A gyerekszoba levegője és a légzőszervi betegségek

Az őszi és téli hónapokban a gyerek időnként elkap valamilyen légúti betegséget. Közösségben a kórokozók gyorsan terjednek, emellett az immunrendszer éretlensége is hozzájárulhat ahhoz, ha évente akár 3-4 alkalommal is beteg. Ilyenkor a szülők rendszerint különböző vitaminokkal igyekeznek megelőzni az újabb betegséget. Arra csak ritkán gondolnak, hogy az allergia miatt is lehet fogékonyabb a gyermek a vírusos fertőzésekre.

A fel nem ismert, kezeletlen allergiás betegnél idővel megjelenhetnek a visszatérő légúti betegségek. Az allergia egyfajta állandó gyulladást idéz elő a légutakban. A folyamatosan gyulladt, emiatt sérülékeny orrnyálkahártyán könnyen átjutnak a különböző kórokozók, így kialakul egy körforgás, amiből csak az allergia kezelésével tudunk kilépni. Megfelelő terápiával megszüntethetjük a gyulladást, és az orrnyálkahártya ismét el tudja majd látni természetes védekező funkcióját. (Dr. Balogh Katalin allerglógus)