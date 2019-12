C-vitamin - A C-vitaminnak a vérnyomás csökkentésében, és a magas vérnyomás kialakulásának megelőzésében is bizonyított a hatása. Csökkenti az oxidatív stresszt, legjobban természetes formában fogyasztva fejti ki hatását.

Coenzim Q10 - Nemcsak a magas vérnyomás kezelése területén alkalmazzák, de például a migrén megelőzésében, a daganatprevencióban, az asztmában és számos egyéb betegségben betöltött szerepéről jelenleg is folynak tanulmányok.

Lenmag, lenmagolaj - A lenmag és a lenmagolaj jó hatású a székrekedés kezelésére is, csökkenti a koleszterin-szintet, az érelmeszesedés, a magas vérnyomás kockázatát. Csökkenti az izomfájdalmat és mérsékli az ízületi gyulladást, reneszánszát éli a sportolók és a testépítők körében.

Fokhagyma - A vérnyomás csökkentésén kívül segít az érelmeszesedés megelőzésében is, értágító hatása is ismert. A véralvadásban is szerepet játszik, a vérlemezkék összecsapódását gátolja.