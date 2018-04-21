A magas vérnyomás szövődményei kapcsán leginkább a szívinfarktus és a stroke jut az emberek eszébe, pedig a hipertónia először a szemfenéki érrendszert érinti, később akár az ideghártya fő verő- vagy visszerének elzáródását, üvegtesti vérzést is okozhat, sőt a glaukóma, azaz a zöld hályog kialakulásával is összefüggésben áll.

Sokan nem veszik komolyan: van, hogy már a szövődmények hívják rá fel a figyelmet

A magas vérnyomás – ahogyan azt dr. Kapocsi Judit tanárnőtől, magasvérnyomás-specialistától megtudhatjuk – komoly szövődményeket rejt magában, így ha nem kezelik, akkor nagyon veszélyes betegség.

Sajnos, sokszor előfordul, hogy az emberek átsiklanak afölött a mondat fölött, amit az orvos egy vizsgálat után elmond: „önnek magas a vérnyomása”. Ami még meglepőbb, hogy az orvostudomány is csak néhány évtizede tudja, hogy mennyire komolyan kell venni ezt a betegséget.

„Sokan nem is hinnék, de a magas vérnyomást 60-70 évvel ezelőtt még nem volt egyértelmű, hogy kezelni kell. Igaz, a lehetőség is nagyon csekély volt erre. Még a 70-es években is úgy gondolták, hogy idősebb korban „normális” a magasabb vérnyomás, így azt nem is kell kezelni, pedig ez súlyos tévedés!

Mind a mai napig, amikor valaki azt mondja, hogy hipertóniában, azaz tartósan fennálló magasvérnyomás-betegségben szenved, a legtöbben csak legyintenek rá, ahogy arra is, ha néha kicsit magasabb az érték, mint a megszokott, vagy ez akár többször is előfordul. Pedig nem szabad félvállról venni, mert a magas vérnyomás veszélyes betegség, súlyos szövődményekkel!

A kezeletlen magas vérnyomás ugyanis olyan szövődményekkel járhat, mint a szívinfarktus, a stroke, a veseelégtelenség vagy akár a látásvesztés.”

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Szemet érintő szövődmények

A hipertónia az ideghártya (retina) ereit is károsítja, ami látásromláshoz vezethet. A vérellátás zavara miatt az ideghártya adott területei akár el is halhatnak. A hipertóniás retinopátia tünete homályos látás, látótérkiesés, fejfájás, súlyos esetben látásvesztés lehet.

A glaukóma a köztudatban zöld hályogként él, ám ez az elnevezés igencsak megtévesztő, hiszen ekkor semmilyen hályog nem keletkezik a szemen (ellentétben a szürke hályoggal). A betegség tulajdonképp a szemben lévő nyomás emelkedését jelenti. Ez akkor alakul ki, amikor a szemben termelődő folyadék – csarnokvíz – nem tud megfelelően elvezetődni, így a termelődés-elfolyás közti egyensúly felbomlik. Nagy veszélye, hogy a nagy nyomás miatt károsodhat az idegeket tápláló erekben a vér keringése, és ez akár teljes vakságot is okozhat! A glaukómának több formája ismert, létezik veleszületett, illetve szerzett formája is – ez utóbbi kockázatát különböző betegségek is megnövelik, úgymint a cukorbetegség, szemsérülések és a magas vérnyomás.

Tény, hogy a másodlagos, főleg endokrin magas vérnyomásban szenvedő betegeknél, valamint a cukorbeteg és egyben hipertóniás pacienseknél a glaukóma előfordulás gyakoribb, mint akiknél ezek a betegségek nem állnak fenn. Éppen ezért azt szoktuk javasolni, hogy akiknél glaukómát állapítottak meg, ellenőriztessék a vérnyomásukat – és a vércukorszintjüket –, illetve a hipertóniás és/vagy cukorbetegek ellenőriztessék a szemnyomásukat a glaukóma kizárása végett” – tanácsolja Dr. Kapocsi Judit.

Ne fogjuk a genetikára!

„A magas vérnyomás egy olyan betegség, amely családi halmozódást mutat, így ha a környezetünkben ezzel a kórral küzd valaki, akkor fokozottan kell figyelnünk magunkra. Ám az, hogy örökletes összetevői is vannak a betegség kialakulásának, nem jelenti azt, hogy egyetlen genetikai okra lehetne visszavezetni, illetve ez nagyon ritka„ – mondja dr. Kapocsi Judit. Kiemelt jelentősége van az egészséges életmódnak a megelőzésében.

Mit lehet tenni a szövődmények ellen?

A magas vérnyomást nem könnyű felismerni, és folyamatosan kezelni kell.

Felismerésének egyetlen módja az, ha a vérnyomást rendszeresen ellenőrzik. Ez szerencsére szinte minden orvosi vizsgálat alkalmával rutin, így viszonylag gyorsan ki lehet szűrni.

Helyes életmódra való áttéréssel (rendszeres testmozgás, sószegény és egészséges táplálkozás) és gyógyszeres kezeléssel a szövődmények jó eséllyel elkerülhetőek, illetve egyes gyógyszerek még az érelmeszesedést is késleltetik. Ma már számtalan készítmény áll rendelkezésre, ám hogy kinek melyik vezet eredményre, arról a szakorvos dönt alapos állapotfelmérés után.

Sajnos azonban az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, vagyis folyamatos kontrollt igényel a szinten tartása.

A hipertónia szerencsére nem jelenti azt, hogy ne lehetne teljes életet élni, csupán annyit követel meg a betegektől, hogy vegyék komolyan és rendszeresen ellenőriztessék az orvosukkal, hogy a kezelésük a lehető legjobb legyen.

Tovább A hipertónia okozta szövődmények megelőzése és diagnosztikája

(WEBBeteg/Trombózisközpont - Dr. Kapocsi Judit, magasvérnyomás- és érkockázat-sepcialista)