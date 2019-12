Karácsonyi készülődés

A karácsony az egyik legszebb ünnep. Az ünnepre való készülődés során és ünneplés során is legyen figyelmes, elővigyázatos és körültekintő!

Időben kezdjen hozzá az előkészületekhez, ne kapkodjon!

Ne feledkezzenek meg az ünnep jelentőségéről, és ne törekedjenek tökéletességre! Ne engedje a hétköznapok nyomását átterjedni az ünnepre! Készülődjön együtt az egész család, beszéljen a gyerekeknek az ünnep jelentőségéről!

Ha attól tart, hogy kimennek a fejéből a teendők, készíthet listát.

Alkohol fogyasztását követően ne vezessen járművet!

Gyógyszerek beszerzése

Amennyiben rendszeresen vényköteles gyógyszert szed, karácsony előtt idejében írassa fel a receptet és váltsa ki gyógyszereit! Számolnia kell azzal, hogy előfordulhat, hogy a gyógyszert meg kell rendelnie a patikának! Ha rendszeresen nem szed gyógyszert, akkor is legyen otthon fájdalom- és lázcsillapító, valamint gyomorpanaszok, megfázás és égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények.

Mérgezések elkerülése

A mikulásvirág tejnedve mérgező, a bőrre kerülve irritációt okoz, lenyelve hányinger, hányás jelentkezhet, súlyos mérgezést okozhat. A fehér fagyöngy is mérgező, leveleinek, bogyóinak elfogyasztása görcsös rángatózást, kómát okoz és sajnos halállal is végződhet. Gyermekeknél már kisebb mennyiség is mérgezést okozhat. Szintén mérgező a magyal és a mahónia is.

Ha otthonunkban bármilyen mérgező növényt tartunk, akkor olyan helyre helyezzük azt, ahol sem a gyerekek, sem a háziállatok nem férnek hozzá!

Balesetek elkerülése

A balesetek elkerülése érdekében fordítsunk kellő figyelmet az éppen végzett munkára!

Szeszesital fogyasztása befolyásolja az ítélőképességet, rontja a reflexeket, ami baleset bekövetkezéséhez vezethet. Ezért lehetőség szerint az alkohol fogyasztását kerüljük, különösen akkor, ha még éles szerszámmal lesz dolgunk.

Fontos tudni! Elsősegély alkoholmérgezés esetén

A sütés-főzés közbeni baleset során vágott sebesülés keletkezhet. A vágott sebet vízzel alaposan mossuk ki. Ha a seb nyers hússal is érintkezett, vagy a vérzés nem áll el, vagy nagy a seb, feltétlenül forduljunk orvoshoz, mert orvosi ellátásra és tetanusz elleni injekcióra is szükség lehet. Égési sérülés esetén az első és legfontosabb tennivaló a folyó, hideg vízzel történő hűtés 8-10 percen keresztül. Ha az égés nagy kiterjedésű vagy másod- harmad- vagy negyedfokú, akkor orvosi ellátás, speciális kezelés szükséges, mentőt kell hívni!

Fontos tudni! Égési sérülések - A kezelés aranyszabályai

Sérülésekkel járhat a fenyőfa fenyőfatalpba való befaragása is.

Fontos tudni! Elsősegélytippek háztartási balesetek esetére

A karácsonyfára helyezett gyertya, csillagszóró tűzveszélyes! Soha ne hagyjunk őrizetlenül égő gyertyát vagy csillagszórót! A nem hozzáértők által szerelt égősor, valamint a nem megfelelő helyen vásárolt, ajándéknak szánt elektromos tárgyak tűz- és balesetveszélyesek, elektromos áramütést okozhatnak. Csak megbízható forrásból származó elektromos berendezéseket vásároljunk, illetve használjunk. Ellenőrizzük, hogy a használati tárgy sértetlen-e, a vezetékek borítása ép-e, és ha bármilyen rendellenességet, eltérést észlelünk, ne helyezzük áram alá a készüléket!

Fontos tudni! Mi a teendő áramütés esetén?

Az ünnepi vacsora fogyasztásakor is legyenek óvatosak!

A hal fogyasztása óvatosságot igényel, ugyanis ha véletlenül lenyeljük a halszálkát, az a garatban elakadhat, leggyakrabban a nyelvgyökbe vagy a mandulákba fúródik, ritkábban a gégebemenet tájékára jut. A halszálkának a megakadása heves, szúró fájdalmat okoz. Ilyenkor feltétlenül orvosi beavatkozásra van szükség, aminek során fogóval távolítják el a halszálkát. Mivel a szálka felsérti a nyálkahártyát, eltávolítása után visszamaradhat egy enyhe szúró jellegű fájdalom, ami másnapra általában megszűnik. Ha ez a fájdalom nem szűnik meg, ismét keressünk fel fül-orr-gégész szakorvost. A halszálka nyelőcsőben történő elakadása nagyon ritkán fordul elő.

A szervezet számára megterhelő a túlzott mennyiségű, zsírosabb étel és a nagy mennyiségű alkohol fogyasztása. Enyhébb esetben minimális hányás és hasmenés jelentkezhet. Súlyosabb esetben azonban a mértéktelen étel- és italfogyasztás következtében hasnyálmirigy-gyulladás alakulhat ki, melynek tünete a gyomortájékban (epigastrium) érzett erős fájdalom, ami leggyakoribb formában övszerűen sugárzik, de minden irányba sugározhat, valamint hányinger és hányás jelentkezik, amihez hasi puffadás társul. Kialakulhat hőemelkedés, esetleg láz is. Ha az említett tüneteket észleli, mielőbb forduljon orvoshoz!

A kisgyermekes családokban még nagyobb odafigyelésre van szükség! További odafigyelést igényel a kisgyermekes családokban az apró karácsonyfadíszek elhelyezése a fán! A színes, csillogó díszek rendkívül érdekesek a gyermekek számára, és odavonzza őket! Szájukba véve lenyelhetik, a tárgy a nyelőcsőben elakadhat. Ilyenkor heves öklendezés lép fel, nyálfolyást észlelhetünk. Azonnal forduljunk orvoshoz! Súlyosabb esetben az apró tárgy a légcsőbe juthat, ilyenkor azonnal heves fulladás léphet fel. Ebben az esetben azonnal hívjunk mentőt, azonban a segítség helyszínre érkezéséig meg kell kísérelnünk az idegentest eltávolítását! A gyermeket fektessük a térdünkre úgy, hogy a feje a mellkasánál mélyebben helyezkedjen el, és ebben a testhelyzetben nyitott tenyérrel üssünk a lapockái közé. Ha a levegő áthalad a belélegzett tárgy mellett, heves köhögés, öklendezés, esetleg belégzésnél sípoló hang jelentkezhet. Ha ezt tapasztaljuk, akkor is azonnal hívjunk orvost vagy mentőt!

Olvasson tovább! Csonttörés, égés, gerincsérülés... - Hogyan segíthet?

Forrás: WEBBeteg