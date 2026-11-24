A rendszeres testmozgás a magas vérnyomás megelőzésének és kezelésének egyik leghatékonyabb, gyógyszermentes eszköze. Javítja a szív- és érrendszer működését, az állóképességet, az anyagcserét és az életminőséget is. Mennyire eredményesen csökkenthető a hipertónia testmozgással? Milyen mozgásformák ajánlottak, és mik kerülendők?

Miért csökkenti a mozgás a vérnyomást?

Terhelés közben a szív gyorsabban ver, és a szisztolés vérnyomás átmenetileg emelkedik. A rendszeres mozgás azonban javítja az erek belső falát borító sejtréteg (endothel) működését, elősegíti az értágulatot és mérsékli az érellenállást. Csökkentheti a szimpatikus idegrendszer aktivitását, javítja az inzulinérzékenységet és segíti a testsúly rendezését. Már egyetlen közepes intenzitású edzés után is kialakulhat több órán át tartó vérnyomáscsökkenés, a tartós hatáshoz rendszeresség szükséges.

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Mennyire hatékony a testmozgás?

Vizsgálatok szerint a rendszeres aerob edzés magasvérnyomás-betegeknél átlagosan mintegy 5–8 Hgmm-rel mérsékelheti a szisztolés (felső), és 3–5 Hgmm-rel a diasztolés (alsó) vérnyomást. A hatás egyénenként változó: függ a kiindulási értékektől, az edzettségtől és a mozgás gyakoriságától. Már néhány Hgmm tartós csökkenés is kedvezően befolyásolhatja a szív- és érrendszeri kockázatot. A javulás többnyire néhány hét alatt mérhető. A testmozgás nem helyettesíti automatikusan a gyógyszeres kezelést, annak módosításáról kizárólag orvos dönthet.

Mely mozgásformák ajánlottak?

Elsősorban az aerob, állóképességet fejlesztő mozgás javasolt. A tempós séta könnyen beilleszthető a napirendbe, idősebb korban is jó választás. Közepes intenzitásnál a légzés szaporább, de beszélgetni még lehet. A nordic walking, a kerékpározás, az úszás és a vízi torna szintén megfelelő. Túlsúly vagy ízületi panasz esetén a szobakerékpár és a vízben végzett mozgás kímélőbb lehet. Jól beállított vérnyomás és megfelelő edzettség mellett a kocogás és a futás is végezhető. Az aerob edzést célszerű heti két-három alkalommal könnyű vagy közepes intenzitású izomerősítéssel kiegészíteni. Kisebb súlyokkal, szabályos légzés mellett végzett gyakorlatok javítják az izomerőt, és a vérnyomást is csökkenthetik. Kezdésként 10–15 ismétléses sorozatok választhatók, fokozatos terhelésnöveléssel. A levegő visszatartását és az erőlködéssel járó préselést kerülni kell.

Izometriás edzésnél az izmok megfeszülnek, miközben az ízületekben alig történik mozgás. Ilyen a falnál végzett ülőtartás vagy a kézi szorítóeszköz használata. Ezek a gyakorlatok is csökkenthetik a nyugalmi vérnyomást, de végzésük alatt átmenetileg jelentősen emelkedhet az érték. Nem megfelelően kontrollált hipertóniában ezért előzetes orvosi egyeztetés szükséges. Az izometriás edzés kiegészítés, nem az aerob mozgás helyettesítője.

Mennyi mozgás szükséges?

Az ESC legalább heti 150 perc közepes intenzitású aerob aktivitást javasol, lehetőleg öt-hét napra elosztva. Megfelelő állapotban heti 75 perc intenzív mozgás is alternatíva lehet. A heti 300 perc közepes intenzitás további előnyöket hozhat. Emellett heti két-három erősítő alkalom ajánlott.

A tartós ülést rendszeresen szakítsuk meg néhány perc sétával. Aki eddig keveset mozgott, napi 10–15 perc sétával kezdjen, és lassan növelje a terhelést.

Milyen mozgásformákat érdemes kerülni?

A maximális súlyok emelése, különösen levegővisszatartással, jelentős átmeneti vérnyomás-emelkedést okozhat. A felkészülés nélküli extrém terhelés sem ajánlott. A nagy intenzitású intervallumedzés (HIIT) nem általánosan tiltott: jól kontrollált vérnyomás és megfelelő felkészültség mellett hatékony lehet, de kezdőknek és kontrollálatlan hipertóniában nem első választás.

Mikor szükséges orvosi egyeztetés?

Nem megfelelően beállított vérnyomás esetén az intenzív edzés előtt orvosi konzultáció javasolt.

A nyugalmi 200 Hgmm feletti szisztolés vagy 110 Hgmm feletti diasztolés érték a nagy intenzitású sport relatív ellenjavallata; ilyenkor előbb a vérnyomás rendezése szükséges.

Alacsonyabb, de jelentősen emelkedett értékeknél is indokolt lehet a megterhelő edzés halasztása.

Mellkasi fájdalom, ájulásérzés, szokatlan nehézlégzés vagy erős szívdobogás esetén a mozgást azonnal abba kell hagyni, és szükség esetén sürgős ellátást kell kérni.

Ismert szívbetegség vagy jelentős ritmuszavar esetén egyéni edzésterv szükséges.

A biztonságos mozgás alapja a fokozatosság, a bemelegítés, a levezetés és a megfelelő folyadékbevitel. A vérnyomást legalább öt perc nyugalom után mérjük, ne közvetlenül edzés után. A cél nem a rekorddöntés, hanem a hosszú távon fenntartható aktivitás.

A változás követéséhez érdemes otthoni vérnyomásnaplót vezetni: az értékeket ülve, nyugalomban, megfelelő mandzsettával mérjük. A több napon át mért átlag többet mond egy kiugró eredménynél. A mozgás hatását az egészséges táplálkozás, a sóbevitel mérséklése és a jó alvás is támogathatja.

Lásd még Magas vérnyomás és életmód – Amit megtehet a vérnyomás csökkentéséért

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus