Folyadékpótlás télen

A folyadékháztartás egyensúlyának fenntartása télen is fontos.

A folyadékfelvételt elsősorban a szomjúságérzet szabályozza, ami hideg időben kevésbé kifejezett, ezért hajlamosak lehetünk megfeledkezni a rendszeres folyadékpótlásról. Azonban, ha a folyadék- és elektrolit-háztartás zavart szenved, annak kellemetlen, esetenként súlyos következményei lehetnek. Ezt megelőzendő ilyenkor is fokozott figyelmet kell fordítanunk a megfelelő és rendszeres folyadékpótlásra.

Mennyi folyadékot igyunk télen?

Télen is ajánlott napi 1,5-2 liter folyadékot fogyasztani. Ha sportol, akkor ennél is több folyadékra van szüksége.

Ha Ön szív- vagy vesebetegségben szenved, feltétlenül kérje orvosa tanácsát és kövesse utasításait a naponta fogyasztható folyadékmennyiséget illetően!

Mivel pótoljuk az elveszített folyadékot?

A folyadék pótlására egész évben a szénsavmentes ásványvíz a legmegfelelőbb ital. Emellett ihatunk édesítetlen teát is, melegen, de ne túl forrón. A meleg tea fogyasztása a hideg időben felmelegít és így a közérzetre is jó hatással van. Kiválóan alkalmasak folyadékpótlásra a frissen készített cukrozatlan gyümölcs- és zöldséglevek is.

Hideg italt ne igyon, a folyadék legyen legalább szobahőmérsékletű! Amit lehet, azt fogyassza melegen, de sose túl forrón.

A folyadékszükséglet egy része fedezhető bizonyos élelmiszerek fogyasztásával is. Az élelmiszerek szárazanyagból és vízből épülnek fel. Az élelmiszerek víztartalma széles skálán mozog: a gyümölcsöké a legmagasabb, míg a cukrokban és olajokban egyáltalán nem, vagy csak minimális mennyiségben található víz. Igen magas víztartalmú és sok vitamint tartalmaz például a narancs és a mandarin. Az idényzöldségekből készíthet például levest, ami szintén hozzájárul a folyadék- és vitaminigény fedezéséhez. Magas folyadéktartalmú ételek például a híg levesek, krémlevesek, főzelékek, pürék, mártások, savanyúságok, párolt zöldségek, gyümölcszselék, befőttek, pudingok, krémek, sodók és turmixok.

Folyadékpótlási tanácsok sportolóknak télre

A hidegben is jól hidratáltan kell megkezdeni az edzést, és legkésőbb egy órával utána inni kell valamit. A legjobb azonban 20 percenként inni néhány korty folyadékot. Sportolás után fogyasszon sok folyadékot minél előbb, akkor is, ha egyáltalán nem érzi szomjasnak magát. Víz vagy izotóniás ital helyett teát is ihat a hidegben való sportolás után. Vigye magával termoszban a teát, hogy röviddel edzés után melegen fogyaszthassa.

Forrás: WEBBeteg