A ragasztási technika az, amely megkülönbözteti a korrekciós céllal, illetve a lazító, fájdalomcsillapító céllal végzett kezeléseket. Gerincferdülés esetében a korrekciós technikát alkalmazzuk, amely segít abban, hogy visszaálljon az izomegyensúly az érintett gerincszakaszon.

Mit tehet a beteg, ha gyógyulni szeretne?

A mozgásterapeuta vagy gyógytornász által összeállított gyakorlatsort a hatékonyság érdekében hosszú időn, akár több hónapon keresztül minden nap el kell végezni, még akkor is, ha időközben a javulás látványos.

A személyre szabott terápia mellett elengedhetetlen a kiváltó okok, azaz az aszimmetrikus terhelés (például a félvállon hordott nehéz iskolatáska), a helytelen testtartás, görbe háttal való ülés megszüntetése, ezek tudatosításában és megváltoztatásában segítséget nyújt a terapeuta.

A gyakorlatok mindennapos elvégzése mellett az állóképesség növelése érdekében érdemes egyéb, élvezetesebb sportokat is űzni. Ilyen például a hátúszás vagy a gerincjóga, főképp a gerincjóga-terápiás csoportos órák, amelyeket képzett mozgásterapeuta tart kifejezetten gerincproblémákkal küzdőknek.

Érdemes odafigyelni a táplálkozásra. A mennyiségileg és minőségileg is teljes értékű étrend nem csupán a gyógyulás, de a betegség megelőzése szempontjából is kulcsfontosságú. Főképp a fiatal lányokat veszélyeztetik a „piszkafa-kultusz” miatt népszerű, a test (és így a csontok) folyamatos éheztetésével járó divatdiéták, amelyek a tápanyaghiány miatt az izmok sorvadásához, a csontsűrűség csökkenéséhez vezetnek. Ugyanígy rendkívül káros a gyorséttermi ételek rendszeres fogyasztása is, amelyek nagy része ugyan laktató, ám az értékes tápanyagok hiányoznak belőlük, hatásuk tehát gyakorlatilag megegyezik a drasztikus diétákéval. A gyógytornászok, mozgásterapeuták szívesen nyújtanak segítséget az állapotnak megfelelő, helyes étrend összeállításában is.

Nem árt tudni

Ha a gerinc görbületének mértéke 20 fokosnál nagyobb, fűző használatára is szükség lehet a terápia mellett. Ha a görbület meghaladja a 30 fokot, az orvos akár műtétet is javasolhat.

Szerzőnk: Feövenyessy Krisztina, mozgásterapeuta, a Balance Gerincközpont és a Balance Medical Fitness Akadémia vezetője