Ha állandóan folyik a gyerek orra

Kisgyermekes szülőknek ismerős lehet a helyzet: gyermekük csakhogy meggyógyult egy kisebb megfázásból, máris újból folyik az orra. Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy a szakértők szerint ártalmatlan, hétköznapi jelenségről van szó.

A 6 év alatti gyermekeknél éves szinten 6–8, átlagosan két hétig tartó megfázás normálisnak tekinthető és nagyban segíti a gyermekek immunrendszerének fejlődését. Ezek a kisebb betegségek főleg a szeptembertől áprilisig tartó időszakra jellemzőek, amikor a gyermekek bölcsődei-óvodai közösségekben tartózkodnak. Ezekben az intézményekben számtalan vírusnak, baktériumnak vannak kitéve, amelyek a még fejletlen immunrendszerüket próbára teszik.

Nátha vagy allergia?

Általános szabálynak tekinthető, hogy amennyiben a gyógyulás 7–10 nap után nem következik be, akkor nem egyszerű nátháról, hanem egy esetleges allergiáról lehet szó. Állandósult orrfolyással, tüsszögéssel, köhögéssel érdemes allergológus, illetve fül-orr-gégész szakembert felkeresni.

Mikor forduljunk feltétlenül orvoshoz?

Az egyszerű, náthás tüneteket mutató gyermek legtöbbször nem igényel orvosi segítséget. Vannak azonban olyan jelek, amikre érdemes figyelmet fordítani és mielőbb orvoshoz fordulni gyermekünkkel:

ha a gyermek hosszabb ideig nem hajlandó inni

ha légzési nehézsége van

ha túl szaporán lélegzik, kapkodja a levegőt

ha 3 napig tartó 38,3 fok feletti láza van

ha a szeme bevörösödik, illetve sárgásan váladékozik

ha fáj a füle, oda-odakap, húzogatja, és mindez nyűgössé teszi

ha megváltozik a viselkedése: ingerlékeny, levert vagy kevésbé reagál a külvilág ingereire.

Megelőzhetjük a betegségeket?

A közösségben terjedő betegségeket nem lehet teljes mértékben kivédeni, azonban szülőként tehetünk azok megelőzéséért. Tanítsuk meg gyermekünket olyan egészséges szokásokra, amelyek egy idő után természetessé válnak majd:

Alapos kézmosás mind WC-használat, mind orrfújás után. Amikor erre nincs lehetőség, jó megoldás lehet a kézfertőtlenítő.

Mutassuk meg gyermekünknek, hogy köhögés közben tegye kezét a szája elé, illetve a könyöke belső felébe is köhöghet, ezek segítenek megelőzni a kórokozók terjedését.

Rendkívüli jelentőséggel bír a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás: egészséges ételek, sok folyadék és megfelelő mennyiségű alvás. Szakértők hangsúlyozzák továbbá a védőoltások fontosságát, ezeken felül vitaminokat, immunerősítőket tartalmazó készítményekkel is gondoskodhatunk gyermekünk egészségéről.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: Is Your Kid's Runny Nose Going on Forever? (Drugs.com)