Gyakori gyulladásos betegség növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát

A polymyalgia rheumatica nevű betegség főként az idősebb korosztály tagjai közt fordul elő. A nehezen diagnosztizálható, izomfájdalommal és döntően reggeli merevséggel jelentkező kórkép egyben a szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktora is.

A szívinfarktus kockázatát növelő tényezők Az érbetegségek (érelmeszesedés, koszorúér-betegségek) rizikófaktorai a szívinfarktus és az agyvérzés kockázatát is növelik. Vannak olyan tényezők, amelyek nem befolyásolhatók, ilyen az életkor és a betegség(ek)re való hajlam. A kockázati tényezők közül azonban néhány kordában tartható vagy akár ki is iktatható egészséges életmóddal, életmódváltással.



Milyen tényezők növelik a szívinfarktus kockázatát?

Több autoimmun betegségről is tudjuk, hogy általuk a szervezetben előidézett gyulladás nemcsak az ízületekre, hanem az érrendszerre is káros hatással van – mondja dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa. Sokízületi gyulladás vagy lupus esetén vagy az ízületi panaszokkal is társuló pikkelysömör, az arthritis psoriartrica kezelése során ezért a lehetséges szövődmények megelőzésére is törekedni kell.

A Canadian Medical Association Journal közlése szerint a polymyalgia rheumatica (PR) betegség kapcsán is lényeges az érrendszeri kockázatok kiszűrésére törekedni. A korábbi kis létszámú, vagy nem megfelelően elvégzett vizsgálatok alapján az összefüggés nem volt egyértelmű, de a lapban megjelent több mint 15 ezer fő bevonásával végzett kutatás már elegendő alapot biztosít az állítás alátámasztására.

A 3,249 PR-es betegnél és a kontroll csoport 12,735 tagjai közül egynél sem jelentkezett érrendszeri betegség a vizsgálat előtt. A résztvevők egészségi állapotát 12 éven át figyelték meg, majd az adatok összegzése során megállapították, hogy a PR-es betegek körében gyakrabban fordult elő angina, érszűkület, szívinfarktus és stroke. A kockázatot 2.6-szorosra becsülik. Ez a szövődmény férfiak és nők közt azonos arányban fordultak elő, leggyakrabban a PR diagnózisát követő 6-12 hónapban. A kockázat az életkorral csökkent, az 50-59 éves korosztálynál ötszörös, 80 év felett háromszoros az érrendszeri szövődmények megjelenésének kockázata.

Hirdetés

A kutatást végző orvosok szerint a gyakoribb érrendszeri kórképek kapcsán azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a diagnosztizált PR-es betegek többször konzultáltak kezelőorvosukkal, több vizsgálaton esetek át, esetükben tehát nagyobb gyakorisággal fedeznek fel más, így például szív- és érrendszeri betegséget is.

Az összefüggés részleteinek tisztázásához tehát további vizsgálatokra van szükség, de az eddigi eredmények alapján – különösen a diagnózist követő időszakban - a kutatók az érrendszeri szövődmények szűrésére és megelőzésére irányuló intenzív terápiát javasolnak.

Mi is ez a betegség?

Az American College of Rheumatology 2012-es közleménye alapján a polymyalgia rheumatica diagnózisának kritériumai a következők:

kétoldali vállfájdalom,

átlagosan 45 percen át tartó reggeli ízületi merevség,

a vérvizsgálat gyulladás jelenlétét igazolja a szervezetben, melyet rendszerint vasanyagcsere eltérés is kísér,

a meglévő panaszok mellé új tünetként csípőfájdalom is társul,

PR esetén a kezek és lábak kis ízületeinél duzzanat nem jelentkezik és a véreredmény nem mutat sokízületi gyulladást sem.

(Immunközpont)