A magas vérnyomás kezelésében egyre többen keresnek természetes eredetű készítményeket. Számos gyógynövény és étrend-kiegészítő esetében felmerült a vérnyomáscsökkentő hatás lehetősége, azonban a tudományos bizonyítékok erőssége jelentősen eltér. Mely növények segíthetnek valóban, és melyek alkalmazása igényel fokozott óvatosságot?

Fokhagyma

A fokhagyma kéntartalmú vegyületei kedvezően befolyásolhatják az érfalak működését, és elősegíthetik az erek ellazulását. Klinikai vizsgálatok alapján bizonyos standardizált fokhagymakivonatok mérsékelt vérnyomáscsökkentő hatással rendelkezhetnek, elsősorban hipertóniás betegeknél.

Nem igazolt azonban, hogy a fokhagymakészítmények csökkentenék a szívinfarktus vagy a stroke előfordulását.

Véralvadásgátló vagy vérlemezkegátló kezelés mellett a koncentrált készítmények fokozhatják a vérzés kockázatát.

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Galagonya

A galagonya flavonoidokat és proantocianidineket tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságaik révén kedvezően befolyásolhatják az érrendszer működését.

Egyes kisebb klinikai vizsgálatok mérsékelt vérnyomáscsökkentő hatást jeleztek, azonban az eredmények nem egységesek. A rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek ahhoz, hogy a galagonyát önálló vérnyomáscsökkentő kezelésként ajánljuk.

Szívgyógyszerek szedése mellett alkalmazása orvosi egyeztetést igényel.

Hibiszkusz

A hibiszkusz antocianinokban és más antioxidáns hatású növényi vegyületekben gazdag. Egyes klinikai vizsgálatok szerint a hibiszkusztea rendszeres fogyasztása mérsékelt vérnyomáscsökkenést eredményezhet, különösen emelkedett kiindulási vérnyomás esetén.

A vizsgálatokban gyakran napi két-három csésze teát alkalmaztak, azonban egységes, tudományosan igazolt terápiás adag nem áll rendelkezésre.

Fekete ribizli

A fekete ribizli antocianinokban gazdag gyümölcs, amelyek kedvezően befolyásolhatják az érfalak működését.

Kisebb humán vizsgálatokban bizonyos érrendszeri mutatók javulását figyelték meg, azonban a vérnyomáscsökkentő hatásra vonatkozó eredmények nem egyértelműek. A fekete ribizli ezért az egészséges étrend értékes része lehet, de önálló vérnyomáscsökkentő kezelésként nem ajánlható.

Céklalé

A cékla természetes nitrátokat tartalmaz, amelyek a szervezetben nitritté, majd értágító hatású nitrogén-monoxiddá alakulhatnak. Egy 2024-ben publikált, 11 randomizált klinikai vizsgálatot összesítő metaanalízis szerint a nitrátban gazdag céklalé hipertóniás betegeknél átlagosan körülbelül 5 Hgmm-rel mérsékelte a rendelőben mért szisztolés vérnyomást. A diasztolés és a 24 órás vérnyomásértékekre gyakorolt hatása azonban nem bizonyult egyértelműnek. A hosszú távú hatásosság igazolásához további kutatások szükségesek.

Lenmag

A lenmag élelmi rostokban, lignánokban és növényi eredetű omega-3-zsírsavakban gazdag.

Klinikai vizsgálatok alapján rendszeres fogyasztása mérsékelt vérnyomáscsökkenéssel járhat, különösen hipertóniás betegeknél. A vizsgálatokban gyakran napi 20–30 gramm lenmagot alkalmaztak, azonban egységes, bizonyított terápiás adag nem áll rendelkezésre. Az őrölt lenmag könnyen beilleszthető a mindennapi étrendbe.

Magnézium

A magnézium fontos szerepet játszik az érrendszeri simaizomzat működésében és az érfalak tónusának szabályozásában. Klinikai vizsgálatok szerint a magnéziumpótlás mérsékelt, általában néhány Hgmm-es vérnyomáscsökkenést eredményezhet, különösen előzetesen elégtelen magnéziumbevitel esetén.

Természetes forrásai az olajos magvak, a hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabonafélék.

Beszűkült vesefunkció esetén a magnéziumtartalmú étrend-kiegészítők alkalmazása orvosi ellenőrzést igényel.

Omega-3-zsírsavak

A tengeri halakban és halolajkészítményekben található EPA és DHA omega-3-zsírsavak kedvezően befolyásolhatják az érrendszer működését. Klinikai vizsgálatok szerint napi 2–3 gramm EPA és DHA együttes bevitele mérsékelt, néhány Hgmm-es vérnyomáscsökkenést eredményezhet.

Nagy dózisú omega-3-készítmények mellett ugyanakkor egyes vizsgálatokban fokozott pitvarfibrilláció-kockázatot figyeltek meg, ezért kizárólag vérnyomáscsökkentés céljából nagy dózisú alkalmazásuk nem javasolt.

Koenzim Q10

A koenzim Q10 antioxidáns tulajdonságú vegyület, amely részt vesz a sejtek energiatermelésében.

Bár korábbi kisebb klinikai vizsgálatok vérnyomáscsökkentő hatást feltételeztek, a jelenlegi bizonyítékok nem támasztják alá meggyőzően a rutinszerű alkalmazását magas vérnyomás kezelésére.

Mely gyógynövényekkel kell óvatosnak lenni?

A természetes eredet önmagában nem jelent biztonságosságot.

A fehér fagyöngyöt a népi gyógyászatban régóta alkalmazzák vérnyomáscsökkentésre, azonban hatásosságát megfelelő minőségű humán vizsgálatok nem igazolták. Egyes részei potenciálisan mérgező vegyületeket tartalmaznak, ezért házilagos alkalmazása nem javasolt.

Az édesgyökér glicirrizin nevű hatóanyaga nátrium- és vízvisszatartást, káliumvesztést, valamint jelentős vérnyomás-emelkedést okozhat. Tartós vagy nagyobb mennyiségű fogyasztása különösen veszélyes lehet szív- és vesebetegségben.

Helyettesíthetik a gyógynövények a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket?

Bár egyes természetes készítmények mérsékelt vérnyomáscsökkentő hatással rendelkezhetnek, jelenleg nincs megfelelő bizonyíték arra, hogy a korszerű gyógyszeres kezeléshez hasonlóan megelőznék a stroke-ot vagy a szívinfarktust. A gyógynövények és étrend-kiegészítők legfeljebb kiegészítő szerepet tölthetnek be. Ugyanígy nem helyettesítik az egészséges életmódot sem, ami szintén elengedhetetlen a vérnyomásértékek rendezéséhez. Alkalmazásuk előtt különösen fontos az orvosi egyeztetés rendszeres gyógyszerszedés, szívritmuszavar vagy vesebetegség esetén.

Összefoglalva

A fokhagyma, a hibiszkusz, a céklalé, a lenmag és bizonyos étrend-kiegészítők mérsékelt vérnyomáscsökkentő hatást mutathatnak. A galagonya, a fekete ribizli és a koenzim Q10 esetében a bizonyítékok kevésbé meggyőzőek, míg a fagyöngy alkalmazása nem ajánlható. A természetes készítmények nem helyettesítik az életmódváltást és a szükséges gyógyszeres kezelést.

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Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus