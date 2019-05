Mind a mai napig, amikor valaki azt mondja, hogy hipertóniában, azaz tartósan fennálló magasvérnyomás-betegségben szenved, a legtöbben csak legyintenek rá, ahogy arra is, ha néha kicsit magasabb az érték, mint a megszokott vagy ez akár többször is előfordul. Pedig nem szabad félvállról venni, mert a magas vérnyomás veszélyes betegség!

A magas vérnyomás – ahogyan azt dr. Kapocsi Judit tanárnőtől, magasvérnyomás-specialistától megtudhatjuk – komoly szövődményeket rejt magában, így ha nem kezelik, akkor nagyon veszélyes betegség.

Nem vesszük komolyan

Sajnos, sokszor előfordul, hogy az emberek átsiklanak a fölött a mondat fölött, amit az orvos egy vizsgálat után elmond: „önnek magas a vérnyomása”. Ami még meglepőbb, hogy az orvostudomány is csak néhány évtizede tudja, hogy mennyire komolyan kell venni ezt a betegséget.

„Sokan nem is hinnék, de a magas vérnyomást 60-70 évvel ezelőtt még nem volt egyértelmű, hogy kezelni kell. Igaz, a lehetőség is nagyon csekély volt erre. Még a 70-es években is úgy gondolták, hogy idősebb korban „normális” a magasabb vérnyomás, így azt nem is kell kezelni, pedig ez súlyos tévedés! A kezeletlen magas vérnyomás ugyanis olyan szövődményekkel járhat, mint a szívinfarktus, a stroke, vese elégtelenség vagy akár látásvesztés.”

Örökölhető?

Mivel viszonylag sok ember szenved a magas vérnyomástól, így magától értetődik a kérdés is: örökölhető ez a kór?

„A magas vérnyomás egy olyan betegség, amely családi halmozódást mutat, így ha a környezetünkben ezzel a kórral küzd valaki, akkor fokozottan kell figyelnünk magunkra. Ám az, hogy örökletes összetevői is vannak a betegség kialakulásának, az nem jelenti azt, hogy egyetlen genetikai okra lehetne visszavezetni, illetve ez nagyon ritka. „– mondja dr. Kapocsi Judit tanárnő, a Trombózisközpont magas vérnyomás specialistája.

Nem könnyű felismerni, és folyamatosan kezelni kell

A magas vérnyomást azért sem szabad félvállról venni, hiszen jelenleg sajnos nem gyógyítható, illetve orvos segítsége nélkül még észrevenni is igen nehéz.

„A hipertónia nehezen felismerhető betegség. Egyetlen módja az, ha a vérnyomást rendszeresen ellenőrzik. Ez szerencsére szinte minden orvosi vizsgálat alkalmával rutin, így viszonylag gyorsan ki lehet szűrni. Gyógyszeres kezeléssel a szövődmények jó eséllyel elkerülhetőek, illetve egyes gyógyszerek még az érelmeszesedést is késleltetik. Sajnos azonban az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, vagyis folyamatos kontrollt igényel a szinten tartása. A hipertónia szerencsére nem jelenti azt, hogy ne lehetne teljes életet élni, csupán annyit követel meg a betegektől, hogy vegyék komolyan, és rendszeresen ellenőriztessék az orvosukkal, hogy a kezelésük a lehető legjobb legyen.”

(Trombózisközpont - Dr. Kapocsi Judit, magasvérnyomás-specialista)