Hogyan előzzük meg a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket utazás során?

A fertőzések sokszor megkeserítik a kikapcsolódást, elrontva ezzel az utazás élményét, tönkre téve a sokszor drága és nehezen megszervezett utat. A gyakori "utazók hasmenése" könnyen kezelhető, ám a világ számos pontján súlyos fertőzések kockázatával is számolni kell, így érdemes már hetekkel az utazás előtt felkészülni a megelőzésre.

Mikor lehet számítani fokozott fertőzésveszélyre?

Magasabb a fertőzésveszély a Földközi-tenger partvidékének egyes területein is. A magyarok által legszívesebben látogatott dél-európai turisztikai célpontok esetében az egyik legfontosabb tényező a hasmenés, emellett a balesetek, az UVA/UVB sugárzás és a tengeri csalánozók csípésének elkerülése fontos, illetve számolni kell a hepatitis A-fertőzés lehetőségével.

Az elsődleges fertőzésforrást a csapvíz, a mosatlan gyümölcs és zöldség, illetve a nem megfelelően átsütött vagy megfőzött étel jelenti. Különösen veszélyesek a fertőzések a gyermekek, a terhes nők és az idős emberek vagy a krónikus betegségben szenvedők esetében.

A Közel-Keletre vagy Távol-Keletre, Afrikába vagy Dél-Amerikába tervezett utazás során számolni kell Európában alig ismert betegségek, mint a hastífusz és a sárgaláz kockázatával is. Mindkettő járhat - több más panasz mellett - súlyos hasmenéssel, hányással.

Javasolt óvintézkedések, hogy elkerülje a gyomor-bélrendszeri fertőzéseket

Lehetőleg csak palackozott vizet fogyasszon, fogmosáshoz, kézmosáshoz, mosogatáshoz is ezt használja. Ha gyermeket is visz magával, és tápszerre, tejitalra van szüksége, azt is készítse palackozott vízből, és megbízható helyen vásárolt tápszerből vagy tejporból. Ne kérjen az italába jégkockát, mert ezt gyakran csapvízből készítik.

Magas hőfokon készült ételt vásároljon, például olajban sütött vagy főtt ételeket. Az ételeket mielőbb fogyassza el, ne szállítsa magával hosszabb ideig.

A gyermek kezét rendszeresen törölje meg nedves fertőtlenítő törlővel, a felnőttek is rendszeresen mossanak kezet. Drogériában vásárolható kézfertőtlenítő szer, ezt is feltétlenül vigye magával.

A legtöbb banális, hasmenést okozó fertőzés ezen egyszerű higiéniai szabályokkal megelőzhető.

Hogyan készüljön fel az utazásra?

Tájékozódjon arról, hogy az adott országba való utazáskor milyen védőoltások beadása szükséges vagy javasolt. A gyakori súlyos fertőzések közül létezik védőoltás a hastífusz, a hepatitis A és a sárgaláz ellen is. A külföldi utazás előtt hat héttel érdemes felkeresni az oltóközpontokat azoknak, akik a mediterrán, a trópusi, az ázsiai vagy az afrikai országok valamelyikébe utaznak, mert vannak oltások, amelyeknél ismétlésre is szükség van.

Tanácsos olyan gyógyszereket magunkkal vinni, amelyek segíthetnek a tüneti kezelésben, ha szükséges. A biztonság kedvéért vigyen magával kis úti patikát, melyben feltétlenül legyen probiotikum, láz- és fájdalomcsillapító, sebfertőtlenítő és kötszer. A probiotikum szedését már az utazás előtt érdemes elkezdeni, mert a bélflóra egészsége az alapfeltétele az immunrendszer egészséges működésének is.

Kössön olyan biztosítást, melyben benne van az esetlegesen szükséges orvosi ellátás is.

Utazók hasmenése Az utazók hasmenésén az utazás alatti, vagy közvetlenül a hazatérés után kezdődő, fő tünetként hasmenéssel járó betegségeket értjük. Ez az utazókban kialakuló leggyakoribb megbetegedés. A hasmenéshez társulhatnak bizonytalan hasi panaszok, puffadás, erőteljes bélmozgás (bélszelek távozásával), hányinger, hányás, gyakori székürítési inger, láz, gyengeség, fáradékonyság. Néhány kórokozó esetében a hasmenés véres székletürítéssel jár. Utazók hasmenése

Mit tegyen, ha mégis megfertőződött?

Ha fertőzés jelét észleli, mielőbb forduljon a helyi egészségügyi ellátóhoz, sok esetben a külföldi országban banálisnak tekinthető fertőzések a turista szervezetét igencsak megviselik, ne bagatellizálja el a betegség tüneteit.

Ha hasmenése van, vagy hányt, figyeljen oda a folyadék pótlására, diétázzon, szedjen probiotikumot. A forró égövön komoly veszélyt jelent hasmenéssel és hányással járó megbetegedések esetén a kiszáradás. A folyadékpótlás mellett fontos az ásványi sók, elektrolitok pótlása is. Erre a célra kaphatók patikai készítmények, ezek hiányában a palackozott vízben feloldott konyhasó és a cukor is megfelelő.

Ha lázas, csillapítsa lázát lázcsillapítóval.

WEBBeteg összeállítás, forrás: NNK/ÁNTSZ közlemények