Milyen gyakran ellenőriztesse vérnyomását?

A vérnyomás rendszeres mérése minden 40 év fölötti ember számára ajánlott, sokszor már korábban is. Ha Ön egészséges és korábban normális volt a vérnyomása, évente akkor is méresse meg vérnyomását - ezt ma már számos patikában is elvégzik.

Sok esetben egy rutin vérnyomásmérés során derül fény a magasvérnyomás-betegségre, amely addigra - panaszok jelentkezése nélkül - már jelentős károsodást okozhatott az érrendszerben. Még rosszabb a helyzet akkor, ha csak az első szövődmények (érelmeszesedés, érrepedés, stroke) jelentkezése után történik meg a betegség felismerése, és már nincs esély arra, hogy az időben elkezdett terápiával elejét lehessen venni szövődmények kialakulásának.

Az orvosok éppen ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy évente akkor is ellenőriztessük vérnyomásunkat, ha egyébként nincs egészségügyi problémánk. Sőt, amennyiben Ön túlsúlyos, mozgásszegény életmódot folytat, vagy ha valamely családtagjának magas a vérnyomása, akkor az évenkénti ellenőrzés is indokolt, mert Önnek fokozott kockázata van a betegség kialakulására.

Mikor vérnyomást mérünk, két értéket kapunk. Az első, az ún. szisztolés érték, amely nem más, mint a szív összehúzódásakor kialakuló magasabb vérnyomás jelzőszáma. A második szám, az ún. diasztolés érték, amely a szív elernyedésekor mérhető alacsonyabb nyomást mutatja.

A hypertonia diagnózisát akkor lehet kimondani, ha három különböző alkalommal, legalább egyhetes időközzel, nyugalomban mért vérnyomás átlaga meghaladja a 140 Hgmm-es szisztolés, vagy a 90-es diasztolés értéket. Fontos tudni, hogy a vérnyomás akármelyik (szisztolés vagy diasztolés) értéke nagyobb a fenti számoknál, már hypertoniáról beszélhetünk!

A vérnyomás egészséges emberek esetében is ingadozik a napszakoktól, a fizikai aktivitástól vagy az alkalmi hatásoktól függően. Nem egyforma reggel és este, emelkedik sportolás, fizikai munka, szex közben vagy a stressz hatására. Míg azonban egészséges embereknél ez a vérnyomás-emelkedés hamar visszaáll az eredeti értékre, magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél az emelkedés tartós marad.

Vérnyomásmérés magas vérnyomásos betegeknek

Ha egy ellenőrzés során emelkedett értéket tapasztaltak, érdemes rendszeres otthoni vérnyomásmérést végezni és vérnyomásnaplót vezetni. Ezen tüntesse fel, hogy mikor mérte vérnyomását, mekkora volt annak mindkét értéke, illetve mennyi volt a pulzusszáma. Igazolt hypertonia esetén, a kezelőorvosa által meghatározott időközönként (akár naponta kétszer is) ellenőrizze vérnyomását!

Magas vérnyomásértékek esetén, orvosa a rendszeres ellenőrzésen kívül további vizsgálatokat is előírhat, amelyek célja a hypertonia súlyosságának, valamint a szív- és érrendszer állapotának, az esetleges szervi károsodásoknak a felmérése.

A szemfenék vizsgálata során látott erek állapotából lehet következtetni a magas vérnyomás súlyosságára, a kardiológiai-belgyógyászati kivizsgálás keretében pedig laborvizsgálatokra és Holter-vizsgálatra (24 órás vérnyomásmérésre) kerülhet sor.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika