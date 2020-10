A gyomor-bélrendszeri fertőzéseket idősebb felnőtteknél nehezebb felismerni

Míg az enterális fertőzésben szenvedő fiatalok esetében az emésztőrendszeri tünetek dominálnak, addig az idősebbek esetén magasabb arányban fordulnak elő szövődmények, és a kórházi kezelésre szorulók aránya is magasabb. Kulcsfontosságú a betegek ezen csoportja esetében a diagnózis pontos és időben történő felállítása.

A bélfertőzések vagy azok, amelyek érintik a gyomor-bélrendszert, eltérően jelentkezhetnek az idősebb embereknél, mint a fiatalabb személyek esetében. Az olyan tünetek, mint a fájdalom, a hányás, a láz és a hasmenés gyakrabban jelentkeznek a gyermekeknél és a fiatal felnőtteknél, míg ezek előfordulása csökken a beteg életkorának előrehaladtával. Ezen tünetek viszonylagos hiánya az idősebbek esetén megnehezítheti az enterális fertőzések gyors és pontos diagnózisának felállítását. Pedig rendkívül fontos, hogy ezeket a fertőzéseket, amilyen hamar csak lehetséges, felfedezzék, mert az idősebb betegek esetében a legnagyobb a valószínűsége a szövődmények kialakulásának és a kórházi kezelés szükségességének.

Az Aurora városában található Coloradói Közegészségügyi Iskola egy kutatócsoportja kanadai és ausztrál kollégákkal, valamint az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központtal (CDC) együtt több mint 3 700 tenyésztéssel igazolt Campylobacter-fertőzéses esetet, több mint 2 700 tenyésztéssel igazolt nem-typhoid (nem tífuszszerű) Salmonella-fertőzéses esetet és közel 6 900 akut gastroenteritis-es (gyomor-bélhurutos) esetet vizsgált meg.

A vizsgálatot az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában végezték. Mindhárom országban negatív korreláció állt fent az összes jelentett tünet és az életkor között; a legfiatalabb csoportok esetében jelentkezett a legtöbb tünet, és az idősebb csoportok esetében a legkevesebb. Jóllehet, minél idősebbek voltak a betegek, annál nagyobb volt az esélye, hogy a fertőzés következtében kórházi kezelésre szorultak.

Idősebb korban kevesebb tünet figyelmeztet a bajra

A Campylobacter okozta fertőzésben szenvedő, nem kórházban kezelt betegek összesen 85%-a számolt be arról, hogy görcsöket tapasztalt. Ez az arány jelentősen eltért; az 5-24 éves kor közöttiek esetében a 92%-ot is elérte, míg a 85 éves vagy annál idősebbek körében mindössze 46% volt. Az 5 éves kor alatti betegek 59%-ánál jelentkezett véres hasmenés, míg a 25 és 64 éves kor közöttiek 36%-a tapasztalta ezt, és a 75-84 éves korosztályban csak a betegek 18%-a számolt be erről a tünetről.

A Salmonella okozta fertőzésben szenvedő, nem kórházban kezelt betegek esetében a tapasztalatok hasonlók voltsk: a legfiatalabb betegek 82%-ánál jelentkezett láz, a 25 és 64 éves kor közöttiek 75%-ánál, a 75 és 84 éves kor közöttiek 49%-ánál és a 85 éves vagy ennél idősebb betegek 39%-ánál.

Az ezekkel a fertőzésekkel kórházban kezelt betegek nagyrészt ugyanezt a sémát mutatták. Például, mind a kilenc 5 éves kor alatti, Campylobacter okozta fertőzéssel kórházban kezelt betegnél előfordultak görcsök, míg a négy 85 éves vagy ennél idősebb beteg közül csak 1 tapasztalt gyomorfájdalmakat. A Salmonella okozta fertőzéssel kórházban kezelt fiatal betegek esetében jelentősen nagyobb arányban fordult elő véres hasmenés, hasgörcs, láz és hányás, szemben az idősebb betegekkel.

Hasonló összefüggés volt a tünetek és az életkor között az akut gastroenteritis-ben szenvedő betegek esetén, leszámítva a véres hasmenést, amit az 5 éves kor alatti alanyok mindössze 1%-ánál tapasztaltak, a 85 éves vagy ennél idősebb alanyoknak viszont az 5%-ánál.

A véres hasmenést tapasztaló alanyok száma azonban kezdetben alacsony volt ezekben a korcsoportokban, a fiatalabb korcsoportban mindössze 6 betegnél, és az idősebb korcsoportban 2 betegnél fordult elő.

Az idősebbek közül többen szorulnak kórházi kezelésre

Az összes fertőzést illetően a kórházi kezelésre szorulók aránya a betegek életkorával együtt emelkedett. A Campylobacter okozta fertőzésben szenvedő 5 éves kor alatti betegeknek csak 7%-át kellett kórházban kezelni, míg az idősebb betegek 48%-a szorult kórházi ellátásra. A Salmonella okozta fertőzésben szenvedő fiatalabb betegek esetén 5 betegből kevesebb mint 1 (17%) került kórházba, míg a 85 éves kor felettiek 49%-a került felvételre. Az akut gastroenteritis esetén összességében kevesebb volt a kórházi kezelésre szorulók aránya, mint a Campylobacter- vagy a Salmonella-fertőzés esetén, mégis az idősebb betegcsoport 17%-a kórházba került, míg a fiatalabbaknak csak az 1%-a.

Akkor bizonyos tünetek hiányában az orvosok hogyan tudják felmérni a gyomor-bélrendszeri megbetegedések súlyosságát az idősebb felnőttek esetében? Mivel az idősebb felnőtteknél ezek a fertőzések nagyobb valószínűséggel okoznak szövődményeket, a diagnózis időben történő felállítása és a téves diagnózis elkerülése kulcsfontosságú. Szerencsére az enterális betegségek tesztelésében elért eredmények ismerete megkönnyítheti a pontos következtetések levonását, habár vannak fenntartások.

A gyomor-bélrendszeri fertőzések diagnosztikai vizsgálata az utóbbi években radikális változáson ment keresztül, áttérve a hagyományos, tenyésztésalapú vizsgálatokról a tenyésztéstől független vizsgálatokra. A klinikai mikrobiológiai laboratóriumok túlnyomó többsége felhagyott a széklettenyésztésekkel, a molekuláris vizsgálatokat részesítve előnyben.

Ezek a molekuláris vizsgálatok gyors eredményeket, jobb érzékenységet és specificitást kínálnak, ugyanakkor a DNS vagy RNS jelenléte nem bizonyítja egyértelműen a fertőzést, de hogy ott van a szervezetben a kimutatott mikroorganizmus, azt igen.

Ilyenkor az eredmények értelmezésénél figyelembe kell venni a beteg tüneteit és ez alapján kell a klinikai döntést meghozni.

A vizsgálatot végző kutatók ajánlása arra vonatkozik, hogy az idősebb betegeknél, akik esetében fennáll az enterális fertőzések gyanúja, a diagnosztikai vizsgálatok során alacsonyabb határértékeket kell alkalmazni.

"Idősebb korban a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket nagyobb eséllyel kíséri a kiszáradás veszélye, illetve nagyobb a kockázata a kórházi fertőzések (főként a Clostridium difficile okozta hasmenés és vastagbélgyulladás) kialakulásának" - teszi hozzá Dr. Plósz János gasztroenterológus, a WEBBeteg szakértője.

