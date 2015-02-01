A hasfájás az egyik leggyakoribb panasz hazánkban a felnőtt lakosság körében. Sok esetben azonban az alapos és minden részletre kiterjedő kivizsgálás sem hoz megoldást. Ilyenkor érdemes gondolni arra, hogy a tüneteket ételintolerancia is okozhatja.

Negatív lelet, kínzó fájdalom

A hasi fájdalmakkal küzdő betegek a panaszok kivizsgálása során számtalan procedúrán esnek át. A gyomortükrözés, a szövettani vizsgálat, a nyelőcső pH mérése és a hasi ultrahang mind szükséges eszközei a háttérben álló okok felderítésének. Sok esetben azonban a laborleletek és az elvégzett vizsgálatok semmilyen kóros eltérést nem mutatnak, a panaszok azonban továbbra sem szűnnek.

Negatív leletek esetén megpróbálkozhatunk az ágy fejvégi részének megemelésével, a gyomrot megterhelő ételek kerülésével, savcsökkentők szedésével. Amennyiben reflux betegség okozza a nehezen diagnosztizálható panaszokat, akkor ezek a lépések segíthetnek.

A szűnni nem akaró, illetve rendszeresen visszatérő hasfájást azonban ételintolerancia is okozhatja - hívja fel a figyelmet el dr. Babai László, prevenciós szakértő.

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A fájdalom rejtett forrása: ételintolerancia

Az étlintolerancia egy élelmiszer-összetevővel szembeni nem-allergiás túlérzékenység. A különböző ételintoleranciák nem tartoznak a hasi panaszok leggyakoribb okai közé, azonban, ha a vizsgálatok nem mutatnak ki szervi eltérést, a kórképek között érdemes ezt a lehetőséget is számításba venni.

Az ételintolerancia által okozott hasi panaszok akár pár nappal az étel fogyasztását követően is felléphetnek és hetekig is fennállhatnak. A hasfájás mellé társulhat haspuffadás, krónikus hasmenés vagy székrekedés, sőt a fejfájás, fáradékonyság is. A tünetek azonban nagyfokú változatosságot mutatnak, bizonyos esetekben a hasfájás lehet a domináns panasz, más esetben inkább a puffadás és a széklet megváltozása a vezető tünet.

Ételintolerancia esetében a tünetek súlyossága függ attól is, hogy milyen mennyiségben fogyasztjuk a panaszokat okozó élelmiszereket. A hasfájást okozhatják a legalapvetőbb élelmiszerek is, melyeket akár naponta fogyasztunk, továbbá az egészséges, kifejezetten ajánlott ételek valamelyike is.

Gyermekkorban is előfordulhat A szerteágazó, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő tünetek hátterében az ételintolerancia is állhat. A gyermekek étvágytalansága, ismétlődő hasi fájdalma, hasmenése vagy székrekedése, rendszeres fejfájása, fáradékonysága, de még a gyermekkori elhízás vagy a figyelemzavar, a hiperaktivitás mögött is meghúzódhat ételintolerancia: a gyermek szervezete egyes alapanyagokra, ételféleségekre ellenanyagokat termel, amely szerteágazó, egymástól látszólag különböző, de valójában ugyanazon okra visszavezethető tüneteket válthat ki – mondja dr. Májer Éva gyermek-gasztroenterológus. Mivel ételintolerancia esetén nem azonnal, hanem órák, napok elteltével jelentkeznek a panaszok, gyakran fel sem merül, hogy az elfogyasztott táplálék áll a háttérben.

IBS (irritábilis bél szindróma) diagnózisa esetén szintén érdemes gondolni az ételintoleranciára is. Bár két külön kórképről van szó, a két betegség között jelentős az átfedés, és az IBS-es betegek belei érzékenyebben reagálhatnak az ételek okozta intoleranciával összefüggő panaszokra. Az irritábilis bél szindróma hátterében nincs szervi eltérés, az esetek többségében pedig a túlzott mértékű stresszt, a szorongást, mozgásszegény életmódot és egészségtelen étkezést teszik felelőssé a tünetek megjelenéséért, az esetleges ételintolerancia felismerésével és a megfelelő diétával a panaszok jelentős mértékben csökkenthetők.

Diagnózis és kezelés

Ételintolerancia esetén a panaszokat okozó ételt az étrendből kiiktatva napon belül fokozatosan csökkennek, majd teljes mértékben megszűnnek. Fontos azonban, hogy gyanú esetén mindig indokolt a szakszerű kivizsgálás, az öndiagnózis és az esetleges felesleges diéta könnyen tápanyaghiányos állapotokhoz, hiánybetegségekhez vezethet. A kizárásos diéta a diagnózisalkotás része, de ezt érdemes orvosi kontroll mellett elvégezni, és más vizsgálatokra (kilégzési tesztek), laborvizsgálatok is sort keríteni.

Az öndiagnózis olyan veszélyekkel is járhat, hogy a téves következtetés miatt nem kerül sor az alapos kivizsgálásra és nem ismerjük fel a panaszokat valóban okozó betegséget. Minden esetben vizsgálni kell a hasfájás vagy az egyéb tünetek más lehetséges, szervi okait is.

Lásd még Hasi fájdalom - Mi lehet az oka?

(Szakértő: dr. Babai László - Allergiaközpont)