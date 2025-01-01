Tüdő anatómai felépítése

A képek szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk törvénysértő.

A tüdő és az alsó légutak

Az alsó légutakhoz tartozik a légcső, a hörgőrendszer és a tüdő. A levegő a felső légutakban melegszik fel és tisztul meg a durvább szennyeződésektől. Innen a levegő a légcsövön át a főhörgőkbe kerül majd a kisebb hörgőkön, hörgőcskéken át a tüdő léghólyagocskáiba jut. Ezek falában történik meg az oxigén felvétele és a szén-dioxid leadása.

Az emberi tüdő öt lebenyből áll, jobb oldalon 3 (felső, középső, alsó), míg bal oldalon 2 tüdőlebeny (felső, alsó) található.

Az alsó légutakat csillós nyálkahártya béleli, a csillók nem engedik a tüdőbe jutni a port és mozgásukkal kifelé hajtják azt a légzőrendszerből. Az egy belégzéssel felvett, illetve egy kilégzéssel leadott levegő mennyisége 500 ml.