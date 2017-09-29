Milyen gyakran ellenőriztesse vérnyomását?

A magas vérnyomás hosszú ideig panaszmentes lehet, miközben fokozatosan károsíthatja az ereket, a szívet, a vesét és a központi idegrendszert. Ezért vérnyomásunkat akkor is érdemes rendszeresen ellenőrizni, ha teljesen egészségesnek érezzük magunkat. De milyen gyakran szükséges mérni fiatalon, idősebb korban, fokozott kockázat esetén, illetve akkor, ha már hipertóniát diagnosztizáltak?

Fiatal felnőttkorban is szükséges az ellenőrzés?

Egészséges, 20–39 év közötti felnőtteknél, akiknek korábban normális volt a vérnyomásuk, nincs szükség rendszeres napi otthoni mérésre. Időszakosan azonban érdemes ellenőriztetni, például háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi vagy egyéb orvosi vizsgálat során. Fiatalabb korban is gyakoribb kontroll indokolt túlsúly, dohányzás, mozgásszegény életmód, cukorbetegség, vesebetegség, magas koleszterinszint vagy családi halmozódás esetén.

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40 éves kor felett javasolt vérnyomáskontroll

Az életkor előrehaladtával a hipertónia gyakorisága növekszik. 40 éves kor felett ezért legalább évente célszerű ellenőrizni a vérnyomást, akkor is, ha nincs panasz. Ha korábban már magasabb értékek fordultak elő vagy egyéb szív-érrendszeri kockázati tényező is fennáll, ennél gyakoribb kontroll indokolt.

65 éves kor felett szintén fontos a rendszeres ellenőrzés, ugyanakkor ebben az életkorban a túl alacsony vérnyomásra is figyelni kell. Ha felálláskor szédülés, gyengeség, bizonytalanságérzés vagy ájulásközeli állapot jelentkezik, vérnyomásesés is állhat a háttérben, ezért orvosi vizsgálat és a gyógyszeres kezelés felülvizsgálata válhat szükségessé.

Kiknek kell gyakrabban mérniük a vérnyomást?

Fokozott ellenőrzés javasolt többek között cukorbetegség, krónikus vesebetegség, elhízás, magas koleszterinszint, dohányzás, ismert szív- és érrendszeri betegség, illetve jelentős családi halmozódás esetén. A 2024-es európai ajánlás a rendelőben mért 120–139 Hgmm szisztolés vagy 70–89 Hgmm diasztolés értéket emelkedett vérnyomásként határozza meg. A hipertónia rendelői diagnosztikus határértéke továbbra is legalább 140/90 Hgmm. Egyetlen magasabb érték azonban még nem jelent hipertóniát: a vérnyomást átmenetileg stressz, fizikai terhelés, fájdalom vagy koffeinfogyasztás is megemelheti.

Ha már magas vérnyomást diagnosztizáltak, milyen gyakran mérjük?

Ismert hipertónia esetén az otthoni vérnyomásmérés a kezelés fontos része, de nem szükséges naponta többször, folyamatosan mérni. Stabil, jól beállított vérnyomás esetén általában elegendő hetente egy-két alkalommal ellenőrizni, hacsak a kezelőorvos másként nem rendelkezik. Gyakoribb mérés szükséges a diagnózis felállításakor, új gyógyszer bevezetésekor, dózismódosítás után, illetve akkor, ha a korábban stabil értékek megváltoznak. Ilyenkor célszerű legalább 7 napos vérnyomásnaplót vezetni. Reggel és este két-két mérést végezzünk, körülbelül egyperces különbséggel. A reggeli mérés lehetőleg a vérnyomáscsökkentő bevétele előtt történjen. Az orvos számára elsősorban a több napon keresztül mért értékek átlaga informatív, nem egy-egy kiugró eredmény.

Hogyan mérjük a vérnyomást helyesen?

Otthon validált, megfelelő mandzsettaméretű, automata felkari vérnyomásmérő használata javasolt. Mérés előtt legalább öt percig üljünk nyugodtan. Hátunk legyen megtámasztva, talpunk a földön, a kart pedig támasszuk alá úgy, hogy a mandzsetta a szív magasságában legyen. A mérés előtti fél órában lehetőleg ne dohányozzunk, ne fogyasszunk koffeint és ne végezzünk intenzív testmozgást. Mérés közben ne beszéljünk. A túl gyakori ellenőrzésnek nincs előnye: a vérnyomás természetes ingadozása felesleges aggodalmat kelthet.

Mikor elég az otthoni mérés, és mikor kell orvos?

Az otthoni vérnyomásnapló nagyon hasznos, de nem helyettesíti az orvosi kontrollt. Ha az otthoni mérések átlaga ismételten eléri vagy meghaladja a 135/85 Hgmm-t, különösen korábban nem ismert hipertónia esetén, javasolt orvoshoz fordulni. Az otthoni és a rendelői értékek eltérhetnek. Fehérköpeny-hipertónia esetén a rendelőben magasabb, otthon normális vérnyomást mérünk, míg maszkírozott hipertóniában éppen fordított a helyzet. Ilyenkor, illetve bizonytalan diagnózis, jelentősen ingadozó vérnyomás esetén vagy a kezelés hatásának pontosabb megítélése céljából 24 órás vérnyomás-monitorozás (ABPM) lehet indokolt.

Mikor szükséges sürgős segítség?

Egyetlen szokatlanul magas érték esetén néhány perc nyugalom után ismételjük meg a mérést. Ha azonban a vérnyomás ismételten 180/120 Hgmm körüli vagy ezt meghaladó, mielőbbi orvosi értékelés szükséges. Ha a jelentősen magas vérnyomáshoz mellkasi fájdalom, nehézlégzés, zavartság, ájulás, látás- vagy beszédzavar, illetve féloldali végtaggyengeség társul, sürgős orvosi ellátás indokolt.

A vérnyomás ellenőrzésénél tehát nem a mérések száma a legfontosabb. A cél, hogy megfelelő gyakorisággal, helyes technikával mérjünk, és ne egyetlen értékből vonjunk le következtetést. A megfelelően vezetett otthoni vérnyomásnapló és az időszakos orvosi kontroll együtt ad megbízható képet arról, hogy vérnyomásunk valóban megfelelően kontrollált-e.

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Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus