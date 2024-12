Vérnyomáscsökkentés természetes módszerekkel

Tény, hogy a magasvérnyomás-betegségre való hajlam, közel 40 százalékban meghatározott a génekben. De az, hogy a magas vérnyomás felnőttkorban meg is jelenjen, erősen függ azoktól a kockázati tényezőktől, amelyek jórészt az akaratunktól függnek.

Magyarországon a felnőttek 16-20 százaléka, a 60 éven felüliek több mint fele magasvérnyomás-betegségben szenved, ám sokan alig tudnak valamit a problémáról. A magas vérnyomás önmagában az esetek döntő többségében nem kellemetlen, legfeljebb egy kis fejfájást okoz, ám növeli a szívinfarktus és a stroke kockázatát, éppúgy, mint az aneurizmáét vagy a veseelégtelenségét.

A hajlam azonban még nem maga a betegség! A felnőttkori megjelenésnek számos életmódbeli kockázati tényezője van. Ilyenek a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás, a stressz, a magas LDL koleszterinszint, a fokozott sófogyasztás, illetve a cukorbetegség. Jó hír, hogy a magas vérnyomás természetes módszerekkel is csökkenthető, és a legtöbb kockázati tényező életmódváltással kontrollálható. Nagyon határozott összefüggés van például a túlsúly és a magas vérnyomás közt, és bizonyított tény, hogy már 5 kiló fogyás is csökkenti a magas értékeket – tájékoztat dr. Babai László, az Oxygen Medical prevenciós szakértője.

Rendszeres kardiomozgás

Bizonyított tény, hogy a rendszeres, szívet és keringést támogató, ún. kardiomozgás olyan élettani folyamatokat erősít és indít be, melyek végeredményben többek között a vérnyomás csökkenését eredményezhetik. Ilyen az erek tágasságát szabályozó nitrogén-monoxid termelési rendszer serkentése, de a mozgás kedvező irányba befolyásolja a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyik fő támadáspontját, az ún. renin-angiotenzin rendszert is.

Jó hír, hogy már a kitartóan végzett jó tempós gyaloglás is képes lejjebb vinni az értékeket. Legalább 30 perces mozgás javasolt a hét öt napján olyan intenzitással, hogy enyhén megizzadjunk. Már három hét rendszeresen sport után is érezhető lesz a javulás, fél év elteltével pedig már a leleteinken is meglátszik a vérnyomás csökkenése.

Minden szakember egyetért abban, hogy a vérnyomás egyensúlyba hozásának szempontjából leghatékonyabb a közepes intenzitású, aerob mozgás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mozgásszegény életmódot azonnal teljesítményhajhászásra váltsuk. A fokozatosság alapvető fontosságú. Aki most kezdi el, vagy éppen újrakezdi a mozgást, kezdjen el gyalogolni, biciklizni, vagy úszni. Így anélkül emelheti a pulzusszámát, hogy túlterhelné az ízületeit. Elkerülendőek azonban a hirtelen mozdulatokat igénylő sportok, például tenisz vagy küzdősportok, valamint a nagy erőkifejtéssel járó, statikus mozgásformák, például a súlyemelés.

Testtömeg index (BMI). A testtömeg index a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa (kg/m2). Ha a BMI értéke 18,5 alatti, akkor soványabb, mint az ideális lenne. Az optimális BMI 18,5 és 25 közé esik. Amennyiben a BMI 25 és 30 között van, akkor túlsúlyos, ha 30 felett van, akkor elhízott.

A testtömeg index a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa (kg/m2). Ha a BMI értéke 18,5 alatti, akkor soványabb, mint az ideális lenne. Az optimális BMI 18,5 és 25 közé esik. Amennyiben a BMI 25 és 30 között van, akkor túlsúlyos, ha 30 felett van, akkor elhízott. Haskörfogat. Ha a zsírszövet jelentős része a hasüregben található a belek között (mezenteriális zsír), akkor "alma" típusú elhízásról beszélünk. Ha a zsírszövet zöme a csípőn, a combokon és általában a bőr alatt van (szubkután zsír), akkor az elhízás "körte" típusú. Az egészség szempontjából sokkal kedvezőbb a körte típus. Nőknél a haskörfogat 88 cm, a férfiaknál pedig 100 cm alatt kell, hogy legyen (ezek a számok a különböző ajánlásokban néhány cm-rel eltérhetnek).

Vérnyomáscsökkentő táplálkozás

Káliumban gazdag ételek

Bizonyos káliumban gazdag ételek fogyasztásának növelése, sok szakértő szerint része kell, hogy legyen a vérnyomáscsökkentő programnak. Ráadásul a kálium a vízháztartás -, a sav- lúg egyensúlyra, az izom- és idegsejtek működésére, a szív-, a vese és mellékvese működésére is jól hat. Gazdag káliumforrások a narancslé, a burgonya, az édesburgonya, a banán, a bab, paradicsom, a borsó és a szárított gyümölcsök. Vesebetegeknek ellenben korlátozniuk kell a káliumbevitelt.

Csökkentett sófogyasztás

Van néhány olyan csoport, főleg az idősebbek és azok közt, akiknek a családjában már jelen volt a magas vérnyomás, akik nagyobb valószínűséggel érzékenyen reagálnak a sófogyasztásra. Mivel nem lehet pontosan megmondani, kik tartoznak ebbe a csoportba, mindenkinek csökkenteni kellene a só bevitelét. Maximum 1500 mg-ot lenne szabad naponta fogyasztani, ami nem túl sok, tekintve, hogy fél teáskanálnyi kb. 1200 mg. Ebbe ráadásul nem csak az utánsózás számít bele, de az eleve magas sótartalmú készételek, felvágottak, chipsek is. Ideális esetben az otthoni főzés során érdemes fűszernövényekkel és más jellegzetes ízekkel helyettesíteni a sót.

Több C-vitamin

A fokozott C-vitamin bevitel viszont jótékonyan hat a kollagén termelődésére, így biztosítja az erek falának megfelelő rugalmasságát. Amerikai kutatások során úgy találták, hogy a vérben deciliterenként 1 mg-mal több C-vitamin hozzávetőlegesen 4,1 Hgmm-el csökkenti a vérnyomás szisztolés és diasztolés értékét.

Keserű csoki az erekért

Az étcsokoládé olyan flavonoidokat tartalmaz, amely rugalmasabbá teszi a véredényeket. Egy tanulmány szerint a rendszeresen étcsokoládét fogyasztóknak csökkent a vérnyomásuk. A mennyiség azonban meghatározott: mindössze napi 1-2 kocka a legalább 70 százalék kakaótartalmú édességből.

Kevesebb koffein

Valójában még most is viták folynak arról, befolyásolja-e a koffein a vérnyomást. Egyesek szerint nem, míg mások úgy vélik, hogy a koffein azáltal növelheti a vérnyomást, hogy kitágítja a véredényeket, és megsokszorozza a stressz hatását. Amikor ugyanis stresszhelyzetben vagyunk, a szív több vért kezd pumpálni, ami megemeli a nyomást, amely hatást a kávé, a fekete tea, a kóla és az energiaitalok csak tovább fokoznak.

Még kevesebb alkohol

A napi szinten fogyasztott alkohol, különösen a tömény, égetett szeszek fogyasztása jelentősen emeli a vérnyomást, ezért napi egy pohár jó minőségű bornál, vagy sörnél többet nem ajánlott többet kortyolgatni. Ráadásul az alkoholos italok sok kalóriát is tartalmaznak, ami szintén elhízáshoz vezethet.

Segít a hibiszkusz

Egy vizsgálatban megállapították, hogy azoknak, akik 3 csésze hibiszkuszteát ittak naponta, a szisztolés vérnyomás értéke 6 hét alatt 7 egységgel lejjebb ment. Azoknál, akik ugyanennyi ideig a placebó italt kortyolták, csupán 1 egységnyi csökkenést mértek. Nagy valószínűséggel a hibiszkuszban található növényi kemikáliák felelősek a hatásért – vélték a tudósok. Ráadásul hibiszkusz sok teakeverékben is megtalálható, ezért érdemes alaposan átböngészni az összetevők listáját.

Tippek a stresszcsökkentéshez

Mélyebb légzés

A lassabb, mélyebb lélegzés és a meditatív gyakorlatok, mint a jóga, a csikung vagy a tai-csi, csökkentik a stresszhormonok szintjét, amelyek máskülönben serkentik a vese enzimjét a renint, amely vérnyomás növekedést eredményez. Reggel és este is érdemes 5 percet szánni a mély, hasi légzésre, így a bennünk lévő feszültségek is könnyebben távoznak.

Rövidebb munkaidő, hatékonyabb munka

Ha 41 óránál többet töltünk a munkahelyünkön hetente, 15 százalékkal megnő az esélyünk a magas vérnyomásra. A nyilvánvaló okok közt szerepel, hogy a túlórázás megnehezíti a mozgás és az egészséges étkezés beillesztését a napirendbe. Mivel azonban ezek elengedhetetlenek az teljes élethez, olyan gyakran kellene időt szánnunk rájuk, amilyen gyakran csak lehet. Hosszútávon megtérül az erre fordított idő és energia. Vagyis ha a munkaidőnkben koncentráltabban végezzük a feladatainkat, előbb végzünk és még egy edzést is beiktathatunk.

Relaxálás zenével

Egy vizsgálatban arra kértek 28, gyógyszerekkel beállított vérnyomású felnőttet, hogy naponta 30 percig hallgasson lágy zenét, miközben lassan lélegzik. Egy hét múlva a betegek szisztolés vérnyomásértéke 3,2 ponttal csökkent, egy hónap múlva pedig már 4,4 volt a csökkenés.

A horkolás megszüntetése

A hangos és ki-kihagyó horkolás az egyik fő jellegzetessége az úgynevezett alvási apnoénak. Mivel pedig az ezzel járó légzéskimaradáskor a vér oxigénszintje csökken, a széndioxidszint viszont emelkedik, ennek eredményeként emelkedik az adrenalin szint is, ami emeli a vérnyomást és a pulzust. Éppen ezért nem csoda, ha az apnoés páciensek közel fele magas vérnyomással is küzd. Az apnoét mindenképpen érdemes kezeltetni, hiszen a fizikai és szellemi fáradtságon kívül akár szívritmuszavart is okozhat.

