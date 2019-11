Előzze meg a térdfájást!

A térdfájás egy gyakori ízületi panasz. Hogyan előzheti meg a kialakulását?

Térdfájdalom bármely életkorban előfordulhat. A térdfájás oka többnyire a hibás terhelés. Helytelen mozdulatok, rossz testtartás (pl. rendszeres terhelés, gyakori térdelés) következtében kialakuló mikrosérülések is eredményezhetik, valamint nagyobb sérülések következménye is lehet. A térdízület a többi ízülethez viszonyítva érzékenyebb és hajlamosabb a sérülésekre. Fiataloknál többnyire túlerőltetés, sportolás következtében kialakuló nyáktömlőgyulladás, illetve sérülés, idősebb korban főként porckopás miatt jelentkezik, de hátterében számos egyéb betegség is állhat.

Térdpanasz esetén forduljon orvoshoz!

Mind az elhúzódó, mind a hirtelen kialakuló térdfájás jelentkezésekor orvosi kivizsgálás szükséges. A megfelelő kezelés kiválasztása ugyanis csak a térdfájdalom okának a pontos tisztázása után lehetséges.

Tippek a térdfájás kialakulásának megelőzéséhez

Sokat tehet térde épségének megőrzéséért kíméletes erősítő gyakorlatokkal, rendszeres mozgással és a testsúlyára való odafigyeléssel. A térdhez kapcsolódó izomcsoportok célzott erősítése és a rendszeres mozgás erősíti a térdet, valamint fokozza a térdízület stabilitását, ami így ellenállóbb lesz a sérülésekkel szemben.

Sétáljon, gyalogoljon sokat!

Kerülje a hirtelen és heves mozdulatokat!

Lehetőleg kerülje a guggolást!

Közlekedjen inkább a lépcsőn a lift használata helyett. Kivéve, ha már kialakult térdproblémája van, ez esetben ugyanis a lépcsőzés kerülendő!

Ügyeljen a kímélő testtartásra!

Állva dolgozzon, amikor csak teheti, akkor is, ha ülőmunkát végez. A lábizomzatát is erősíti és a keringési rendszerének is jót tesz, ha kevesebb időt tölt ülve.

Időnként a munkahelyén is végezzen nyújtógyakorlatokat!

Sportolás előtt mindig végezzen bemelegítést, levezetésként pedig nyújtást. Futáshoz ne válasszon túl gyors tempót, és viseljen megfelelő futócipőt! Ne fusson túl kemény, illetve egyenetlen talajon! Az ilyen talajon a járás is megterhelő a térdízület számára. Bizonyos sportágakban, így pl. a futballban, a kézilabdában stb. nagyobb a térdsérülések veszélye.

Ha már fáj a térd: kíméljük vagy mozgassuk?

Akut térdsérülések esetén mindig azonnali orvosi ellátásra és szigorú pihentetésre van szükség!

Ezzel szemben krónikus térdfájás esetén jót tesz a testmozgás, de természetesen csakis a térdkímélő sportágak, amilyen például a vízi torna, az úszás, a nordic walking vagy a golf.

Forrás: WEBBeteg