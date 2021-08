Szépségápolási tanácsok nyárra

Hogyan óvjuk bőrünket és hajunkat az UV-sugárzás, a hőség és a klóros víz negatív hatásaitól?

Bőrápolási tanácsok

A legfontosabb alapszabály a fényvédelem. Mindig használjunk fényvédőt! Már olyan kozmetikai készítmények is kaphatóak, amik fényvédőt is tartalmaznak, például az alapozók, hidratáló krémek közt is találhatunk ilyen termékeket. Ha a választott kozmetikum nem fényvédős, akkor sminkelés előtt kenjük be arcunkat naptejjel, hagyjuk beszívódni és csak utána vigyük fel a sminket! Az arcon speciálisan erre a területre kifejlesztett napvédőt használjunk. Ezek általában könnyen felszívódó krémek, magas, min. 30-as faktorszámmal. A szemek körüli érzékeny bőr védelméről se feledkezzünk meg! Az ajkak védelmére is kiemelten fontos odafigyelni, különböző faktorszámú UV-filtert tartalmazó ajakápolók közül választhatunk, színezett, illetve színtelen kivitelben.

A barnító krémekkel elért barnaság nem véd az UV-sugárzással szemben, ilyen esetben is ugyanúgy szükséges fényvédőt használni!

Ha alapozót használ, azt minél vékonyabb rétegben vigye fel az arcára. Kerülje a zsíros alapozókat, ha szükségesnek érzi az alapozást, inkább por állagú terméket alkalmazzon! Lehetőleg csak korrektort használjon, amennyiben szükséges. Kizárólag jó minőségű kozmetikumokat válasszon. A szemhéjfesték összecsomósodásának elkerülése érdekében használhat szemhéjfestékbázist.

Az új kozmetikumok alkalmazása előtt mindig végezzen bőrpróbát, és ha allergiás reakció jelentkezik, ne alkalmazza a terméket. Ha egy korábban használt készítménnyel kapcsolatban tapasztal bőrproblémákat, ne használja tovább a terméket! Romlott (pl.: megváltozott állagú, színű, szagú), illetve lejárt szavatosságú terméket ne használjon!

Napfénynek kitett bőrfelületre ne fújjon parfümöt!

A pattanásos bőrre ellentmondásos a fény hatása: szárítja a pattanásokat, csökkenti a gyulladást, de hatására megvastagszik a szaruréteg, és az így eltömődött pórusok miatt néhány hét múlva újabb pattanások, mitesszerek alakulhatnak ki. Ezért a pattanásos bőrűek vigyázzanak a napozással!

A pikkelysömör az esetek nagy részében javul napfény hatására, de ritkábban a fény ronthatja a tüneteket, sőt a napégés provokálhatja a pikkelysömör fellángolását.

Tippek a hajápoláshoz és tanácsok a hajunk védelme érdekében

Fejbőre védelmében, illetve hajának kifakulását megelőzendő viseljen szalmakalapot vagy könnyű, világos kendőt! Ritkuló haj esetében ez az óvintézkedés különösen fontos!

A hajvégekre érdemes egy kis hajolajat kenni, amit később könnyedén kimoshat hajából.

Érdemes hajmosás után hajpakolást vagy balzsamot használni.

Ne hordjon fémből készült hajcsatot, és lehetőség szerint kerülje a hajgumik használatát is.

Nyári melegben ne használjon hajszárítót, hagyja szabadon megszáradni a haját.

Kerülje a közvetlen napsugárzást!

A sós tengervízben és a klórozott vizű medencékben való fürdőzés után mindig zuhanyozzon le és a haját is mossa át!

A festett hajat ajánlott színvédő samponnal mosni. Napozás és nyaralás előtt ne festesse és ne daueroltassa a haját, máskülönben még több kárt tehetnek benne a napsugarak. A szőke haj fokozottan érzékeny lehet.

A göndör és hullámos hajnak jót tesz a jojobaolaj.

Használhat UV-sugárzástól védő hajápoló spray-ket, például napraforgómag- vagy zöldteakivonatot tartalmazót.

Forrás: WEBBeteg