Mentális egészség és pszichológiai ellátás iskoláskorban

A gyerekek életében az iskola kiemelt színtér: itt jelennek meg elsőként a tanulási nehézségek, viselkedési problémák, kortárskonfliktusok, szorongás, önértékelési gondok. Sok szülőben felmerül a kérdés: ki segíthet, kinek a felelőssége döntéseket hozni probléma esetén, és mit tehet a szülő?

A gyermek mentális fejlődése és pszichés egészségének védelme ugyanúgy része a gyermek egészségügyi jogainak, mint a testi egészség. A szülőnek mindent meg kell tennie gyermeke érdekében, ám ebben nincs egyedül: változatlanul központi segítség ebben a házi gyermekorvos, elérhető az iskolapedagógus és a védőnő, a pedagógus munkáját pedig a pedagógiai szakszolgálatok szakemberei is segíthetik.

Az iskolapszichológus feladatai

Iskolapszichológus minden nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre áll. A gyakorlatban ez nem azt jelenti, hogy a pszichológus folyamatosan elérhető, vagy folyamatos felügyeletet biztosít a gyermekek fölött, ezt a jogszabályok értelmében nem is teheti meg. Szükség esetén azonban minden intézményben fel lehet venni vele a kapcsolatot, a pszichológusnak rendelkezésre kell állnia. Fordulhat hozzá a szülő mellett a gyermek és a pedagógus is, de a további lépésekre a szülő tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása nélkül nem kerül sor.

Az iskolapszichológus nem egészségügyi szolgáltató, azaz nem jogosult problémát diagnosztizálni, nem végezhet terápiát, nem állíthat ki szakvéleményt és nem írhat beutalót. Tevékenysége döntően a megelőzés, a tanácsadás a mentális problémák felismerésében és a további lépések megtervezésében, valamint a gyors segítség esetleges krízishelyzetekben.

Az iskolapszichológus fő feladatai

tanulási nehézségek támogatása;

stressz, teljesítményszorongás kezelése;

beilleszkedési nehézségek segítése;

társas kapcsolati problémák kezelése;

kommunikációs készségek fejlesztése;

konfliktuskezelés támogatása;

kortárs bántalmazás (bullying) felismerése és kezelése;

érzelmi és indulatkezelési nehézségek támogatása;

krízishelyzetekben elsődleges pszichés segítség;

osztályközösségek támogatása;

pályaorientáció és tehetséggondozás támogatása.

A gyermekkel folytatott egyéni pszichológiai munka mindig szülői hozzájáruláshoz kötött, tudta és beleegyezése nélkül nem kerülhet sor tanácsadásra, tartós folyamat csak szülői tájékoztatás mellett indítható. Krízishelyzetben (pl. önsértés gyanúja, öngyilkossági veszély, súlyos bántalmazás) a pszichológus azonnal intézkedhet szülői felhatalmazás nélkül is, de erről mindig értesítenie kell a szülőt is. Az egyéni ellátással szemben a csoportos beszélgetésekhez, iskolaidőben tartott mentálhigiénés előadásokhoz nem szükséges külön írásbeli hozzájárulás.

Az iskolapszichológust szigorú titoktartási kötelezettség terheli. A pszichológus csak jogszabályi felhatalmazás, vagy szülői hozzájárulás alapján adhat át adatokat harmadik félnek. A pszichológiai adatok is fokozottan érzékeny személyes adatnak minősülnek, amire kiterjed a GDPR (2021. évi adatvédelmi szabályok) hatálya.

Mivel az iskolapszichológus feladatköre, kompetenciája korlátozott, iskoláskorában is elsődlegesen a házi gyermekorvos feladata az, hogy a rendelkezésére álló információk alapján kezdeményezze a gyermek kivizsgálását és kezelését. Ez mentális problémákra ugyanúgy érvényes, mint a testi panaszokra, betegségekre. Súlyosabb esetekben a gyermekpszichiátria is házi gyermekorvosi beutalóval kereshető fel.

A pedagógiai szakszolgálatok

A pedagógiai szakszolgálatok komplex, több szakemberből álló hálózatként működnek, és olyan szaktudással segítik az iskolában folyó nevelőmunkát, ami nem tartozik a pedagógusok elsődleges feladatai közé. Ilyen a fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok szakmai segítsége a gyermekekkel kapcsolatos tanulási nehézségek felismerésében és kezelésében. Elsődlegesen a pedagógusok jelzése alapján kérhető szakmai segítségük, minden esetben a szülő tudtával és hozzájárulásával.

A pedagógiai szakszolgálatok feladatai:

sajátos nevelési igény megállapítása;

fejlesztő foglalkozások szervezése;

korai fejlesztés;

logopédiai ellátás;

pályaválasztási tanácsadás;

tehetséggondozás támogatása.

Veszélyhelyzetek és krízisek

A gyermekkorban előforduló krízishelyzetek – például zaklatás miatt bekövetkező önbántalmazás, akár öngyilkossági kísérlet – különösen fájdalmasak és olykor váratlanul érik a felnőtteket. Az előjelek felismerése nem is mindig lehetséges, ezért nincs jogszabályban nevesített felelőse az esetleges krízishelyzetek bekövetkezésének, ugyanakkor a szülőnek és a gyermekekkel foglalkozó valamennyi szakembereknek (házi gyermekorvos, iskolapszichológus, védőnő, pedagógus) kötelessége az, hogy a felismert jelek esetén cselekedjenek.

Az alábbi esetekben sürgős szakmai beavatkozás szükséges:

tartós szorongás, depresszív tünetek;

önsértés gyanúja;

öngyilkossági gondolatok;

súlyos agresszió;

bántalmazás, elhanyagolás gyanúja;

trauma (pl. haláleset, válás, erőszak).

Sürgősségi helyzetekben a szakemberek szülői hozzájárulás nélkül is megkezdhetik a gyermek ellátását, ugyanakkor minden esetben haladéktalanul tájékoztatniuk kell a szülőt. A sürgős szükséghelyzet nem csak testi sérülésekre, hanem bizonyos súlyos pszichiátriai problémákra érvényes kategória, amikor felnőtt beavatkozása nélkül életveszélyes helyzet állhat elő.

A szülői jogkörök és kötelezettségek

A szülő jogosult önkéntesen segítséget kérni az iskolapszichológustól, gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét.

A tájékoztatáshoz való betegjog keretében a gyermekét érintő pszichés nehézségek esetén a szülő jogosult a lényeges információk megismerésére. Krízishelyzetben a pszichológus és az intézmény is köteles haladéktalanul tájékoztatni a szülőt. A szülő jogosult tájékoztatást kérni a gyermekével kapcsolatos pszichológiai támogatásról, betekinteni a dokumentációba és másolatot kérni. Kérheti másik szakember bevonását.

A szülőnek ugyanakkor nemcsak jogai, hanem kötelességei is vannak, sőt gondviselőként elsődlegesen ő felelős gyermeke egészséges mentális fejlődéséért. Mivel az iskolapszichológus csak a szülő írásbeli hozzájárulása esetén vizsgálhatja meg a gyermeket, vagy adhat terápiás javaslatokat, a javasolt szakvizsgálat is csak szülői engedéllyel folytatható le, a szülői felelősség megkerülhetetlen.

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a tankerületi központ kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. Súlyos együttműködés-hiány esetén a gyermekjóléti szolgálat bevonható, szélsőséges esetben hatósági kötelezés is lehetséges.

A Gyermekvédelmi törvény alapján minden egészségügyi dolgozó köteles jelzést tenni akkor is, ha bántalmazás, elhanyagolás, súlyos pszichés veszélyeztetettség felmerül. A jelzés elmulasztása szakmai és akár büntetőjogi következménnyel járhat. Egészségügyi dolgozó nem hivatkozhat titoktartásra jelzési kötelezettség esetén – a törvény ezt felülírja.

Jogszabályi háttér: