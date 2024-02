Légzőszervi betegségek és sóterápia - Miért jó a sós levegő?

A sós levegő gyógyító erejét már az ókorban is ismerték. Előnye, hogy a várandósság időszakában és kisgyermekkortól is alkalmazható légúti fertőzések, asztma, allergia és bőrproblémák kezelésére, de jótékony hatása a stresszoldás terén is érvényesül.

Hogyan gyógyít a sós levegő?

A sóbarlangok pozitív tulajdonságaira már az 1800-as évek közepén felfigyeltek, a sóbányákban dolgozó munkásoknál ugyanis nem alakult ki tüdőbetegség. Ezt követően számos kutatás igazolta alkalmazásának előnyeit különösen krónikus hörghurut esetén és más légúti betegségektől szenvedők körében.

A sós levegő belégzés útján gyulladáscsökkentő hatást fejt ki. A belélegzett sókristályok a légző járatok öntisztulását segítik elő. A speciális mikroklímában jól gyógyíthatók a krónikus légzőszervi betegségek, hörghurut, nátha, torokgyulladás és az arcüreggyulladás, továbbá a középfülgyulladás. A már említett gyulladáscsökkentő hatása nem csak belsőleg, de külsőleg is, bizonyos bőrbetegségek kezelésére is eredményesen alkalmazható: pikkelysömör, ekcéma, allergiás bőrbetegségek.

Asztmás betegek esetében azonban a magas sókoncentráció rohamot is provokálhat. Különösen fontos ezért, hogy a betegek a terápia megkezdése előtt kezelőorvosukkal egyeztessenek - figyelmeztet dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Sóterápia náthára, allergiára is

A sós levegő belélegzése a légúti betegségek kiegészítő kezelésére is alkalmazható. Az akut tünetek megszűnése után a téli időszakban a gyakori náthás, meghűléses panaszok mellett az orrüreg-, vagy alsólégúti gyulladások kezelésében is javasolható, nyáron a szénanáthás tüneteket segíthet enyhíteni. A sós levegő stimulálja a légutak védekező reakcióját, oldja a nyálkát, elősegíti a gyulladás megszűnését és erősíti a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet.

Mindehhez az is fontos, hogy a mesterséges sóbarlangokban ún. sógenerátor segítse a száraz hatóanyag levegőbe jutását. Ez biztosítja ugyanis a hatékony kezelést, azt, hogy a mikroszemcsés só a légjáratok minden részébe eljusson.

Milyen formákban érhető el a sóterápia?

Akut panaszok esetén a közösség kerülése javasolt, így a kórokozók terjesztésének veszélye miatt a sóbarlangok látogatása is kerülendő. A tünetek javulásáért otthon is sokat tehetünk, kiegészítő kezelésként sóslevegő légtisztító használatával. A különböző alsó- és felsőlégúti hurutok, allergiás nátha vagy asztma esetén a lakásban belélegzett sós levegő is segítheti a tünetek enyhülését. A sós levegő számtalan formában elérhető, sőt, akár haza is vihetjük.

Sóbarlang

A természetes sóbarlangok mikroklímáját élvezhetjük már a belvárosban is. A szabályozott száraz sóaeroszolos terápia lehetővé teszi a - földalatti természetes sóbarlangokkal pontosan megegyező - optimális és folyamatosan szabályozott mikroklíma létrehozását, bárhol a föld felszíne felett. A sóbarlangi mikroklímára az 50 százalék relatív páratartalomnál kisebb nedvességtartalmú (szárazabb) levegő a jellemző.

A sóbarlang igénybe vétele két éves kortól javasolt, mivel a kisebb gyerekek tüdeje még nem fejlődött ki teljesen. A sóterápiás kezelés, gyermekek és felnőttek részére, félig ülő helyzetben, kényelmes fotelekben, 40 percig tart.

Sókabin, tengeri klíma kabin

A sókabin a természetben megtalálható sóbarlang mesterségesen kialakított formája. Sókabinnal egyre több helyen találkozhatunk. Magán egészségügyi intézményekben, rendelőkben épp úgy, mint wellness központokban, de számos szálloda wellness szolgáltatásai közt is megtalálhatjuk.

A sókabin leginkább egy szaunához hasonlítható, annyi különbséggel, hogy nem a meleg, hanem a levegő összetétele segíti egészségünk megőrzését. A sókabin falai és padlózata kősóval borított, így művi úton a sóbarlang mikroklímája valósul meg. Hőmérséklete 20-24C, relatív páratartalma 55-75 százalék.

A tengeri klíma kabin a holt-tengeri, vagy Himalája sóoldatot alakítja párává. A tengeri klíma jótékony hatását már egy 20-30 perces kezelés után is érezhetjük. A tartós javulás érdekében azonban ajánlott átlagosan két hetes kúra elvégzése. A kezelések pontos számának meghatározása az egyén állapotától függően, a szakorvos javaslatára történik.

Sószoba

Kisgyerekes szülők számára nyújt ideális megoldást a sószoba. Itt a vendégek kellemes, az otthoni nappalihoz hasonló környezetben tölthetik el a kezelések idejét. A sókabinhoz képest tehát jóval tágasabb a tér, de a hatás ugyan az. A sószobákban többnyire a Himalájából származó kristálysó téglák találhatóak, a levegő páratartalma 70-80 százalék, a hőmérséklet 20-22C.

Kiknek nem ajánlott a sóterápia? Nem javasolt az intenzív sós levegő (sószoba, sókabin) akut influenzás betegeknek, nem teljes tüdővel élőknek, a súlyos magasvérnyomás-betegségben, krónikus vesebetegségben, súlyos szívbetegségben, rákos megbetegedésekben szenvedőknek.

Sós levegős szűrő, légtisztító

A sós levegőt ma már haza is vihetjük. Megfázások, náthás időszakokban nyújthat nagyszerű segítséget a sós levegő tisztító, mely a lakásban biztosít nem túl dús sótartalmú levegőt.

A sóslevegő légtisztító működése során egy mikrosókristályokkal, főleg konyhasókristállyal bevont szűrőn préseli át a levegőt. Az így keletkezett levegőt belélegezve a légutakban lerakódott váladék oldását, felköhögését segíthetjük.

Orrmosás, orröblítés sós vízzel

Orrmosás során az irrigátorba meleg vizet töltünk, majd ebben feloldjuk az optimalizált sóarányú keveréket. A nagyobb mennyiségű oldat a teljes orrüreg átmosását lehetővé teszi. Fontos, hogy ne kísérletezzünk otthoni előállítással, orrirrigáláshoz csak az erre a célra kifejlesztett, a szervezet számára ideális pH értékű izotóniás oldatot használjunk.

Az orrüregek sós átöblítése, átmosása kiegészítő kezeléséként alkalmazható arc- és homloküreg gyulladás, nátha, meghűlés, allergia esetén. Hatékony eszköze a gyakran elhúzódó nátha, vagy krónikus gyulladás megléte miatt kialakuló hátsó garatfali csorgás kezelésének. Hosszú időre képes enyhíteni a központi fűtés, vagy nyáron a légkondicionáló miatt gyakran jelentkező orrszárazság kellemetlen érzését is.

Sópárna

Sokan emlékeznek még a zokniba töltött forró só kellemes, hosszan tartó melegére. A házi praktika jó szolgálatot tett fülfájás, megfázás esetén is. Ma ugyanezt a hatást sópárna segítségével érhetjük el. A párnát felmelegítve segíthet a középfülgyulladás tüneteinek enyhítésében, de izom és ízületi panaszokat is csillapíthatunk vele.(Orvostkeresek Egészségmagazin)